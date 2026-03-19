Piazza Antonello, al via il restauro dei lampioni storici

Partiti gli interventi di riqualificazione e recupero conservativo

Piazza Antonello ritroverà la sua luce originale. Sono iniziati i lavori di riqualificazione e restauro conservativo dei lampioni artistici che adornano uno degli scorci più belli di Messina. Le squadre del sono già all’opera per restituire decoro ai “giganti di ghisa” che circondano la piazza, segnati dal tempo e dall’ossidazione.

Un restauro atteso per il decoro urbano

L’intervento, coordinato dal Servizio Politiche Energetiche, è un recupero conservativo finalizzato alla valorizzazione estetica e funzionale dei sostegni storici. Stamani i tecnici erano impegnati nello smontaggio delle componenti ammalorate: alla base dei lampioni sono evidenti i segni della ruggine e del distaccamento dei materiali, elementi che verranno trattati e riportati all’antico splendore attraverso tecniche di pulitura e protezione specifiche per i manufatti in metallo artistico.

L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza degli impianti e, allo stesso tempo, preservare l’identità architettonica di piazza Antonello, dove i lampioni rappresentano un elemento di arredo urbano fondamentale, in armonia con i palazzi storici circostanti.

Cantieri aperti e modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e l’uso dei mezzi speciali (come i cestelli elevatori), l’area di piazza Antonello è stata parzialmente interdetta. Come previsto dal provvedimento del Dipartimento Servizi Manutentivi, le attività si concentrano nei settori sud-est e nord-est della piazza.

Nelle giornate di oggi, 19 marzo, e domani, 20 marzo, dalle ore 7 alle 18, sono in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito sia veicolare che pedonale nelle porzioni interessate dai ponteggi e dalle operazioni di sollevamento. La ditta esecutrice ha provveduto a delimitare le zone di intervento, garantendo comunque la fruizione degli accessi laterali e la continuità del passaggio pedonale attraverso percorsi segnalati e protetti.

Il futuro della piazza

Una volta completato il restauro dei lampioni, piazza Antonello si presenterà con un’illuminazione rinnovata e un impatto estetico coerente con il piano di valorizzazione della zona centrale. Un passo avanti nel recupero del patrimonio storico cittadino, che troppo spesso, in passato, ha sofferto per l’incuria e l’esposizione agli agenti atmosferici.

Rotonda naturale come a piazza del Popolo?

Tra le idee, senza che però ci sia mai stato un seguito, quella di sfruttare la rotonda naturale e replicare in piccolo il progetto vincente di piazza del Popolo. La parte centrale potrebbe essere tutta pavimentata, per renderla una vera piazza, mentre il percorso diventerebbe rotatorio, dunque leggermente più allungato ma non in termini di tempo, considerato che sparirebbero i semafori.