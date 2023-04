Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Lipari, Pace del Mela, Milazzo, Barcellona, Terme Vigliatore, Montalbano Elicona e Furci

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 24 MARZO 2023

Tribunale di Barcellona

Abitazioni e box

RGE 16/2022 MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA LIBERTÀ, 87 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito a Montalbano Elicona (ME), Via Libertà n. 87 (ex Via Provinciale), piano primo, superficie lorda di mq 72 circa (al Catasto Fabbricati al Foglio 32, part. 699 sub 3; cat. A/4); impianti non a norma (ma regolarizzabili); sono presenti infiltrazioni di umidità; immobile occupato. Prezzo base Euro 20.564,00. Offerta minima: Euro 15.423,00. Termine presentazione offerte: 22/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/05/23 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Irene Gambadauro tel. 0909702648 – 3471900336. Rif. RGE 16/2022 BC829891 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Terreni

RGE 8/2022 TERME VIGLIATORE (ME) – VIA CONTRADA FIUME – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO confinante con via Fiume in catasto alia partita 15250 foglio 2 particella 135 are 4,40 aur. I R.D.L. LI 9.32; foglio 2 particella 138 are 4.40 agr. l R D L. £ 19.32 il tutto come meglio si rileva dalla relazione di stima alla quale si fa riferimento. Prezzo base Euro 17.988,00. Offerta minima: Euro 13.490,00. Termine presentazione offerte: 15/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/05/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Raffaele Surace tel. 3394893955. Rif. RGE 8/2022 BC828749 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 14/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEL MARE, 162 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO ad uso abitativo posto a piano terzo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. sito in Via Del Mare 162 Barcellona P.G. composto da stanza pranzo-salotto,te camere da letto, cucina abitabile, due bagni e un piccolo ripostiglio. In catasto fg. 8 part.lla 874 sub. 4 piano 3 cat. A/2,classe 9, vani 7, superficie catastale mq. 161, r.c. € 379,60. L’appartamento esercita diritto di parcheggio su una striscia di terreno mt. 3,75 che affaccia sulla via del Mare. Prezzo base Euro 51.384,37. Offerta minima: Euro 38.538,27. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 09/06/23 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Stefania Provvidenza Calabro’ tel. 3209430050. Custode Giudiziario Stefania Provvidenza Calabrò. Rif. RGE 14/2021 BC829753 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Terreni

RGE 28/2020 PACE DEL MELA (ME) – CONTRADA BENEFIZIO – VIA ROMA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN TERRENO edificabile di mq. 488,03 circa, con accesso dalla Via Roma mediante un cancello scorrevole, urbanisticamente ricadente in zona omogenea B1. L’immobile è identificato catastalmente al foglio 7, part. 905, seminativo, classe I, consistenza are 04, ca 80, rendita Euro 3,22. Prezzo base Euro 34.531,50. Offerta minima: Euro 25.898,63. Termine presentazione offerte: 29/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 01/06/23 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Maria Catania tel. 0909798244. Rif. RGE 28/2020 BC831488 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 58/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VILLAGGIO PETRARO – VIA G. VERGA, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO UNICO) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano secondo, interno 18, scala C, di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere da letto, un bagno, un piccolo balcone chiuso e una cantina di pertinenza individuata con il num. 18, posta al piano seminterrato dello stesso fabbricato. L’appartamento si individua nel Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 18 particella 7 sub 18, Cat. A/4, cl. 9, vani 5,5, superf. catastale mq. 93, R.C. € 198,84, Villaggio Petraro, piano 2; la cantina di pertinenza è individuata in Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 7 sub 38, Bene Comune non Censibile, Villaggio Petraro piano terra. Prezzo base Euro 15.888,00. Offerta minima: Euro 11.916,00. Termine presentazione offerte: 22/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 26/05/23 ore 17:00 Vendita senza incanto 26/05/23 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 58/2020 BC830037 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 70/2021 LIPARI (ME) – VIA TORRENTE AURORA, 29 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO sito a LIPARI Via Torrente Aurora 29, frazione Canneto, piano terra, della superficie commerciale di 108,00 mq. Identificazione catastale: foglio 67 particella 774 sub. 8 (catasto fabbricati), sez. urb. 1, zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, cons. 4 vani, r.c. € 371,85. Lo stato di manutenzione appare buono; irregolarità edilizia sanabile con costi pari ad € 1.500,00; impiantistica da adeguare con costi pari ad € 1.000,00. Classe energetica “E”. L’immobile è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 43/1987; agibilità del 22/06/2004 con il n. 23112 di protocollo. Prezzo base Euro 226.000,00. Offerta minima: Euro 169.500,00. Termine presentazione offerte: 15/05/23 ore 12:00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO sito a LIPARI Via Torrente Aurora 29, frazione Canneto, piano primo, della superficie commerciale di 82,91 mq. Identificato al foglio 67 particella 774 sub. 9 (catasto fabbricati), sez. urb. 1, zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, cons. 4 vani, r.c. € 371,85. Lo stato di manutenzione appare buono; impiantistica da adeguare con costi pari ad € 1.000,00. Classe Energetica “F”. L’immobile è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 43/1987 ; agibilità del 22/06/2004 con il n. 23112 di protocollo. Prezzo base Euro 156.000,00. Offerta minima: Euro 117.000,00. Termine presentazione offerte: 15/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/05/23 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 70/2021 BC828311 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 76/2020 MILAZZO (ME) – CONTRADA SAN PAOLINO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terra, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 67 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.47, contraddistinto con il numero P-1 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 79.369,00. Offerta minima: Euro 59.527,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano primo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 69 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.49, contraddistinto con il numero P-3 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 79.530,00. Offerta minima: Euro 59.647,50. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano secondo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria F/3, consistenza 0. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.51, contraddistinto con il numero P-5 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 79.633,00. Offerta minima: Euro 57.474,75. LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano secondo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 19 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani, rendita di Euro 352,48. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.52, contraddistinto con il numero P-6 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 79.762,00. Offerta minima: Euro 59.821,50. LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano terzo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 71 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, rendita di Euro 406,71. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.53, contraddistinto con il numero P-7 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 79.350,00. Offerta minima: Euro 59.512,50. LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terra, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, nella scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 72 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 54, contraddistinto con il numero P-8 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 79.369,00. Offerta minima: Euro 59.526,75. LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano secondo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, al piano terra, della scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 77 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 59, contraddistinto con il numero P-13 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 78.950,00. Offerta minima: Euro 59.212,50. Termine presentazione offerte: 13/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/05/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Crea Grazia tel. 090672181 – 3476349788. Rif. RGE 76/2020 BC830062

MILAZZO (ME) – CONTRADA SAN PAOLINO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ DI BOX AUTO della superficie commerciale di 7,00 mq., posto al piano seminterrato, scala A, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., con accesso carrabile dallo spiazzale antistante ed accesso pedonale interno attraverso un corridoio adiacente ai box che collega gli stessi al vano scala. E’ posto al piano semicantinato scala A ed ha un’altezza interna di cm. 270. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, part. 1567 sub.8, categoria C6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita 58,10 euro. Prezzo base Euro 6.834,00. Offerta minima: Euro 5.125,50. LOTTO 23) PIENA PROPRIETÀ DI BOX AUTO della superficie commerciale di 8,00 mq., posto al piano seminterrato, scala A, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., con accesso carrabile dallo spiazzale antistante ed accesso pedonale interno attraverso un corridoio adiacente ai box che collega gli stessi al vano scala. E’ posto al piano semicantinato scala A ed ha un’altezza interna di cm. 270. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, part. 1567 sub10, categoria C6, classe 4, consistenza 15 mq, rendita 58,10 euro. Prezzo base Euro 7.810,00. Offerta minima: Euro 5.857,50. LOTTO 26) PIENA PROPRIETÀ DI BOX AUTO della superficie commerciale di 7,50 mq., posto al piano seminterrato, scala A, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., con accesso carrabile dallo spiazzale antistante ed accesso pedonale interno attraverso un corridoio adiacente ai box che collega gli stessi al vano scala. E’ posto al piano semicantinato scala A ed ha un’altezza interna di cm. 270. Prezzo base Euro 7.312,00. Offerta minima: Euro 5.484,00. LOTTO 27) PIENA PROPRIETÀ DI BOX AUTO della superficie commerciale di 8,50 mq., posto al piano seminterrato, scala A, di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., con accesso carrabile dallo spiazzale antistante ed accesso pedonale interno attraverso un corridoio adiacente ai box che collega gli stessi al vano scala. E’ posto al piano semicantinato scala A ed ha un’altezza interna di cm. 270. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, part. 1567 sub.12, categoria C6, classe 4, consistenza 17 mq, rendita 58,10 euro. Prezzo base Euro 8.299,00. Offerta minima: Euro 6.224,25. Termine presentazione offerte: 13/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/05/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Crea Grazia tel. 090672181 – 3476349788. Rif. RGE 76/2020 BC830063 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Terreni

RGE 82/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEGLI ARTIGIANI, 36/38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) DIRITTI DI PROPRIETÀ 1/1 SU TERRENO di 570 mq adiacente al villino di cui al lotto 1, ma privo di recinzioni e/o collegamenti con la predetta unità immobiliare. Il terreno si trova nella zona industriale di Barcellona P.G. e con diritto, quindi, di essere edificato con destinazione catastale di tipo lavorativa (fabbricati industriali). Al momento in stato incolto. Prezzo base Euro 41.040,00. Offerta minima: Euro 30.780,00. Termine presentazione offerte: 03/06/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/06/23 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Mazzeo tel. 388/4699010 – 392/8315228. Rif. RGE 82/2020 BC829019 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Abitazioni e box

RGE 74/2018 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GARIBALDI, 880 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO superficie commerciale di 98,80 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà Trattasi di un appartamento, ubicato al piano terra di una palazzina di nr. 3 elevazioni fuori terra oltre sottotetto e piano cantinato sotto-strada. Lo stesso è composto da nr. 4 vani principali; nr. 3 vani di servizio consistenti in ingresso/corridoio, ripostiglio, bagno e nr. 2 bqlconi. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, scala A, ha un’altezza interna di 2,75. Identificazione catastale: l foglio 20 particella 1094 sub. 19 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 9, consistenza 7 vani, rendita 379,60 Euroaltro terreno, composto da area pertinenziale scoperta ad uso esclusivo dell’immobile (superficie conteggiata per mq 94 fino alla concorrenza della superficie dell’unità principale), sviluppa una superficie commerciale di 9,40 Mq. Identificazione catastale: foglio 20 particella 1114 sub. 3 (catasto fabbricati), consistenza 0 A2) altro terreno, composto da area pertinenziale scoperta ad uso esclusivo dell’immobile (superficie conteggiata per mq 41 come eccedente la superficie dell’unità immobiliare), sviluppa una superficie commerciale di 0,82 Mq. Identificazione catastale: l foglio 20 particella 1114 sub. 3 (catasto fabbricati), consistenza 0 B) Cantina mq 15,00 uso deposito ubicato al piano interrato di una palazzina facente parte dello stesso complesso residenziale Condominio Complesso denominato “ARLO”, foglio 20 particella 1094 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 3, consistenza 14 mq, rendita 38,32 Euro, C) Cantina mq 14,00, unico vano foglio 20 particella 1094 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 3, consistenza 12 mq, rendita 32,85 Euro, facente parte dello stesso complesso residenziale Condominio Complesso denominato “ARLO”. Prezzo base Euro 50.682,21. Offerta minima: Euro 38.011,65. Termine presentazione offerte: 13/05/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/05/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 74/2018 BC827658 – con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

RGE 152/2021 MESSINA (ME) – VIA BRASILE, 29/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 91,63 mq posto al quarto piano, quinta elevazione f.t., di un fabbricato munito di ascensore, a sei elevazioni f.t. E’composto da quattro camere, un bagno, una zona ingresso ed un piccolo disimpegno e due balconi. Prezzo base Euro 70.096,95. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.572,72. Vendita senza incanto 12/05/23 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Antonio Bicchieri tel. 090663987 – 3403531356. Rif. RGE 152/2021 ME829495 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761) con allegati vedi in sezione www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

RGE 10/2020 FURCI SICULO (ME) – CONTRADA VALLONE, SNC – PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI UNA APPARTAMENTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 1132 sub. 6, zona censuaria A/2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8 vani, rendita 35.532,00 Euro, per una superficie commerciale complessiva di circa 168 mq. Prezzo base Euro 302.400,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 226.800,00. Vendita senza incanto 12/05/23 ore 16:00. G.E. Dott. Pietro Rosso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott Antonino Stancanelli tel. 090670703. Rif. RGE 10/2020 ME830249 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761)- www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

RGE 85/2021 MESSINA (ME) – VIA I SETTEMBRE, 84 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 419,90 mq, attualmente utilizzato ad uso ufficio/studio professionale, piano: 1. Stato di possesso: l’immobile è occupato con contratto di affitto tipo 9 anni, stipulato il 01/07/2018, con scadenza il 30/06/2027, regolarmente registrato ed opponibile alla procedura. La procedura ha instaurato azione di sfratto, giusto provvedimento del 07.11.2022 del G.E. con il quale è stata disposta la nomina di un legale per assistere la procedura nella detta azione.Prezzo base Euro 526.623,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 394.967,25. Vendita senza incanto 18/05/23 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Di Pietro tel. 090669650. Rif. RGE 85/2021 ME830214 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). – www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

R.E. 335/16 MESSINA, R.NE OGLIASTRI – APPARTAMENTO a P. 2 della Pal. L, int. 225, composto da ingresso/corridoio, soggiorno con a.c., bagno, tre camera e balcone, di mq. commerciali 82,50 circa. Prezzo base d’asta: euro 35.250,00. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 25 maggio 2023 alle ore 12.00 Luogo: Via I Settembre 116 – Messina Per info: (090675323– 347/9234564 – avvocatocaterinagalletta@gmail.com). G.E. Dott.ssa La Torre Carolina Professionista delegato e custode: Avvocato Caterina Galletta Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. N. 335/16 R.E. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tempostretto.it ME828326 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). – www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

RGE 203/2020 MESSINA (ME) – VILLAGGIO SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE, CONTRADA CAMPOLINO, VIA COMUNALE N. 230 – VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 173,20 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà, alla quale si accede dalla Via Comunale attraverso un cancello carrabile in metallo. Prezzo base Euro 89.200,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 66.900,00. Vendita senza incanto 16/05/23 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ennio Sammartano tel. 0907384212. Rif. RGE 203/2020 ME830193 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). – www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

RGE 60/18 MESSINA (ME) – APPARTAMENTO in Messina c.da Sperone Loc.Papardo a piano terra composto da tre vani oltre accessori mq76, corte esclusiva mq 58 e posto auto Prezzo base : €122.000,00 Asta senza incanto del 19 maggio 2023 ore 12,30 ; luogo asta: presso lo studio della dott.ssa Francesca La Torre, Via Cesare Battisti n.229-98123 Messina G.E. Dr Claudia Giovanna Bisignano- Professionista Delegato e custode : Dott.ssa Francesca La Torre INFO Rif. N. 60/18 RGE di Messina-tel. 348 6515598 –090719902-flatorre111@tiscali.it ME830220 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). – www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Tribunale di Messina

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 236/2015 MESSINA (ME) – CONTRADA PELOSI – S. STEFANO BRIGA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILI e terreni: • LOCALE DEPOSITO censito presso il N.C.E.U. al foglio 190 particella 748 sub.2 destinato a deposito al primo terra; • LOCALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE censito presso il N.C.E.U. al foglio 190 particella 748 sub.3 destinato a deposito al primo terra; • LOCALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE censito presso il N.C.E.U. al- 2 – foglio 190 particella 748 sub.4 destinato a deposito al primo primo; • FABBRICATO RURALE posto al piano terra censito presso il N.C.T. al foglio 190, particella 450, • TERRENI individuati al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 190 particella 449, 451 e 774;. Prezzo base Euro 43.940,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 32.955,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 09:30. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè tel. 0909021546 cell 3427735702 Rif. RGE 236/2015 ME830222 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). – www.tempostretto.it/aste-giudiziarie