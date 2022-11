Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

RGE 64/2021 ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. a4, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 70.040,00. Offerta minima: Euro 52.530,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/01/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT811338 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 46/2005 ACQUEDOLCI ( ME) – CORSO ITALIA, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE al secondo piano. L’appartamento è composto da 4 camere più locali accessori, con sup. lorda mq 119 + sup.balconi mq 49. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 38.843,00. Offerta minima: Euro 29.132,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosina Maria Graziano tel. 0941721021 – 3296218229. Rif. RGE 46/2005 PT811484 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 13/2021 CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA FORNO ALTO, 36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano terra composto da 3 camere oltre cucina-pranzo abitabile, bagno, ripostiglio e piccolo cucinino esterno con comproprietà quota della corte comune e delle parti comuni del fabbricato. Sup. lorda tot. mq 98,45. Prezzo base Euro 47.400,00. Offerta minima: Euro 35.550,00. Rilancio: Euro 1.000,00. NASO ( ME) – CONTRADA S. ANTONIO –LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO coltivato a vigneto ed uliveto con fabbricato rurale con struttura in legno composto da unico vano. Prezzo base Euro 10.500,00. Offerta minima: Euro 7.875,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 02/02/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078-3333175594. Rif. RGE 13/2021 PT812058 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 1/2010 CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE LOCALITÀ VINA S.S. 113 C/DA FORNO- S.PIETRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLETTA SINGOLA composta da due piani, adibiti il piano primo a zona giorno con unico ed ampio vano e bagno limitrofo ad esso, ed il piano secondo a zona notte, caratterizzato da 3 ambienti notte con relativo wc. Sup. lorda tot. mq 291. Libero. Prezzo base Euro 32.894,00. Offerta minima: Euro 24.670,50. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO in villetta al piano terra, costituito da ampia zona giorno adibita ad ingresso-soggiorno-angolo cottura-pranzo; dalla stessa si accede alla zona notte costituita da 2 ambienti notte con disimpegno e wc. Sup. lorda tot. 205 mq. Libero. Prezzo base Euro 18.881,00. Offerta minima: Euro 14.161,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO trivani con balconi al piano primo, composto da zona giorno con annesso angolo cottura, da zona notte costituita da 2 camere da letto di cui una con bagno in camera, da disimpegno e da ulteriore wc. Sup. lorda tot. mq 104. Libero. Prezzo base Euro 30.355,00. Offerta minima: Euro 22.766,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO quadrivani con ampio balcone al piano primo, dotato di 2 distinti ingressi, composto da una zona giorno con annesso angolo cottura, wc ed ampio vano, e da una zona notte costituita da due camere da letto servite da ampio bagno. Sup. lorda tot. mq 156. Libero. Prezzo base Euro 43.093,00. Offerta minima: Euro 32.320,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 5) APPARTAMENTO monovano con ampio balcone al piano primo, composto da vano giorno con annesso angolo cottura di modesta dimensione e da camera da letto con relativo wc. Sup. lorda tot. mq 133. Prezzo base Euro 29.544,00. Offerta minima: Euro 22.158,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 6) TERRAZZA DI COPERTURA, al piano secondo, con tettoie adibite a vani deposito e con accesso mediante scala a lato monte. Sup. lorda tot. mq 230. Libero. Prezzo base Euro 20.364,00. Offerta minima: Euro 15.273,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 7) APPARTAMENTO bivani al piano terra, composto da vano giorno con angolo cottura di modesta dimensione e da camera da letto con relativo wc – Unità immobiliare al piano terra destinata ad ufficio con vani da adibire a direzione, sala riunione, archivio/deposito ed ingresso. Sup. lorda tot. mq 512. Libero. Prezzo base Euro 65.465,00. Offerta minima: Euro 49.099,00. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 8) APPARTAMENTO bivani al piano terra, composto da un grande ambiente adibito a zona giorno e da una camera da letto con relativo wc. Sup. lorda tot. mq 160. Libero. Prezzo base Euro 29.214,00. Offerta minima: Euro 21.910,50. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 9) TERRENO AGRICOLO in area tutela ambientale. Sup. tot. mq 18.253. Libero. Prezzo base Euro 18.917,00. Offerta minima: Euro 14.188,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 10) DEPOSITO allo stato rustico al piano secondo sottostrada, costituito da ampio vano tripartito con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. mq 165. Libero. Prezzo base Euro 11.472,00. Offerta minima: Euro 8.604,00. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 11) DEPOSITO allo stato rustico al piano secondo sottostrada, costituito da grande ed unico vano di forma irregolare con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. circa mq 70. Libero. Prezzo base Euro 4.468,00. Offerta minima: Euro 3.351,00. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 12) DEPOSITO allo stato rustico al piano secondo e primo sottostrada, costituito da 3 vani con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. mq. 202. Libero. Prezzo base Euro 9.848,00. Offerta minima: Euro 7.386,00. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 13) DEPOSITO allo stato rustico al piano primo sottostrada, costituito da grande ed unico vano di forma irregolare con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. mq 72. Libero. Prezzo base Euro 4.614,00. Offerta minima: Euro 3.460,50. Rilancio: Euro 200,00. Vendita senza incanto 02/02/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078. Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 1/2010 PT812052 Per maggiori informazioni:www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 57/2018 CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA TORRENTE BRUCA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO a piano terra di fabbricato a due elevazioni fuori terra, con antistante corte, composto da 4 vani oltre disimpegno, bagno e ripostiglio, avente sup. lorda tot. di mq 139 di cui circa mq 115 di spazi coperti e circa 24 mq di corte, con proprietà pro quota delle parti, spazi e servizi del fabbricato cumune. B) MAGAZZINO, pertinenza dell’immobile di cui sopra, composto da unico vano a piano terra di mq 15 con antistante corte esclusiva di mq 73. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 71.356,50. Offerta minima: Euro 53.517,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 02/02/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078-3333175594. Rif. RGE 57/2018 PT812053 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALL 5/1997 CAPRI LEONE ( ME) – VIA PROVINCIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE al piano primo di fabbricato a più elevazioni composto da ingresso sul lato Sud, cucina e bagno sul lato Est, due camere da letto di cui una sul lato Nord-Est e una sul lato Nord-Ovest, soggiorno sul lato sul lato Sud-Ovest e corridoio in posizione baricentrica. Due balconi di cui uno sul fronte principale prospiciente la via Provinciale e uno sul retro e di ulteriore vano sul lato Est adibito a ripostiglio. Prezzo base Euro 21.996,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE al piano primo di fabbricato a più elevazioni composto da ingresso sul lato Nord, cucina e bagno sul lato Est, due camere da letto di cui una sul lato Sud-Est e una sul lato Sud-Ovest, soggiorno sul lato sul lato Nord-Ovest. Due balconi di cui uno sul fronte principale prospiciente la via Provinciale e uno sul retro. Prezzo base Euro 23.562,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita competitiva 01/02/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sitowww.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 31/01/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 5/1997 PT811846 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CC 565/2014 CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA – VIA S. FRANCESCO, 40 – PIENA PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO al quarto piano allo stato rustico: ampio locale con affaccio su terrazzo, due vani di cui solo uno dotato di finestra, piccolo wc e altri due vani. Sup. lorda di circa mq 134,29. Prezzo base Euro 9.430,00. Offerta minima: Euro 7.072,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 03/02/23 ore 10:00. c/o Tribunale di Patti c/o Sala D’Aste Via Molino Croce c/o Tribunale Patti Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 02/02/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. CC 565/2014 PT811453 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 54/2021CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA BEATO FELICE, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, sup. comm. di circa mq 140,15, a piano terra composto da tre disimpegni, ripostiglio,cucina, camera pranzo, tre camere letto e corte esclusiva. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 28.143,87. Offerta minima: Euro 21.107,90. Rilancio: Euro 1.400,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, sup. comm. di circa mq 142,23, a piano primo composto da sette vani oltre balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 88.921,05. Offerta minima: Euro 66.690,78. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Tiziana Mastrantonio tel. 3386545811 – 094121624. Rif. RGE 54/2021 PT811931 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 113/2010 FALCONE ( ME) – VIA NAZIONALE, 264 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA PARI AL 50% DEL PIANO PRIMO, PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA PARI AL 50% DEL PIANO SECONDO E PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA PARI AL 50% DELLA TERRAZZA DI COPERTURA-LASTRICO SOLARE, DI FABBRICATO, categoria D/2, a tre elevazioni fuori terra oltre seminterrato confina a sud con la via Nazionale SS113 Messina-Palermo, a nord est e ovest con proprietà di altre ditte. Il fabbricato a nord confina con terreno di proprietà di altra ditta catastalmente individuato con la particella 578 del foglio 3 e con la particella 814 del foglio 1 nelle quali sono ubicati la piscina e altri manufatti (sup. coperta con struttura a tenda e tettoie per il riparo di impianti tecnologici) a servizio della struttura alberghiera. Prezzo base Euro 109.000,00. Offerta minima: Euro 81.750,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 01/02/23 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 31/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 113/2010 PT811448 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RG 139/2010 GALATI MAMERTINO ( ME) – VIA SAMBUCHI, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI FUORI TERRA, oltre il piano seminterrato e piano mansarda, edificato in zona centrale dell’ abitato di GALATI Mamertino, trovano accesso al numero civico 2 della Via Sambuchi e al civico 1 della Via S.Caterina. Prendere completa visione dell’avviso di venita e della perizia per costi regolarizzazione urbanistica ed edilizia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 131.835,00. Offerta minima: Euro 98.876,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/02/23 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RG 139/2010 PT811819 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 27/2011 GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA CALTANISSETTA,1/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO – Condominio Isolabella – 3° piano. Composto da ampio ingresso/soggiorno/pranzo con annesso angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, w.c., piccolo terrazzino adiacente l’angolo cottura ed ampia terrazza. All’unità immobiliare si accede mediante scala interna; non è presente ascensore. Sup. lorda tot. circa mq 120,5. Prezzo base Euro 70.689,57. Offerta minima: Euro 53.017,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 16/02/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pablo Magistro tel. 09411950497 e 3277819373. Rif. RGE 27/2011 PT811437 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 93/2018 GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di tipo civile al piano primo di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, privo di impianto ascensore, con ingresso dall’androne di via Catania, composto da un disimpegno che conduce a soggiorno, cucina, 3 camere da letto e due locali wc di cui uno cieco, avente consistenza commerciale di mq. 120,50; Pertinenza adibita a deposito al piano seminterrato del medesimo stabile con ingresso dall’androne citato e secondario dallo scivolo/rampa avente accesso dalla via Trapani, consistenza di 22 mq. Prezzo base Euro 100.000,00. Offerta minima: Euro 75.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 02/03/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT811600 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 32/2015 MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA S. NICOLELLA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ DI PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA entrambi accessibili dall ‘esterno e comunicanti per mezzo di una piccola scala interna, per una sup. lorda tot. di circa mq 146,60. B. PIENA PROPRIETÀ DI PIANO RIALZATO SOTTOTETTO composto da un piano rialzato accessibile da scala in metallo esterna. Sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 71,65. Prezzo base Euro 29.726,25. Offerta minima: Euro 22.294,68. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 32/2015 PT811800 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 10/2000 SAN MARCO D’ALUNZIO ( ME) – VIA SANT’ANTONIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano con sup. lorda tot. di circa mq 178,9. Prezzo base Euro 38.728,00. Offerta minima: Euro 29.046,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, al piano 2 con sup. lorda tot. di circa mq 178,9. Prezzo base Euro 41.575,00. Offerta minima: Euro 31.181,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, al piano terzo con sup. lorda tot. di circa mq 178,9. Prezzo base Euro 39.202,00. Offerta minima: Euro 29.402,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE, al quarto piano con sup. lorda tot. di circa mq 152. Prezzo base Euro 11.505,00. Offerta minima: Euro 8.628,75. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 5) QUOTA DI 333/1000 DI DEPOSITO COMMERCIALE, al piano 3 con sup. lorda tot. di circa mq 72,65. Prezzo base Euro 4.820,00. Offerta minima: Euro 3.615,00. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 15) QUOTA DI 1/3 DI TERRENOresidenziale, sup. tot. di circa mq 1193. Prezzo base Euro 6.416,00. Offerta minima: Euro 4.812,00. Rilancio: Euro 300,00. VIA FERRAROLO – LOTTO 16) QUOTA DI 1/3 DI TERRENO residenziale, sup. tot. di circa mq 195. Prezzo base Euro 3.119,00. Offerta minima: Euro 2.339,00. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosina Maria Graziano tel. 0941721021 – 3296218229. Rif. RGE 10/2000 PT811476 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 97/2018 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA GAGLIO, 104 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. tot. lorda di ca. mq 127,60, al piano terzo di fabbricato con quattro piani f.t., presenta affacci sia sulla strada di accesso che sul lato opposto alla stessa. L’unità immobiliare è costituita da: ingresso-disimpegno che separa soggiorno-pranzo, tre camere e due bagni, cucina ricavata nella veranda sul fronte della strada comunale. All’appartamento si accede da scala condominiale nonché da ascensore. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 18.415,63. Offerta minima: Euro 13.811,72. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/02/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 97/2018 PT811853 Per maggiori informazioni:www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 74/2021 BROLO ( ME) – VIA LUNGOMARE LUIGI RIZZO, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALEdella sup. comm. di 96,50 mq, a piano terra, costituito da un locale principale e dai servizi: wc e antiwc destinato ai clienti, spogliatoio e wc destinato al personale. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 124.378,61. Offerta minima: Euro 93.283,96. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 02/02/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/02/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 0941302401-3384491172. Rif. RGE 74/2021 PT812110 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 11/2019 CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA ZARA, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ 1/1 DI NEGOZIO della superficie commerciale di 187,43 mq ai piani sottostrada e terra di un fabbricato a tre piani. Il piano seminterrato è composto da un unico ampio vano e da un vano accessorio adibito a servizio igienico. Il piano terra, al quale si accede direttamente dalla via Zara, è costituito da un ampio vano principale adibito a sala ristorazione, da secondo vano adibito a cucina, da piccolo disimpegno e un servizio igienico. Libero. Prezzo base Euro 145.650,00. Offerta minima: Euro 109.237,50. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 07/02/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 11/2019 PT811890 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 42/2020 CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE FRAZIONE ROCCA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – IMMOBILI in palazzina con quattro piani fuori terra dotata di corte di pertinenza su quattro lati con spazi per parcheggio. Il fabbricato è suddiviso da un piano terra destinato a negozi ed un piano primo ad abitazione. L’immobile al piano terra ha la destinazione d’uso a negozio sia catastalmente che nello stato di fatto. Sup. catastale di mq. 340. L’immobile al piano primo ha la destinazione d’uso catastalmente a magazzino e nello stato di fatto ad appartamento. Sup. catastale di mq. 122 ed è suddiviso con ingresso, zona giorno con cucina che affaccia sul terrazzo di pertinenza, wc, zona notte disimpegnata da corridoio, composta da tre stanze di cui due abitabili come camere da letto che affacciano sul prospetto principale. Libero. Prezzo base Euro 430.000,00. Offerta minima: Euro 322.500,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 42/2020 PT811336 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 70/2010 FLORESTA ( ME) – VIA UMBERTO I, 60 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONEdi tipo popolare rurale della sup. tot. di mq 164 ca, composta da 4 ampi locali, uno per ciascun livello di piano (piano cantinato, pianterreno, piano primo e piano secondo) oltre a balcone al piano primo e piccolo terrazzino al piano secondo. Prezzo base Euro 13.330,00. Offerta minima: Euro 9.997,00. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA CIURAZZO – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO adibito a caseificio, al PT, composto da ampio laboratorio con annessi 2 locali di servizio per la lavorazione del latte, zona ufficio, vano caldaia, disimpegno, wc, della sup. coperta di mq 201 ca, oltre a terreno di pertinenza esclusiva di mq 844 ca adibito a piazzale, parcheggio, deposito e zona verde. Prezzo base Euro 86.505,00. Offerta minima: Euro 64.879,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosina Maria Graziano tel. 0941721021 – 3296218229. Rif. RGE 70/2010 PT811480 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 19/2016 PATTI ( ME) – CONTRADA PAESANA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE al piano seminterrato, terra e primo con annessa corte e spezzone di terreno. Piano seminterrato mq 5.980 + piano terra mq 8.450 + piano primo mq 7.320 per una sup. tot. di 21.750 mq esclusi corte e terreno annesso di complessive are 30.10. Libero. Prezzo base Euro 767.812,50. Offerta minima: Euro 575.860,00. Rilancio: Euro 28.000,00. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Margherita Manasseri tel. 0941794057 – 3383728443. Rif. RGE 19/2016 PT811921 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2021 PATTI ( ME) – VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO della sup. comm. tot. di mq.424,50, facente parte di fabbricato a tre elevazioni di vecchia costruzione nel centro storico, con secondo accesso da Via Pisacane. L’unità immobiliare con accesso da Via Verdi è su due piani e costituita da 6 vani al piano terra di circa mq.297,00 e 4 vani e servizio igienico al primo piano di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è un unico vano di circa mq.28,00 collegato al piano superiore da scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con il Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 84.936,94. Offerta minima: Euro 63.702,71. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 31/01/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169 – 3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT811780 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 95/2017 PIRAINO ( ME) – VIA DEL SOLE, 19/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOCALE ADIBITO A PALESTRA, allo stato rustico e privo di rifiniture e di impianti, al piano S1, con rampa d’accesso sulla via del Sole. Sup. tot. di mq. 663 circa. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 192.689,00. Offerta minima: Euro 144.517,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 02/03/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Bruno tel. 0941561448 – 3291541454. Rif. RGE 95/2017 PT811438 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 98/2018 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA COSENZ – VICOLO X/1, INT. 15 SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) 1. PIENA PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO NON ABITABILE della sup. comm. di 9,23 mq. alla quinta elevazione fuori terra, e più precisamente al piano sottotetto, composta unico vano con destinazione d’uso ripostiglio. 2. PIENA PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO NON ABITABILE della sup. utile di 7,43 mq (superficie commerciale di 61,30 mq: la superficie utile è calcolata in funzione del’altezza media che di norma è 2,50 mt), alla quinta elevazione fuori terra, composta da 4 vani. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 23.121,75. Offerta minima: Euro 17.341,31. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/02/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/02/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 98/2018 PT811842 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 101/2019 SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SCARAPULLÌ, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PROPRIETÀ DI IMMOBILE LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm. di 196,63 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà Laboratorio artigianale su due livelli (struttura mista) composto da: 1) laboratorio e deposito al piano seminterrato; 2) laboratorio, ripostiglio, w.c. ed ufficio al piano terra; 3) soppalco all’interno del laboratorio (p.t.) e tettoia precaria esterna. L’accesso è garantito attraverso una strada esistente mentre il terreno (part. 1948) a servizio del laboratorio sviluppa una superificie di 265 mq. Consistenza 207 mq mentre quella commerciale è di 196 mq. Prezzo base Euro 28.750,00. Offerta minima: Euro 21.562,50. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA SANTA DOMENICA 5, FRAZIONE C.DA SANTA DOMENICA – LOTTO 2) PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 235,55 mq su tre livelli (sup. coperta di 327 mq e scoperta di 145 mq) suddiviso in: cucina, pranzo, 3 stanze da letto, 2 bagni, corriodio e disimpegno. Oltre a magazzino, box auto e corte privata. L’unità è posta al piano T-1-2. Prezzo base Euro 134.300,00. Offerta minima: Euro 100.725,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/02/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT811541 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 69/2017 TORTORICI ( ME) – CONTRADA SANTA VENERA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) Fabbricato destinato a deposito artigianale, ad uso ricovero automezzi e deposito materiali di costruzione, composto da un ambiente grande ed un piccolo ripostiglio, al piano terra, della sup. lorda complessiva di circa mq.302,50 oltre mq.956,50 circa di aerea libera limitrofa; B) Terreno agricolo, noccioleto, sup. ha 0.03,19; C) Terreno agricolo, noccioleto, sup. ha 0.01.37, utilizzato come strada di accesso al capannone artigianale soprastante; D) Terreno agricolo, noccioleto, sup. ha 0.02.29, utilizzato come striscia residua le di terreno tra la strada carrabile privata sopracitata e la strada comunale; E) Terreno agricolo, noccioleto,sup. ha 0.00.53, utilizzato come striscia residuale di terreno tra la strada carrabile privata sopracitata e la strada comunale; F) Terreno agricolo, noccioleto, sup. ha 0.01.59, utilizzato come spazio a verde del fabbricato per civile abitazione soprastante, non oggetto di esecuzione; G) Terreno agricolo, querceto, sup. ha 0.02.36, terreno non coltivato con qualche quercia; H) Terreno agricolo,querceto, sup. ha 0.01.02, utilizzato come area di partenza della strada carrabile di accesso al capannone artigianale; l) Terreno agricolo, querceto, sup. ha 0.00.16, utilizzato come striscia residua le di terreno tra la strada carrabile privata sopracitata e la strada comunale. Prezzo base Euro 19.820,00. Offerta minima: Euro 14.865,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/02/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/02/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Barbiera tel. 094122712 – 3385990162. Rif. RGE 69/2017 PT811836 Per maggiori informazioni:www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni