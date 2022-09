Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Giardini Naxos, Taormina, Villafranca Tirrena, Roccalumera, Torregrotta, Alì Terme, Rometta, Santa Teresa di Riva

Avvisi pubblicati nella sezione specifica Aste giudiziarie il 16 settembre 2022

PROC. N. 6/17 RG Esec.Imm Messina, R.ne Santo Aldisio, Via 30/P, Appartamento nella Pal. 12, int. 84, a P. 2, di tre vani ed accessori, di mq. commerciali 82,40 circa. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe G. PREZZO BASE D’ASTA: euro 54.027,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 02.12.2022 alle ore 10.15 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina. Per info: 090.9148111, 090.9148222. G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

Proc. n. 39/95 R.G. Lotto n. 3: Messina, Via Marco Polo, appartamento a P. 1°, da planimetria catastale composto da quattro vani ed accessori. Non visionato dal C.T.U. come risulta dalla perizia in atti. Prezzo base d’asta: euro 35.457,75. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 16.11.2022 alle ore 16.30 Luogo: Via Cesare Battisti13 – Messina. Giudice Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato: Patrizia Vicari. Per informazioni: 0906409852 – 090/6409870. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it – www.asteannunci .it – www.asteavvisi.it – www.tribunale.messina.it – www.tempostretto.it

RGE 64/2021. In Messina (ME), Via Lungomare snc, frazione Acqualadroni – Lotto UNICO: Piena proprietà, per la quota di 1000/1000, di una villetta identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 2, part.1583, sub.1 (garage al p.t.), categoria C/6, classe 7, consistenza 40 mq, rendita catastale € 74,37 e sub.2 (appartamento piani 1° e 2°), categoria A/2, classe 10, consistenza 4 vani, rendita catastale € 185,92, per una superficie commerciale complessiva di circa 159 mq, oltre verande e balconi per ulteriori 57,5 mq. Garage consistenza 40 mq. PREZZO BASE Euro 110.000,00. Offerta minima Euro 82.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 22/11/2022 ore 16:30 presso Studio del delegato Avv. Nicola Amato, Via Antonio Martino, 52, Messina. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Amato Nicola 3470796471, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 107/2021. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Chianchitta – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al piano terra della superficie lorda complessiva di circa mq. 60,00 oltre due corti di pertinenza di superficie netta pari a circa 13 e 29 mq. e piccolo locale lavatoio di superficie netta pari a circa 5,00 mq., consistenza 4 vani. L’appartamento è composto da due stanze da letto, bagno, ripostiglio, cucina/pranzo, due corti di pertinenza ed un piccolo locale lavatoio posto in corrispondenza di una delle due corti. PREZZO BASE Euro 65.000,00. Offerta minima Euro 48.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/11/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cristadoro Fabrizio 3933106777, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 137/2020. In Taormina (ME), Contrada Farsa – Lotto UNICO: Appartamento piano 2, composto da due stanze da letto, bagno, wc, ripostiglio, salone, corridoio di disimpegno, oltre due balconi a livello. Nell’ambito di uno dei balconi è stata realizzata una chiusura in struttura precaria e smontabile. PREZZO BASE Euro 57.000,00. Offerta minima Euro 42.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/11/2022 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Piccione Sergio 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2020. In Messina (ME), Piano Cardillo 21, frazione Strada Comunale S. Michele Portella – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq 110,40 mq. PREZZO BASE Euro 95.788,59. Offerta minima Euro 71.841,44. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incamto con modalità sincrona mista 20/12/2022 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garvirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 0902934051, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 157/2021. In Messina (ME), Via Consolare Valeria n. 28 – Lotto UNICO: Unità immobiliare, a destinazione residenziale, ubicata al piano primo e secondo di un fabbricato. PREZZO BASE Euro 69.387,00. Offerta minima Euro 52.040,25. Rilancio minimo in aumento Euro 3.470,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/11/2022 ore 16:00 presso studio del Professionista delegato sito in Messina, Via 27 Luglio n. 54, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Grasso Vincenzo 3490977516, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari, 43, int. 5 – Lotto UNICO: appartamento adibito a civile abitazione al primo piano composto da due camere da letto, pranzo-soggiorno, angolo cottura, bagno, bagno di servizio, corridoio, due balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 97,44. Nello spazio condominiale è di proprietà area posteggio. PREZZO BASE Euro 93.236,80. Offerta minima Euro 69.927,60. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 16/11/2022 ore 16:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via San Sebastiano n. 10. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 165/2021. In Roccalumera (ME), via Umberto I°, 552 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 100/100 di immobile adibito ad attività artigianale, superficie commerciale di mq 135,12, piano terra e primo piano. PREZZO BASE Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 56.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/11/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Amato Nicola 3470796471, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 168/2020. In Messina (ME), S.S. 113 dir – Villaggio Spartà – Lotto UNICO: Edificio commerciale della superficie commerciale di 2.109,10 mq a due elevazioni f.t. (oltre piano cantinato carrabile e corte annessa) e da un deposito esterno annesso. L’edificio commerciale è identificato al Catasto del Comune di Messina al foglio 1 particella n. 1156 subalterni nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; il deposito esterno alla particella 1157 sub 1. deposito esterno annesso. PREZZO BASE Euro 1.257.826,00. Offerta minima Euro 943.370,00. Rilancio minimo in aumento Euro 45.000,00. Asta senza Incanto 25/11/2022 ore 16:30 presso studio legale “Melazzo Saija & associati” in Messina, Via Enzo Geraci is. 78 n. 23. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Nucita Carlo 0902923291, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 177/2017. In Messina (ME), via 40/D n. 46/A, ex via delle Suore, Valle degli Angeli – Lotto 1: abitazione di tipo civile. Occupa la superficie del piano terra circondata per tutti i lati da una corte di esclusiva pertinenza ed è costituito da un ingresso-soggiorno-pranzo, da una camera da letto matrimoniale, da due camere singole, da una cucina abitabile, da un bagno, da un w.c. e da un disimpegno. La superficie catastale è di mq 148 totale, 130 mq escluse aree scoperte. PREZZO BASE Euro 56.000,00. Offerta minima Euro 42.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via 40/D n. 50, ex via delle Suore, Valle degli Angeli – Lotto 2: abitazione di tipo civile. L’immobile è a due elevazioni fuori terra, costituiti da un piano terra, dove vi sono il vano soggiorno-pranzo, la cucina, l’antibagno e il bagno, oltre l’annesso patio in cui è stato realizzato un angolo cottura e un piccolo locale tecnico, e da un piano primo, a cui si accede da una scala interna, dove vi sono il disimpegno, tre camere da letto e il bagno. Copre una superficie utile di mq 121,38 e una lorda di mq 160,29. PREZZO BASE Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 17/11/2022 ore 10:30 presso sede dell’Associazione “CREVEN”, sita in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. nn. 179/95 R.E. Torregrotta, Fraz. Scala, Via Nazionale S.S. 113, nn. 353 e 355 – Lotto 3 – Appartamento a P. 2° di tre vani ed accessori e sovrastante lastrico solare a P. 3°. Prezzo base d’asta: euro 34.162,50. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 23.11.2022 alle ore 9.20 Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13 Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Per info: 090/6409852 – 0906409870. Giudice Dott. Armaleo. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 196/2019. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro, Via San Pantaleo 13 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione piano terra, consistenza 5,5. PREZZO BASE Euro 97.000,00. Offerta minima Euro 72.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/12/2022 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 207/2019. In Messina (ME), Viale della Libertà 189 – Lotto UNICO: piena proprietà di appartamento ubicato al piano terzo composto da salone, cucina, due bagni, due camere da letto e un ripostiglio. PREZZO BASE Euro 89.880,00. Offerta minima Euro 67.410,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/11/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 216/96 R.E. Lotto 1 – Messina, Via Primo Noviziato is. 163/164 Immobile a P. sem. (catastalmente laboratorio artigianale), composto da ampio locale, vano ufficio e w.c., di mq. utili lordi 182 circa, in mediocre stato di conservazione, con tracce di umidità. Prezzo base d’asta: euro 127.500,00. Lotto 2 – Comune di Lipari, isola di Filicudi, Loc. Piano Graziano, Terreno nei pressi del porto, lungo un versante in pendenza, di complessive are 1.18, in due corpi, separati da strada pubblica, incolto. Prezzo base d’asta: euro 1.200,00. Notizie urbanistiche e sulla destinazione dei terreni in perizie e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.11.2022 alle ore 10.00 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 232/2015. In Messina (ME), Vill. Aldisio via A. D’ Anfuso n. 24 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento pal F/6 interno 2 posto al piano Terra. PREZZO BASE Euro 54.976,09. Offerta minima Euro 41.232,06. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 15/11/2022 ore 16:30 presso studio dell’ Avv. Cristina Lo Schiavo in Messina, Via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 3394171255, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 239/2014. In Alì Terme (ME), via Crispi 303/305 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’appartamento, in perizia indicato con l’immobile avente la lettera “A”, adibito ad abitazione di tipo popolare a piano terra e piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 21.599,24. Offerta minima Euro 16.199,43. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Alì Terme (ME), via Crispi 305 305 – Lotto 3: piena proprietà per la quota di 1000/1000 degli immobili, in perizia indicati rispettivamente con le lettere “C” e “D”, siti entrambi nel Comune di Alì Terme (ME), Via F. Crispi n. 305, di seguito meglio descritti: – immobile “C” adibito ad abitazione di tipo popolare a primo piano, con accesso diretto al lastrico solare. immobile “D” locali di deposito a piano terzo (lastrico solare con locali ripostiglio). PREZZO BASE Euro 19.613,36. Offerta minima Euro 14.710,02. Rilancio minimo in aumento Euro 950,00. Asta senza Incanto 18/11/2022 ore 10:00 presso sede della Edicom Finance in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

PROC. ES. 244/05 R.E. Graniti, Via San Basilio nn. 12-14-16, Quota di 1/30 indiviso di abitazione di: due camere e w.c. a P. sem. con ingresso autonomo; ingresso, due camere, w.c. e piccolo pozzo luce a P. rialzato; disimpegno, camera, cucina , piccolo w.c. e terrazzino a P. 1 e da terrazza di copertura praticabile; vi è inoltre un piccolo ripostiglio – deposito a P. seminterrato e rialzato con corpo di fabbrica separato; superficie lorda complessiva mq. 211,68 circa. Prezzo base d’asta: Euro 1.072,73. Offerta minima: Euro 804,55. Rilancio minimo in aumento: Euro 300,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 22.11.2022 ORE 12.00 PRESSO SALA ASTE DELLA EDICOM FINANCE IN MESSINA, VIA SOLFERINO N. 29, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. Per info: 090/716268 – 090/6409852. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Notaio Delegato e custode: Notaio Melchiorre Macrì Pellizzeri. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tempostretto.it

Proc. nn. 254/18 – 258/18 R.E. LOTTO 1 – Messina, Vill. S. Margherita, C.da Runci, S.S. 114 n. 336, Appartamento nel Compl. “S. Margherita Residence”, a P.T. scala G, di mq. commerciali 85 circa, composto da due vani, cucina, bagno, lavanderia e ripostiglio, con antistante corte di pertinenza su cui è stata realizzata una tettoia (con l’uso esclusivo e perpetuo di locale sgombero G/1, posto macchina scoperto G/1 e tratto di portico retrostante l’appartamento). Dall’APE in classe G. Prezzo base d’asta: euro 91.220,00. LOTTO 3 – Messina, C.da Bagni, Vill. S. Margherita, Appartamento a P. 2, di mq. commerciali 86,39 circa, composto da ingresso, soggiorno con a.c., disimpegno, due camere e w.c., oltre balcone. Dall’APE in classe F. Prezzo base d’asta: euro 86.400,00. LOTTO 4 – Messina, Vill. S. Margherita, C.da Bagni, Terreno edificabile in zona C1c, di mq. 72, con fondo asfaltato e utilizzato per parcheggio auto. Prezzo base d’asta: euro 12.250,00. LOTTO 5 – Messina, Vill. S. Margherita, Via San Sebastiano 38. Fabbricato di antica realizzazione, a due el. f.t., di mq. commerciali 86,40 circa, in cattivo stato di manutenzione, raggiungibile pedonalmente da strada pubblica. Dall’APE in classe G. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 29.400,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 23.11.2022 ore 15.30 Luogo: Via La Farina 91 – 98100 Messina. Per info: 090/694303. Notaio Delegato e custode: Anna Brigandì. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 294/2017. In Messina (ME), via Ernesto Cianciolo , Villaggio Bordonaro 52/54 – Lotto 1: appartamento che si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre terrazzo di copertura, dispone di un ingresso posto lungo la via E. Cianciolo dal quale si accede sia al p.t. che, attraverso una scala, ai piani superiori. Una porta finestra consente l’accesso dalla strada direttamente al vano sito al p.t. Al primo piano f.t. si trovano una cameretta da letto, un wc ed il vano soggiorno cucina, al secondo piano f.t., infine si trova un piccolo vano con terrazzo. PREZZO BASE Euro 13.175,00. Offerta minima Euro 9.882,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 17/11/2022 ore 11:30 presso sede Associazione “Creven” in Messina via Vincenzo D’Amore 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 316/18 R.E. Nell’edificio in Rometta, Via Nazionale: a) negozio al civico 195A, composto a P. T da un ampio vano, oltre servizi igienici, di mq. commerciali mq. 234,22 circa, oltre ripostiglio a P 1S, in cui sono presenti ampie tracce di umidità, con corte di pertinenza, su cui é stato realizzato abusivamente un corpo aggiunto; b) garage a P 1S, di mq. commerciali 48,70 circa, con tracce di umidità, di fatto unificati. Dall’A.P.E. negozio in classe A. Prezzo base d’asta: euro 185.250,00. Notizie sulla regolarità urbanistica in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 17.11.2022 alle ore 9.30 Luogo: Messina, Via Solferino 29, presso sala Aste Edicom. Per info: 340/7037784 – sirio.lombardo@gmail.com. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista delegato e custode: Avvocato Salvatore Sirio Lombardo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 328/2016. In Messina (ME), Via Industriale n.96 is Q – Lotto UNICO: appartamento ubicato al secondo ed ultimo piano di un fabbricato. Lo stato dei luoghi, considerato il diniego al condono edilizio, dovrà essere oggetto di demolizione dalle parti non rappresentate negli elaborati relativi all’art. 13 L.47/84 (si rimanda alla planimetrie di pag.5 della perizia del CTU). Una volta sanato l’immobile sarà composto da soggiorno, cucina, bagno e camera da letto con bagno per una sup. lorda di circa 103 mq e sarà circondato da una terrazza di circa 178 mq. PREZZO BASE Euro 97.806,18. Offerta minima Euro 73.354,63. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 15/11/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 351/2017. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina ex opificio Pirelli. – Lotto UNICO: A – opificio composto da porzione di opificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio e corte coperta pertinenziale posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 887,00 circa, oltre corte coperta (tettoia) di mq 330,00 circa;. BC – di opificio e palazzina uffici composto da porzione di opificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio con identiche caratteristiche costruttive e descrizione dettagliata di cui al Corpo A che sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 524,00 circa e palazzina uffici con struttura portante in c.a. distribuita su diversi piani: piano S1, T, 1°, 2°; sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 1.759,00 circa;. BC1 – Centrale elettrica: fabbricato accessorio ricadente all’interno dello stesso corpo BC, posto al piano T. Sviluppa una superficie coperta di mq 35,00 circa;. D – edificio per civile abitazione composto da un edificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in c.a.; a pianta regolare con ampia veranda coperta semicircolare e, sul lato opposto alla veranda coperta, dotato di una loggia coperta aperta da due lati. Ubicato al piano terra e occupa una superficie lorda complessiva di mq 149,00 comprese la loggia aperta e la veranda coperta;. E – terreno composto da terreno pertinenziale ai sub 2, 3 e 4 per una superficie pari a mq 3.439,00 circa. Tale superficie risulta così utilizzata: mq 600,00 circa coperti da tettoia di cui mq 330,00 circa già considerati nella valutazione del corpo A (opificio) e mq 270,00 già considerati nella valutazione del corpo BC (opificio e palazzina uffici); area parcheggio: mq 1.150,00 circa; verde: mq 380,00 circa; area libera: mq 1.309,00 circa; l’immobile è identificato nella zona D, sottozona D1;. F – terreno industriale – artigianale superficie complessiva di mq 662,00 circa; l’immobile è identificato nella zona D, sottozona D1. PREZZO BASE Euro 1.500.000,00. Offerta minima Euro 1.125.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/11/2022 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 455/1990. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Battisti n. 9 c/da Misserio – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento nel comune composto al piano cantinato da un palmento, una cantina, un deposito al pianto terra da cucina, sala da pranzo, e ripostiglio, al primo piano da un locale di sgombero, una camera da letto un disimpegno un bagno e un ripostiglio. Piena proprietà di Terreno di mq 81; incolt. prod. di are 00,81. Piena proprietà Terreno di mq 40, sem. arboreo. cl 1 di are 00,40. PREZZO BASE Euro 33.000,00. Offerta minima Euro 24.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Sant’Alessio Siculo (ME), contrada Licastro – Lotto 2: Piena proprietà del Terreno di mq 3.160; sem. arboreo. cl 3 di are 31,60. Piena proprietà del Terreno di mq 2.190; agrumeto cl 3 di are 21,90. piena proprietà del Terreno di mq 1.160; pascolo cl 2 di are 11,60. PREZZO BASE Euro 8.000,00. Offerta minima Euro 6.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 07/12/2022 ore 16:00 presso studio in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. n. 3432/16 R.G. Camaro, Via Catara Letteri 4, Appartamento a P. 3, int. 3, composto da ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, due vani, due w.c. e ripostiglio, oltre ampio balcone, della sup. commerciale di mq. 140,89 circa. Prezzo base d’asta: euro 200.345,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.11.2022 alle ore 10.15 Luogo: Via della Munizione 3– Messina. Giudice Dott. Madia. Notaio Delegato: Claudio Ciappina. Per informazioni: 0906409852 – 090/716247. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it , www.tempostretto.it