Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE ASTE GIUDIZIARIE IN DATA 8 MARZO 2023

CP 1/2001. In Messina (ME), Via Corbino Orso 34 – Lotto 1: A) Locali destinati ad uso di attività produttiva posti al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t, della superficie catastale di mq. 3100 circa. Tali locali risultano censiti nel N.C.E.U. al foglio di mappa 143 particella 414, sub 25 e particella 416 sub 9. B) Lastrico solare annesso agli anzidetti locali di cui alla precedente lettera A), adibito a parcheggio, posto al piano 2, di complessivi mq. 556, ricadente: 1) in parte, di mq. 107, nel corpo “D”, al fg. 143, part. 416, sub 11, cat. C/6; 2) in parte, di mq. 84, nel corpo “E”, al fg. 143, part.413, sub 14, cat. C/6; 3) in parte, di mq. 278, nel corpo “E”, al fg. 143, part. 413, sub 15, cat. C/6; 4) per la restante parte, di mq. 87, nel corpo “E”, al fg. 143, part. 413, sub 16, cat. C/6. PREZZO BASE Euro 1.394.000,00. Offerta minima Euro 1.045.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Asta senza Incanto 18/05/2023 ore 10:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Cambria Francesco 0902921479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 5/2010. In Priolo Gargallo (SR), – Lotto UNICO: Capannone industriale costituente porzione di un più grande corpo di fabbrica dotato di pertinenze esterne comuni, a pianta rettangolare, della superficie commerciale di mq. 1.212,43 ed una superficie utile di mq. 1.159,05. PREZZO BASE Euro 108.800,00. Offerta minima Euro 81.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. A partire dal 15.05.2023 ore 12:00 sino al 30.05.2023 ore 12:00 tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l si procederà alla vendita sul portale www.doauction.com. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore giudiziale Dott. Laurà Michele 090718399, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 13/2014. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 9: posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 2.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), villaggio Sant’Agata denominato Yachiting – Lotto 17: posto auto esterno scoperto. PREZZO BASE Euro 2.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. Vendita competitiva 12/05/2023 ore 16:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, Piazza Immacolata di Marmo n. 4. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore giudiziale Avv. Parisi Achille 090672719, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2021. In Messina (ME), Via Bagni, villaggio Santa Margherita – Lotto 1: Locale deposito. PREZZO BASE Euro 52.000,00. Offerta minima Euro 39.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/05/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 20/2006. In Gioiosa Marea (ME), Contrada Marotta – Lotto UNICO: Villa singola al fg. 10 p.lla 706 di 1396 mq circa con terreno di pertinenza in CU al F.10 part.lla 706 cat. A/7 cl.1, vani 10,5 piano T-1 di 1335 mq. nonchè part.lla 706 in CT di mq 47 e part.lla 168 di mq 280. Ricade all’interno della recinzione corte attrezzata part.lla 214 di 72 mq; part.lla 215 di 480 mq e part.lla 1060 di 63 mq (su parte delle quali è stata realizzata abusivamente una tettoia aperta di mq.55,35); part.lla 1058 di 8 mq., tutte in proprietà di terzi comprese le opere di recinzione (muri, cancello d’accesso e stradella interna). PREZZO BASE Euro 168.750,00. Offerta minima Euro 126.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. modalità sincrona mista 26/05/2023 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Mazzei Antonino 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 46/2013. In Messina (ME), Via Palermo 265 – Lotto 1: Cantina sita nel complesso “Ariston Park” ubicata al piano terra della palazzina “D”, con accesso dal civico 265 della via Palermo attraverso un cancello scorrevole carrabile. PREZZO BASE Euro 4.500,00. Offerta minima Euro 3.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), Via Palermo 265 – Lotto 2: Box sito in complesso “Ariston Park”. ubicato al piano terra della palazzina “D”, con accesso dal civico 265 della via Palermo attraverso un cancello scorrevole carrabile. PREZZO BASE Euro 16.500,00. Offerta minima Euro 12.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. In Messina (ME), Via Palermo 265 – Lotto 3: Box complesso “Ariston Park” ubicato al piano terra della palazzina “D”, con accesso dal civico 265 della via Palermo attraverso un cancello scorrevole carrabile. PREZZO BASE Euro 74.000,00. Offerta minima Euro 55.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 19/05/2023 ore 10:00 presso Studio del Curatore sito in Messina, via Della Zecca n. 85. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 20/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Cristoforo Colombo 19 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione occupando il primo ed il secondo piano dell’edificio. L’appartamento, che ancora è in corso di costruzione, si presenta allo stato rustico ed è costituito, al primo piano da un ampio vano da cui si accede ad un piccolo vano e ad un balcone, mentre al piano sottotetto da tre vani e da due terrazzini. Allo stato attuale non risulta costruita la scala di collegamento interna tra i due piani. Sup. comm.le tot. di circa 111 mq. PREZZO BASE Euro 77.556,00. Offerta minima Euro 58.167,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.326,68. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/05/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Pedullà Rosalba 0908885505, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 70/2020. In Gaggi (ME), Piazza Vittorio Emanuele III° 13 – Lotto 1: locale commerciale consistenza 26 mq, sup.cat. totale mq 40. PREZZO BASE Euro 41.004,00. Offerta minima Euro 30.753,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Gaggi (ME), Piazza Vittorio Emanuele III°, n. 12 – Lotto 2: appartamento per civile abitazione consistenza 5,5 vani, sup.cat. totale mq. 125. PREZZO BASE Euro 84.787,50. Offerta minima Euro 63.590,62. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/05/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 163/2020. In Messina (ME), Via Velletri 6 – Lotto 1: quota di proprietà pari a 1/2 di un appartamento, piano T-1, vani 7. PREZZO BASE Euro 29.397,50. Offerta minima Euro 22.048,13. Rilancio minimo in aumento Euro 1.300,00. Asta senza Incanto 12/05/2023 ore 15:30 presso sede dell’associazione A.D.V.G., corrente in Messina, via Buganza is. 49. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 3472491833, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 210/2014. In Messina (ME), Villaggio Zafferia – Lotto UNICO: lotto di terreno edificabile dell’estensione di mq. 5.000 circa, originariamente ricadente sulla particella 1652 del foglio di mappa 151 ed oggi, a seguito di frazionamento operato dal ctu, è allibrato nel Catasto Terreni, in ditta esatta, al foglio 151 particella 1871, ente urbano di are 8,00 e particella 1872 di are 42,89, uliveto di 3, reddito dominicale € 15,51 e reddito agrario 17,72, nonché al Catasto Fabbricati, in ditta esatta, al foglio 151, particella 1871 fabbricato in corso di costruzione. Sulla particella 1871 è stato parzialmente edificato un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra di mq. 279 per ciascun piano. PREZZO BASE Euro 303.072,24. Offerta minima Euro 227.304,18. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/05/2023 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 40 nonché tramite www.fallcoaste.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 215/2020. In Rometta (ME), Via Nazionale 330, frazione Rometta Marea – Lotto UNICO: Appartamento sito al piano terzo, quarta elevazione fuori terra, di mq 94,01. All’immobile è associato un posto auto nel cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 76.600,00. Offerta minima Euro 57.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 24/05/2023 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 217/2021. In Messina (ME), Via Pozzo Giudeo, località Torre Faro 111 – Lotto UNICO: – Piena proprietà della villetta a schiera centrale sita in Messina , “Residence Pozzo Giudeo” della superficie commerciale di 110,06 mq, piano: T-1. – piena proprietà del posto auto scoperto, “Residence Pozzo Giudeo”, piano: T. PREZZO BASE Euro 166.000,00. Offerta minima Euro 124.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. modalità sincrona mista 16/05/2023 ore 14:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 455/1990. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Battisti n. 9 c/da Misserio – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento nel comune composto al piano cantinato da un palmento, una cantina, un deposito al pianto terra da cucina, sala da pranzo, e ripostiglio, al primo piano da un locale di sgombero, una camera da letto un disimpegno un bagno e un ripostiglio. Piena proprietà di Terreno di mq 81; incolt. prod. di are 00,81. Piena proprietà Terreno di mq 40, sem. arboreo. cl 1 di are 00,40. PREZZO BASE Euro 26.400,00. Offerta minima Euro 19.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Sant’Alessio Siculo (ME), contrada Licastro – Lotto 2: Piena proprietà del Terreno di mq 3.160; sem. arboreo. cl 3 di are 31,60. Piena proprietà del Terreno di mq 2.190; agrumeto cl 3 di are 21,90. piena proprietà del Terreno di mq 1.160; pascolo cl 2 di are 11,60. PREZZO BASE Euro 6.400,00. Offerta minima Euro 4.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/05/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it