“Sogni su Tela”: a Messina l’arte diventa spazio di incontro per i giovani

Un progetto coordinato da sei volontari dell’associazione “I Bravi Ragazzi” che unisce creatività, inclusione e socializzazione

MESSINA – Tra quartieri e spazi di aggregazione urbana, ha preso vita “Sogni su Tela”, un progetto finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà che ha coinvolto 20 giovani di Castanea e altri residenti a Messina, offrendo loro un’opportunità concreta di espressione e partecipazione attiva.

L’iniziativa, coordinata da sei giovani volontari dell’associazione “I Bravi Ragazzi”, si è sviluppata attraverso sessioni settimanali di pittura creativa, ospitate in diverse location della città. Gli incontri hanno trasformato spazi comuni in luoghi di sperimentazione artistica, dove tele e colori sono diventati strumenti per raccontarsi e mettersi in gioco.

Al centro del progetto non c’è stata solo la dimensione artistica, ma soprattutto quella relazionale. “Sogni su Tela” ha rappresentato un’occasione di socializzazione autentica, permettendo ai partecipanti di costruire legami, condividere esperienze e superare forme di isolamento. In ogni laboratorio si è creato un ambiente inclusivo, capace di valorizzare le differenze e stimolare la partecipazione.

La scelta di utilizzare più location ha contribuito a rafforzare il legame con il territorio, portando l’arte in diversi contesti cittadini e rendendola accessibile e visibile. Un modo per restituire alla comunità spazi vissuti e reinterpretati attraverso la creatività dei giovani.

Il percorso si è concluso con una mostra finale aperta al pubblico, momento culminante del progetto. Le opere esposte hanno raccontato storie personali, emozioni e percorsi di crescita, restituendo al pubblico il senso profondo dell’esperienza vissuta. Un’esposizione partecipata, capace di coinvolgere visitatori e comunità.

“Sogni su Tela” si conferma così un esempio concreto di come i programmi europei possano diventare uno strumento di inclusione e attivazione sociale. Grazie all’impegno dei giovani volontari e alla partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti, il progetto ha costruito uno spazio in cui esprimersi, incontrarsi e immaginare nuove possibilità.