 Via Cesare Battisti, iniziano i lavori per la nuova pista ciclabile VIDEO

Via Cesare Battisti, iniziano i lavori per la nuova pista ciclabile VIDEO

Silvia De Domenico

Via Cesare Battisti, iniziano i lavori per la nuova pista ciclabile VIDEO

giovedì 19 Marzo 2026 - 12:00

Da lunedì 23 marzo scatterà il divieto di sosta

Ecco dove verrà realizzata la nuova pista ciclabile in via Cesare Battisti. Gli operai sono al lavoro da questa mattina per allestire il cantiere. I lavori entreranno nel vivo dalla prossima settimana. Ecco perché da lunedì 23 marzo scatterà il divieto di sosta per tutta la durata dei lavori. I parcheggi torneranno disponibili alla conclusione degli interventi.

Ci vorrà circa un mese per completare questo primo tratto che va dalla via Tommaso Cannizzaro alla via Nicola Fabrizi, ovvero il marciapiede che costeggia il Tribunale di Messina. Qui il marciapiede verrà allargato per fare posto alla corsia ciclabile. Rimarranno comunque i due sensi di marcia, sia in direzione sud che nord. Il metro in più del nuovo marciapiede ciclopedonale verrà recuperato restringendo leggermente le due carreggiate.

lavori pista ciclabile via cesare battisti
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