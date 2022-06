Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Pace del Mela, Messina, Villafranca Tirrena, Graniti, S. Alessio, Torregrotta, Barcellona, San Pier Niceto e Lipari

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 17 GIUGNO 2022

RGF 17/2019. In Pace del Mela (ME), – Lotto UNICO: costituito da terreni e annessi fabbricati all’interno dell’agglomerato industriale ex ASI oggi IRSAP, Diramazione Viaria E, via Amendola; in Catasto Comune di Pace del Mela: a) al foglio 2, particella 354 sub 1, cat D/7, Ente Urbano, superficie mq. 13.952 circa (composto da Opificio, Tettoia, Box, altra Tettoia, Uffici, Cabina Gas, Cabina Enel, Guardiola, Capannone in ferro, altro capannone in ferro, area interna a lotto viabilità e area a verde;. b) foglio 2 particella 2354, cat. D/7, mq.330 circa;. c) foglio 2, particella 2391, cat D/7, mq. 182 circa: detta ultima particella non risulta formalmente di proprietà della Società fallita e viene, pertanto trasferito il diritto di possesso evidenziandosi che, in tutti i casi, nel valore di stima complessivo non si è tenuto conto di detta porzione di terreno. PREZZO BASE Euro 1.140.000,00. Offerta minima Euro 855.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. A partire dal 13/09/2022 ore 12:00 e fino al 16/09/2022 ore 12:00 si procederà alla vendita senza incanto tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l. nominato gestore per la vendita telematica, tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2001. In Messina (ME), Via Industriale 56 – Lotto UNICO: piena proprietà unità immobiliare, avente destinazione progettuale a deposito/magazzino e destinazione catastale a laboratorio, sita nel Comune di Messina, ove ricade a piano terra dell’isolato K del P.R.G. in Via Industriale n.56, composta da un unico ampio vano e piccolo locale wc. PREZZO BASE Euro 85.000,00. Offerta minima Euro 63.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/09/2022 ore 10:30 presso avanti a sé e/o avanti la propria ausiliaria Dott.ssa Caterina Bonarrigo presso la sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Elisabetta Calarco 368961695, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 19/2016. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 2: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 4.319,43. Offerta minima Euro 3.239,57. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 3: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 21 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 6.474,62. Offerta minima Euro 4.855,97. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 6: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B2 ed edificio B2. PREZZO BASE Euro 4.319,43. Offerta minima Euro 3.239,57. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 7: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B3 ed edificio B3. PREZZO BASE Euro 4.319,43. Offerta minima Euro 3.239,57. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 8: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B4 ed edificio B4. PREZZO BASE Euro 4.319,43. Offerta minima Euro 3.239,57. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 9: locale cantina sal piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 21 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B4 ed edificio B4. PREZZO BASE Euro 6.474,72. Offerta minima Euro 4.856,04. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 17: appartamento al piano sottotetto di un fabbricato fronte strada condominiale a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 60 mq ed è composto da un salone con annesso angolo cottura, da una stanza da letto, da un w.c. e da un ripostiglio. Come pertinenza diretta vi è un terrazzo con vista mare. Posto al piano terzo scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 58.210,50. Offerta minima Euro 43.657,88. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 18: appartamento al piano sottotetto di un fabbricato fronte strada condominiale a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 60 mq ed è composto da un salone con annesso angolo cottura, da una stanza da letto, da un w.c. e da un ripostiglio. Come pertinenza diretta vi è un terrazzo con vista mare. Posto al piano terzo scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 54.029,83. Offerta minima Euro 40.522,37. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 21: appartamento al piano sottotetto di un fabbricato fronte strada condominiale a tre elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 60 mq ed è composto da un salone con annesso angolo cottura, da una stanza da letto, da un w.c. e da un ripostiglio. Come pertinenza diretta vi è un terrazzo con vista mare. Posto al piano terzo scala A2 ed edificio A2. PREZZO BASE Euro 47.593,50. Offerta minima Euro 35.695,13. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 27/09/2022 ore 12:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avvocato Di Renzo Maria 090-6409828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 34/2017. In Villafranca Tirrena (ME), via Baronia – Lotto 1: Piena proprietà su un appartamento per civile abitazione sito in Villafranca Tirrena (ME), via Baronia, piano terzo, composto da quattro vani ed accessori, mq 116 circa oltre balconi; in Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 1334, sub 16, cat. A/2, classe 5, superficie catastale totale mq. 124 circa comprese aree scoperte, vani 6, rendita € 108,46. Il fallito è stato autorizzato ad occupare l’immobile, costituente la propria residenza abituale. PREZZO BASE Euro 89.900,00. Offerta minima Euro 67.425,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), viale Peppino Mondello (già viale Mare Monti angolo viale dello Sport e viale dei Parcheggi) oggi via A. da Messina – Lotto 2: Piena proprietà su immobile sito in Villafranca T. (ME), viale Peppino Mondello (già viale Mare Monti angolo viale dello Sport e viale dei Parcheggi) oggi via A. da Messina, consistente in opificio destinato alla produzione di porte in legno e terreno circostante. In Catasto Urbano Comune di Villafranca T. (ME), via Antonello da Messina: al foglio 2, part. 1641 sub 1, cat. D/1, piano S1-T-1 (piano semicantinato destinato a deposito di circa mq. 1.383,00; piano terra adibito a show-room, esteso mq. 443,00 circa; adibito a zona lavorazione, con annessi servizi per i dipendenti, estesa circa mq. 2.577,00; piano primo destinato a sala esposizione, dotato di servizi igienici, esteso mq. 472,00 lordi circa, oltre mq. 6 lordi circa di balconi), rendita catastale € 17.676,00 (trattandosi di categoria speciale, l’Ufficio potrebbe variare la rendita); terreno circostante aggraffato alla medesima particella 1641 sub 1, esteso mq. 4076,00 circa ove insiste un fabbricato (guardiania) da regolarizzare parzialmente ed un prefabbricato interamente abusivo da demolire, ai fini della caducazione del sequestro penale in atto gravante, con onere a carico esclusivo dell’aggiudicatario; foglio 2, part. 1641, sub 2 (lastrico solare); foglio 2, part. 1616, area urbana, mq. 1.117,00 circa. PREZZO BASE Euro 2.163.000,00. Offerta minima Euro 1.622.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Milazzo (ME), via Maio Mariano – Lotto 3: Piena proprietà su un appartamento sito in Milazzo, via Maio Mariano, piano terzo, int. 8, scala C, composto da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un w.c. mq. 54,00 circa oltre a mq. 4,95 circa di balconi, e posto auto scoperto di mq. 14,00 circa. PREZZO BASE Euro 73.100,00. Offerta minima Euro 54.825,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500 – Lotto 4: edificio a due elevazioni di tipo duplex, sussistendo all’interno di ciascun piano un soppalco, e terreno circostante, piano primo, mq. 572,00 circa oltre soppalco di mq 150,00 circa, balconi mq. 86,00 circa, con destinazione per esposizione mobili senza contatto col pubblico; sub 5 (porzione del già sub 2), categoria D/7, piano T-1, destinato ad attività produttive, mq. 572,00 circa oltre mq. 385,00 circa di soppalco; terreno circostante, ricadente sulla stessa part. 225, esteso mq. 1588,00 circa (al netto di mq. 1069,00 circa costituenti area di sedime esclusa dal lotto in esame) su parte del quale sono stati realizzati alcuni piccoli manufatti abusivi da demolire. PREZZO BASE Euro 1.252.500,00. Offerta minima Euro 939.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale S.S. 113 Km 32,500, – Lotto 5: (denominato 4 bis nella CTU): piena proprietà su un terreno sito in Messina, vill. Ortoliuzzo, via Nazionale S.S. 113 Km 32,500, in Catasto Comune di Messina al foglio 63, particella 226, qualità uliveto, classe 1, superficie catastale mq. 1.240,00 circa, reddito agrario € 7,04, reddito dominicale € 7,68; terreno foglio 63, particella 993, area urbana, superficie mq. 51 mq.; foglio 63, part. 225, subalterni 4 (mq. 458,00 cica) e 6 (quest’ultimo porzione dell’ex sub 2, mq. 611,00 circa) consistenti in due fabbricati interamente abusivi e da demolire. Il fabbricato di cui al sub 6 (porzione del già sub 2) è stato concesso in locazione temporanea (unitamente al sub 5 del Lotto 4) a terzi i quale dovranno rilasciarlo entro trenta giorni dalla richiesta del curatore. L’aggiudicatario del lotto avrà diritto alla costituzione di una servitù anche carrabile, per sé e per i proprio aventi causa, per accedere al fondo (intercluso) attraverso una porzione di terreno ricadente sulla part. 225 facente parte del Lotto 4. PREZZO BASE Euro 87.400,00. Offerta minima Euro 65.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Furnari (ME), località Tonnarella – Lotto 6: Quota indivisa pari al 50% indiviso del diritto di utilizzazione di un posto barca individuato alla categoria D, n. 159, zona molo lotto n. 4, e dei relativi servizi portuali all’interno del porticciolo turistico Portorosa, località Tonnarella, in comune di Furnari (ME), su area concessa dal demanio sino al 23/6/2034;. PREZZO BASE Euro 5.000,00. Offerta minima Euro 3.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. modalità asincrona telematica 20/09/2022 ore 12:00 presso dal 20/09/2022 ore 12:00 e fino al 23/09/2022 ore 12:00 si procederà alla vendita senza incanto tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l. per il tramite del portale web www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avvocato Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 56/1996. In Graniti (ME), Via Santa Maria – Lotto UNICO: CORPO A fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano T in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano 1 in corso di costruzione. CORPO A lastrico solare. CORPO B Fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 71.431,70. Offerta minima Euro 53.573,77. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Dal 06.09.2022 ore 10:00 sino al 16.09.2022 ore 10:00 avrà luogo in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it la vendita senza incanto con modalità asincrona. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. n. 39/11 – 178/12 R.E. Sant’Alessio Siculo, Via Sant’Alessio Nuovo n. 29/a, Fabbricato in corso di costruzione, con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, allo stato rustico, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al p. seminterrato e a parcheggio a servizio dell’edificio. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizia. Prezzo base d’asta: euro 1.480.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 20.09.2022 alle ore 10.15 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 140. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Per info: 090/6409852 – 090/716268. G.D. dott. C.G. Bisignano. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

Proc. es. 55/07 R.E. Lotto 1: Messina, Vill. Gesso, C.da Sullo – Rio Marullo, Strada Ortoliuzzo, Fabbricato a due el. f.t. con corte di pertinenza, oltre circostante terreno di are 37.60 e separato lotto a monte di are 28, cui si accede da una stradella interpoderale. Notizie sulla regolarità urbanistica e sulla destinazione urbanistica del terreno nell’avviso integrale di vendita e nella C.T.U. in atti. Prezzo base d’asta: euro 114.525,00. Offerta minima: euro 85.893,75. Rilancio minimo in aumento: euro 3.500,00. Notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella C.T.U. in atti. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 28.09.2022 ORE 12.00 PRESSO SALA ASTE DELLA EDICOM FINANCE IN MESSINA, VIA SOLFERINO N. 29, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. Per info: 090/6409870 mail: gvicari@notariato.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RG 6133/2018. In Messina (ME), contrada Tumino Pirrotta-Sperone – Lotto 1: nuda proprietà di villa singola piano T consistenza 270 mq. nuda proprietà di villa singola piano T della superficie commerciale di 67,00 mq. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 275,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 6,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 380,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 230,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 74,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 194,00. PREZZO BASE Euro 125.000,00. Offerta minima Euro 93.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), contrada Tumino Pirrotta- Sperone – Lotto 2: nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 230,00. nuda proprietà di villa singola della sup. commerciale di mq 107,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 170,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 194,00. PREZZO BASE Euro 100.000,00. Offerta minima Euro 75.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. modalità sincrona mista 27/09/2022 ore 14:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Logozzo Nicola 0902402946, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 13/2021. In Messina (ME), contrada Scoppo 15 – Lotto UNICO: immobile a due elevazioni f.t. superficie catastale di mq 96. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/09/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 15/2021. In Messina (ME), contrada Paradiso, nuova strada Panoramica – Lotto UNICO: compendio immobiliare facente parte dell’edificio “Beta”, aggregato al complesso “Il Parnaso” n. 1020 e precisamente: appartamento al piano terzo della sup. commerciale di mq 247,00. locale deposito posto al piano terra/seminterrato con superficie lorda pari a mq 14,50 ed una superficie netta pari a mq 12,30. autorimessa posta al p.t., con superficie catastale pari a mq 78,00, suddiviso in due vani, di cui uno adibito a garage di mq 22,30 privo di finestre e l’altro a locale di sgombero di mq 30 separato. PREZZO BASE Euro 318.205,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 08/09/2022 ore 10:15 presso studio in Messina via Porto Salvo n.9. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 19/2017. In Messina (ME), Villaggio di Bordonaro – Lotto UNICO: piccola unità abitativa di tipo popolare ricadente all’interno del Villaggio di Bordonaro. Si tratta di un fabbricato a due elevazioni delle quali una in seminterrato e l’altra a livello del piano terra. PREZZO BASE Euro 30.260,00. Offerta minima Euro 22.695,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/09/2022 ore 12:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 42/2019. In Messina (ME), Via Santa Cecilia n.200 – Lotto 1: magazzino piano terra composto da unico vano con ampia vetrina ed accesso da via Santa Cecilia, sviluppa una superficie lorda coperta chiusa complessiva di circa m2 35 e presenta altezza interna di mt. 3,75. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 37.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Vill. Bordonaro di Messina – Lotto 2: piena proprietà di immobile costituito da una costruzione in muratura portante a due elevazioni f.t., posto ad angolo di due stradine comunali, via S. Sofia e vicolo S. Sofia, costruita in data anteriore al 1942 composta da due particelle accorpate. PREZZO BASE Euro 74.500,00. Offerta minima Euro 55.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona 09/09/2022 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 55/2018. In Messina (ME), Via San Jachiddu, quartiere Tre Monti – Lotto UNICO: Proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di appartamento, quartiere V circoscrizione, della superficie di 124,00 mq. L’immobile è ubicato in una palazzina che è l’ultima di una serie di 4 palazzine affiancate sita nella parte alta del Viale Giostra. PREZZO BASE Euro 56.250,00. Offerta minima Euro 42.187,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 09/09/2022 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cavalieri della Stella n. 21. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Palmeri Maria Pia 3294770675, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 65/2017. In Messina (ME), via San Carlo 28, Valle degli Angeli – Lotto UNICO: appartamento posto al p.t. e composto da tre vani, cucina, bagno, corridoio, ripostiglio, con annessi un cortile ed un giardinetto, della superficie commerciale di mq 109,53 circa. PREZZO BASE Euro 27.500,00. Offerta minima Euro 20.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. Asta senza Incanto 29/09/2022 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, 233. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cardile Viviana 090774106, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 139/2017. In Torregrotta (ME), Frazione Scala – Via Nazionale 169 – Lotto 1: laboratorio artigianale piano T-1. L’immobile si sviluppa su due elevazioni f.t., destinato a laboratorio artigianale. Costituisce pertinenza sia del sub 11 che del sub. 12, il parcheggio posto al piano terra, che sviluppa una superficie complessiva di 37 mq. PREZZO BASE Euro 148.833,33. Offerta minima Euro 111.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Torregrotta (ME), frazione Scala corso Sicilia – Lotto 2: appartamento Piano 2°-3°. E’ possibile accedere all’immobile dal Corso Sicilia, esclusivamente tramite una scala comune. Costituisce pertinenza sia del sub 11 che del sub. 12, il parcheggio posto al piano terra, che sviluppa una superficie complessiva di 37 mq. PREZZO BASE Euro 46.997,37. Offerta minima Euro 35.248,03. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/09/2022 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 140/2019. In Messina (ME), Via San Cosimo s.n., frazione Mare Grosso, quartiere III° – Lotto 1: Capannone artigianale s, della superficie commerciale di 320,00 mq. L’immobile è posto al piano terra e si trova in via San Cosimo, zona Mare Grosso adiacente via Don Blasco, ed è attrezzato come falegnameria. PREZZO BASE Euro 200.000,00. Offerta minima Euro 150.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. Asta senza Incanto 15/09/2022 ore 11:00 presso studio dell’Avv. Antonio Bicchieri, sito in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 147/2014. In Messina (ME), frazione Rione Carrubbara via Simeto 61 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da tre vani, cucina e bagno. L’unità immobiliare si sviluppa al suo interno su due livelli collegati da alcuni gradini. Posto al p.t. sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 73. PREZZO BASE Euro 17.247,00. Offerta minima Euro 12.936,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), frazione Rione Carrubbara via Simeto 61 – Lotto 2: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da quattro vani, cucina e bagno. Posto al p.primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 91,49. PREZZO BASE Euro 21.623,00. Offerta minima Euro 16.218,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/09/2022 ore 17:00 presso DEAS in Messina, via Nino Bixio 33 scala A, piano 5°. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Crea Grazia 3476349788, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 222/2018. In Messina (ME), Via S. Jachiddu n.90 – Lotto 1: PROPRIETA’ SUPERFICIARIA di un locale commerciale destinato a supermercato piano terra composto da un locale vendita con un’area destinata a 2 WC e anti WC per il pubblico e uno spogliatoio, un laboratorio con WC riservato ai dipendenti, un locale deposito al cui interno è collocato il vano motore e la riserva idrica. Sviluppa una superficie lorda di circa 727 mq. PREZZO BASE Euro 327.000,00. Offerta minima Euro 245.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Asta senza Incanto 27/09/2022 ore 18:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Dott.ssa La Torre Francesca 3486515598, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 3052/2020. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 436, frazione Tremestieri – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 86,45 mq posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 61.805,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), contrada Bruca, frazione Santo Stefano Medio – Lotto 2: compendio immobiliare costituito da: terreni,. abitazione singola a più piani della superficie commerciale di mq 207. capannone artigianale della superficie commerciale di mq 460,00. PREZZO BASE Euro 116.665,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 08/09/2022 ore 09:30 presso studio del notaio in Messina, Via Porto Salvo 9. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 14/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEL MARE, 162 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO ad uso abitativo posto a piano terzo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. sito in Via Del Mare 162 Barcellona P.G. composto da stanza pranzo-salotto,te camere da letto,cucina abitabile, due bagni e un piccolo ripostiglio. In catasto fg. 8 part.lla 874 sub. 4 piano 3 cat. A/2,classe 9, vani 7, superficie catastale mq. 161, r.c. € 379,60. L’appartamento esercita diritto di parcheggio su una striscia di terreno mt. 3,75 che affaccia sulla via del Mare. Prezzo base Euro 91.350,00. Offerta minima: Euro 68.512,50. Termine presentazione offerte: 19/09/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/09/22 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 14/2021 BC799264 – con allegati (Vedi sezione “ASTE GIUDIZIARIE”)

RGE 54/2020 SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA LISTI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO rustico in corso di costruzione, non occupato, con superficie commerciale di 146,00 mq, della tipologia isolato a due elevazioni f.t., composto: al piano terra da due locali a loro volta suddivisi in due vani ciascuno ed attualmente destinati a deposito; al piano primo da un unico locale aperto su tutti e quattro i lati e delimitato soltanto da un parapetto in muratura. L’immobile è ubicato in San Pier Niceto (ME), Contrada Listi snc ed è identificato al catasto fabbricati al foglio 6, part.lla 832, sub. 1-2-3, di cui: il sub. 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 45 mq, rendita 109,23 Euro, piano T; il sub. 2, con categoria F/3, piano T; il sub. 3, con categoria F/3. Prezzo base Euro 17.000,00. Offerta minima: Euro 12.750,00. Data presentazione offerte: 19/09/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 23/09/22 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sitowww.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 54/2020 BC798055 – con allegati (Vedi sezione “ASTE GIUDIZIARIE”)

RGE 56/2003 LIPARI (ME) – LOCALITA’ ZINZOLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO B2) – TERRENO sito in comune di Lipari, località Zinzolo, di mq. 990 circa, ricadente per mq. 790,90 in zona edificabile C2 e per mq. 197,20 in zona agricola, identificato catastalmente in Comune di Lipari al Foglio 82, Part. 448, e Foglio 82, part. 451. Prezzo base Euro 10.687,50. Offerta minima: Euro 8.015,63. Data presentazione offerte: 12/09/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/09/22 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 56/2003 BC799010 – con allegati (Vedi sezione “ASTE GIUDIZIARIE”)

RGE 58/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VILLAGGIO PETRARO – PIAZZA G. VERGA, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano secondo, interno 18, scala C, di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere da letto, un bagno, un piccolo balcone chiuso e una cantina di pertinenza individuata con il num. 18, posta al piano seminterrato dello stesso fabbricato. L’appartamento si individua nel Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 18 particella 7 sub 18, Cat. A/4, cl. 9, vani 5,5, superf. catastale mq. 93, R.C. € 198,84, Villaggio Petraro, piano 2; la cantina di pertinenza è individuata in Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 7 sub 38, Bene Comune non Censibile, Villaggio Petraro piano terra. Prezzo base Euro 28.244,00. Offerta minima: Euro 21.183,00. Termine presentazione offerte: 12/09/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/09/22 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 58/2020 BC800642 con allegati (Vedi sezione “ASTE GIUDIZIARIE”)

RGE 82/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEGLI ARTIGIANI, 36/38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DIRITTI DI PROPRIETÀ 1/1 SU IMMOBILE DI CATEGORIA A/7 (VILLINO) composto da due elevazioni fuori terra, un’autorimessa al piano interrato ed un cortile con giardino in cui il villino è situato. Il fabbricato è ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), alla Via degli Artigiani n. 36/38, angolo con Via Milite Ignoto ed è composto da n° 9,5 vani, oltre autorimessa di 102 mq. Il villino si presenta esternamente in un normale stato manutentivo con finiture e stili costruttivi risalenti agli anni 1990/2000; non necessita di particolari interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Prezzo base Euro 427.930,00. Offerta minima: Euro 320.947,50. Data presentazione offerte: 06/08/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/08/22 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Mazzeo tel. 388/4699010 – 392/8315228. Rif. RGE 82/2020 BC799014 – con allegati (Vedi sezione “ASTE GIUDIZIARIE”)

RGE 82/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEGLI ARTIGIANI, 36/38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) DIRITTI DI PROPRIETÀ 1/1 SU TERRENO di 570 mq adiacente al villino di cui al lotto 1, ma privo di recinzioni e/o collegamenti con la predetta unità immobiliare. Il terreno si trova nella zona industriale di Barcellona P.G. e con diritto, quindi, di essere edificato con destinazione catastale di tipo lavorativa (fabbricati industriali). Al momento in stato incolto. Prezzo base Euro 72.960,00. Offerta minima: Euro 54.720,00. Data presentazione offerte: 06/08/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/08/22 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Mazzeo tel. 388/4699010 – 392/8315228. Rif. RGE 82/2020 BC799015 – con allegati (Vedi sezione “ASTE GIUDIZIARIE”)