Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Scaletta Zanclea, Limina, Letojanni e Villafranca Tirrena

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 1 OTTOBRE 2022

RGF 7/2016. In Messina (ME), frazione Bisconte – Catarratti via Comunale 10 – Lotto 3: appartamento superficie catastale mq 105, composto da vani 4,5 posto al piano 1. quota 750/1000 di fabbricato con annessa corte esterna e terreno di pertinenza, con annesso deposito. quota 750/1000 di terreno di pertinenza. PREZZO BASE Euro 50.123,25. Offerta minima Euro 37.592,44. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 11:00 presso studio del curatore in Messina, Via Ghibellina 77. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 104/2021. In Messina (ME), Villaggio Mangialupi, via Luigi Capuana 82 – Lotto 1: Piena proprietà di un appartamento di tipo ultrapopolare (A/5), facente parte di un edificio a schiera, con ingresso diretto da ampio spazio pubblico destinato a parcheggio. PREZZO BASE Euro 56.333,00. Offerta minima Euro 42.249,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/12/2022 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 0909572312, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/2016. In Messina (ME), Villaggio SS. Annunziata vicolo II Trieste MESSINA – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra, composta da 3,5 vani catastali. Al primo piano è stata realizzata una piccola costruzione di circa 26 mq. annessa alla terrazza di circa 47,50 mq. PREZZO BASE Euro 37.500,00. Offerta minima Euro 28.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/12/2022 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Laresca Giovanni 3384022845, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 123/2019. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 357 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 74,61 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare è costituita da 4 vani, oltre accessori (bagno, ripostiglio sottoscala, balcone). Allo stato attuale, l’appartamento si presenta in sufficienti condizioni d’uso. PREZZO BASE Euro 57.073,97. Offerta minima Euro 42.805,48. Rilancio minimo in aumento Euro 2.850,00. Asta senza Incanto 20/12/2022 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 127/2017. In Limina (ME), Via Giustizia 13 – Lotto UNICO: Piena proprietà, per la quota di 312/320, di un appartamento per civile abitazione con superficie lorda di circa mq. 86 posto al primo piano dell’edificio a due elevazione fuori terra di cui fa parte e del soprastante lastrico solare di circa mq. 91,25. Piena proprietà, per la quota di 39/40, di un garage con superficie lorda di mq. 50 posto al piano seminterrato dell’edificio a due elevazione fuori terra di cui fa parte. PREZZO BASE Euro 6.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/12/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 133/2018. In Messina (ME), contrada Montesanto 21 – Lotto 1: appartamento al piano 1 di un piccolo fabbricato a due elevazioni f.t della superficie commerciale di 85,83 mq. PREZZO BASE Euro 23.016,00. Offerta minima Euro 17.262,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.150,00. Asta senza Incanto 20/12/2022 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Dalmazio Simona 3381522603, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 159/2016. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina, SS 113 Settentrionale Sicula, quartiere Area Industriale (ex Pirelli) – Lotto 1: capannone industriale della superficie commerciale di 1.857,00 mq, con relative pertinenze e un’area urbana asservita al capannone, individuata dalla particella 1507 del foglio 2. PREZZO BASE Euro 1.200.000,00. Offerta minima Euro 900.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/01/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 179/1990. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 1: Appartamento in corso di costruzione posto al p.t. composto da un unico ambiente per una superficie lorda complessiva di mq 140. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 16.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 2: Appartamento in corso di costruzione posto al p.t. ,ancora privo di impianti, composto da un unico ambiente per una superficie lorda complessiva di mq 131. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 15.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 3: Appartamento in cattive condizioni di uso e manutenzione, composto da sei vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie lorda complessiva di mq 145 oltre alla superficie dei balconi di mq 17 dal lato ovest, mq 14 dal lato sud e mq 12 dell’area esterna di accesso all’appartamento. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.400,00. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza – Lotto 4: Appartamento in corso di costruzione, composto da sei vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie lorda complessiva di mq 147 oltre alla superficie dei balconi mq 17 dal lato est, mq 12 dal lato sud e mq 34 di corte esterna. E’ compresa la quota indivisa di 1/4 della terrazza di copertura. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina Via Bivona Bernardi 7. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Manganaro Raffaele 090716165, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 185/2020. In Messina (ME), VIA SAN CARLO 70, RIONE VALLE DEGLI ANGELI – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 57,57. PREZZO BASE Euro 34.400,00. Offerta minima Euro 25.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.400,00. Asta senza Incanto 22/12/2022 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 193/2020. In Scaletta Zanclea (ME), via Giampigna n. 5 – Lotto UNICO: piena proprietà di un fabbricato a due elevazioni fuori terra costituito da due corpi di fabbrica A e B con struttura portante in c.a. e copertura a terrazza praticabile. L’unità immobiliare è posta al piano T, 1, ha un’altezza interna di da m2,80 (P.T.) a m3,00 (P.I°). PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/12/2022 ore 12:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 194/2017. In Messina (ME), Via Andrea Di Anfuso – Lotto UNICO: piena proprietà di un appartamento e di una cantina separata, posti rispettivamente al primo e piano terra di un fabbricato a sei elevazioni f.t., l’appartamento della superficie complessiva di mq 91,01 circa, oltre un balcone di mq 5,73 è composto da ingresso/soggiorno, zona pranzo/cucina abitabile, piccolo disimpegno per accesso alle 2 camere da letto ed al locale w.c./bagno (vasca) e anti-wc. La cantina di pertinenza al piano terra ha una superficie di mq 6,24. PREZZO BASE Euro 61.242,27. Offerta minima Euro 45.931,71. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/12/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2020. In Scaletta Zanclea (ME), Contrada Ladro – Lotto UNICO: 1. Magazzino sito nel Comune di Scaletta Zanclea ed ubicato in piano S1 mq. 15, identificato al NCT Foglio 2 particella 636 sub. 1, cat. C/2, classe 3, rendita € 18,59. 2. Magazzino sito nel Comune di Scaletta Zanclea ed ubicato in Contrada Ladro, piano T mq. 18, identificato al NCT Foglio 2 particella 636 sub. 2, cat. C/2, classe 3, rendita € 22,31. 3. Terreno di are 31,48 sito nel Comune di Scaletta Zanclea, identificato al NCT Foglio 2 particella 574, reddito domin. €11,38, reddito agrar. € 14,63. PREZZO BASE Euro 14.920,00. Offerta minima Euro 11.190,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 21/12/2022 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 381/2017. In Letojanni (ME), contrada Sillemi – Lotto UNICO: appartamento trilocale, costituito da ampio soggiorno/pranzo con angolo cottura, due vani, servizio igienico e ripostiglio. Pertinenza esclusiva dell’abitazione è la corte e il balcone su cui si affacciano le aperture dei vani costituenti l’appartamento della sup. commerciale di mq 84,40, posto al piano primo del Corpo O del complesso “Tropicana Residence”. PREZZO BASE Euro 84.975,00. Offerta minima Euro 63.731,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 17:00 presso studio del delegato in Roccalumera (ME), Via Umberto I n. 644. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Maria Pia 0942744126, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it