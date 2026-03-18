 Ponte sullo Stretto, il Tar respinge i ricorsi degli ambientalisti e dei Comuni di Villa e Reggio

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Redazione

Ponte sullo Stretto, il Tar respinge i ricorsi degli ambientalisti e dei Comuni di Villa e Reggio

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mercoledì 18 Marzo 2026 - 14:30

Le valutazioni spettano al Cipess

Il Tar del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e dalle associazioni ambientaliste, avverso il ponte sullo Stretto di Messina.

I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione VIA/VAS del 13 novembre 2024 – favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte – e della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione IROPI nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

In particolare, il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di Giustizia europea, ha confermato l’interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l’opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte sullo Stretto di Messina quale infrastruttura di rilevanza strategica.

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