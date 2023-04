Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, Sant'Alessio Siculo, Giardini Naxos, Leni (Salina) e Terme Vigliatore

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 3 APRILE 2023

CP 4/2009. In Messina (ME), Villaggio Pistunina – Lotto 3: lastrico solare soprastante due immobili nel Cond. “Il Palazzetto”. PREZZO BASE Euro 10.000,00. Offerta minima Euro 7.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 27/06/2023 ore 12:00 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore giudiziale Avvocato Maccari Raffaele 090661936, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 5/2011. In Messina (ME), ZIR, Via Acireale snc – Lotto 5: Immobile costituito dal primo piano e dal lastrico solare della palazzina uffici. La superficie è così ripartita: mq 39,40 corpo scala p.t.; mq 277,95 piano primo; mq. 253,16 lastrico solare. PREZZO BASE Euro 108.238,06. Offerta minima Euro 81.178,55. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Pacinotti – Lotto 6: Quota indivisa di 32/100 di un deposito facente parte del corpo di fabbricati ubicati nella zona industriale regionale piano terra, consistenza mq.147, superficie mq.165. PREZZO BASE Euro 19.621,33. Offerta minima Euro 14.716,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 7: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno, individuato al NCT di Messina foglio 152 – part. 69, vigneto, are 23.30, R.D. euro 11,43, R.A euro 6,62; part. 70, semin arbor, centiare 33, R.D. euro 0,17, R.A euro 0,08; part. 71, vigneto, are 7.50, R.D. euro 7,36 R.A euro 2,52; part. 72, vigneto, are 7.60, R.D. euro 7,46 R.A euro 2,55; part. 73, uliveto, are 3.20, R.D. euro 1,57 R.A euro 1,49; part. 420, seminativo arborato, are 4.50, R.D. euro 2,32 R.A euro 1,05; part. 1865, pascolo arborato, are 41.01, R.D. euro 7,41 R.A euro 2,12; part. 1866, pascolo arborato, are 1.19, R.D. euro 0,22 R.A euro 0,06; part. 2308, seminativo arborato, are 17.86 R.D. euro 3,69 R.A euro 2,31; – part. 2309, seminativo arborato, are 2.34, R.D. euro 0,48 R.A euro 0,30. PREZZO BASE Euro 3.489,09. Offerta minima Euro 2.616,82. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 8: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno e fabbricato identificato in catasto terreni di Messina al foglio 152 part. 2553, uliveto, are 44,83, R.D. euro 22,00 , R.A euro 20,84 e nel Catasto Fabbricati di Messina al foglio 152 part. 2554 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 8, vani 6, superficie 112 mq (escluse aree scoperte mq 103). PREZZO BASE Euro 5.360,75. Offerta minima Euro 4.020,56. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 9: Quota indivisa di 1/9 di un fabbricato per civile abitazione, terreno di pertinenza e fabbricato rurale ubicati in in Catasto Fabbricati di Terme Vigliatore al foglio 5 part 228 sub 2, categoria A/2, classe 5, vani 10,5, superficie 304 mq, rendita euro 509,74, e nel catasto terreni in Terme di Vigliatore al foglio 5, part. 472, semin arbor di prima, are 3.50, R.D euro 2,62 R.A. euro 0,72, part. 473, semin arbor di prima, are 0.32, R.D euro 0,24 R.A. euro 0,07, e part. 383 fabbricato rurale in Via Maceco della superficie di circa mq 50. PREZZO BASE Euro 21.473,85. Offerta minima Euro 16.105,39. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, già Via Comunale Marchesana – Lotto 10: Quota indivisa di 1/9 di un terreno edificabile in catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 226, seminativo, are 3.10, R.D. euro 2,16 R.A. euro 0,64; part. 384, vigneto, are 6.60, R.D. euro 9,88 R.A. euro 3,41; part. 471, vigneto, are 42.60, R.D. euro 63,80 R.A. euro 22,00. PREZZO BASE Euro 22.021,36. Offerta minima Euro 16.516,02. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 11: Quota indivisa di 1/9 di un terreno incolto nel catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 465, Vigneto, are 57.60, R.D. euro 86,27 R.A. euro 29,75. PREZZO BASE Euro 3.223,53. Offerta minima Euro 2.417,65. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), Via G. Bruno nn. 37/39 – Lotto 12: Quota indivisa di 1/3 di una bottega su cui prospetta con due luci, ad angolo con Via E.L. Pellegrino su cui prospetta con una luce, posta ai piani terra e seminterrato collegati da scala interna, composta da bottega, retrobottega, bagno e antibagno a piano terra e da tre depositi al piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 92.220,48. Offerta minima Euro 69.165,36. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Villaggio Mortelle – Lotto 13: Quota indivisa di 1/3 di una villa unifamiliare con accesso tramite due aperture da stradella privata che si diparte dalla strada statale 113 Km, posta a piano terra, con annessi deposito a piano seminterrato, sovrastante lastrico solare e terreno di pertinenza. villa unifamiliare vani 6,5, superficie mq 142 (escluse aree scoperte 141). lastrico solare mq.58. PREZZO BASE Euro 105.968,35. Offerta minima Euro 79.476,26. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 20/06/2023 ore 10:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, Via Ghibellina, 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Avv. Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 4769/2016. In Messina (ME), viale Europa 7 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione, posto a piano terra (prima elevazione fuori terra), composto da tre vani, cucina, cortile ed accessori. PREZZO BASE Euro 75.600,00. Offerta minima Euro 56.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/06/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avvocato Omero Eduardo 090717601, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 6/2020. In Messina (ME), Villaggio Contesse, SS 114 km 3,500 – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare Pal. ILES piano terra. Costituita da ingresso con corridoio che disimpegna n. 4 vani, ripostiglio, cucina e WC. PREZZO BASE Euro 83.160,00. Offerta minima Euro 62.370,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/06/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 19/2017. In Messina (ME), villaggio di Bordonaro – Lotto UNICO: piccola unità abitativa di tipo popolare ricadente all’interno del Villaggio di Bordonaro. Si tratta di un fabbricato a due elevazioni delle quali una in seminterrato e l’altra a livello del piano terra. PREZZO BASE Euro 22.695,00. Offerta minima Euro 17.021,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/06/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2018. In Messina (ME), contrada Molinello, snc, fraz. Massa Santa Lucia – Lotto UNICO: VILLETTA della superficie commerciale di 76,26 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto da un piano seminterrato destinato a cantina, un piano terra destinato a civile abitazione – diviso in vano soggiorno-cucina, due camere da letto, corridoio e wc – ed un lastrico solare. Completa la proprietà un’ampia corte esterna di esclusiva pertinenza. Unità immobiliare ha un’altezza interna di mt 2,70. PREZZO BASE Euro 36.127,00. Offerta minima Euro 27.095,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.085,00. Asta senza Incanto 16/06/2023 ore 09:30 presso studio legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 159/2015. In Scaletta Zanclea (ME), Guidomandri Superiore, via Provinciale snc – Lotto UNICO: Piena proprietà di abitazione singola composta da due locali con corte esterna più bagno e da unità immobiliare allo stato rustico al primo piano priva di tutti gli impianti, degli infissi interni ed esterni, delle piastrelle e dei rivestimenti, composta da ingresso, tre camere, soggiorno, bagno, balcone con vista mare. Il fabbricato ha una copertura piana a terrazza praticabile al momento allo stato rustico e non accessibile. terreno agricolo con sup. di mq 3916. PREZZO BASE Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 56.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/06/2023 ore 16:00 presso studio in Messina, via Piazza Duomo, n. 32/A. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Ferraro Fabrizio 3477733507, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 170/2021. In Messina (ME), Via Candore 72, frazione Contrada Catalani – Lotto UNICO: A. appartamento per la quota di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di piena proprietà della superficie commerciale di 59,90 mq. B. lastrico solare per la quota di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di piena proprietà della superficie commerciale di mq 59,00, piano secondo. Sul lastrico solare è stato creato in ampliamento un appartamento non abitabile di circa 42 mq. PREZZO BASE Euro 38.050,00. Offerta minima Euro 28.537,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/06/2023 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 193/2020. In Scaletta Zanclea (ME), via Giampigna n. 5 – Lotto UNICO: piena proprietà di un fabbricato a due elevazioni fuori terra costituito da due corpi di fabbrica A e B con struttura portante in c.a. e copertura a terrazza praticabile. L’unità immobiliare è posta al piano T, 1, ha un’altezza interna di da m2,80 (P.T.) a m3,00 (P.I°). PREZZO BASE Euro 27.000,00. Offerta minima Euro 20.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/06/2023 ore 12:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 209/2020. In Messina (ME), via delle Viole n. 5, frazione Villaggio Santa Lucia – Lotto UNICO: Piena proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000, per 99 anni di cui 68 restanti, di villetta a schiera della superficie commerciale di 179,04 mq. Trattasi di villetta a schiera ubicata nel Piano di zona di Santa Lucia Sopra Contesse, in contesto residenziale in zona periferica del Comune di Messina. L’immobile si sviluppa su due elevazioni, oltre piano seminterrato e sottotetto. L’unità immobiliare è posta al piano S1 – T – 1 – 2, ha un’altezza interna di circa m. 2,70. PREZZO BASE Euro 114.983,47. Offerta minima Euro 86.237,60. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/06/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Capone Sebastiano 3472937012, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 210/2020. In Messina (ME), loc. Sivirga, frazione Villaggio Bordonaro – Lotto 1: lastrico solare della superficie commerciale di 15,75 mq., posto al quarto piano, scala D, di una delle palazzine del complesso edilizio denominato “Alba Chiara”. L’intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1993. Al lastrico solare si accede da vano scala condominiale; presenta la pavimentazione originaria in piastrelle di cemento ed è allo stato inutilizzato. PREZZO BASE Euro 14.962,50. Offerta minima Euro 11.221,88. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), Via Bartolomeo Colleoni (ex via Minissale), 67, quartiere Minissale Alto, – Lotto 2: appartamento della sup. commerciale di 237,55 mq, ubicato al quarto e quinto piano, scala 4, di una delle palazzine del complesso edilizio 2 denominato “Valleverde”. L’intero edificio sviluppa 6 piani, 5 fuori terra, 1 piano interrato. L’appartamento è dotato di box auto di proprietà al piano terra, composto da un vano, consistenza 35 mq. PREZZO BASE Euro 331.565,00. Offerta minima Euro 248.673,75. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Messina (ME), Via Giuseppe Caporale, frazione S.Agata – Lotto 3: appartamento della superficie commerciale di 81,95 mq, ubicato al terzo piano, con terrazza sovrastante al quarto piano, int. 5, scala F, di una delle palazzine del complesso edilizio denominato “Residence sul Mare”. L’intero edificio sviluppa 4 piani fuori terra. Immobile costruito nel 2010. L’appartamento è su due livelli: al piano 3° si compone di soggiorno con angolo cottura, 2 vani, 2 bagni, un disimpegno e un balcone con una scala a chiocciola da cui si accede al terrazzo soprastante. L’appartamento è dotato, altresì, di posto auto scoperto nel cortile condominiale, consistenza 12 mq. PREZZO BASE Euro 180.835,00. Offerta minima Euro 135.626,25. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/06/2023 ore 14:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Lupica Spagnolo Doriana 090718330, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 213/2020. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse, – Lotto 7: posto auto scoperto della superficie commerciale di 12,50 mq. PREZZO BASE Euro 2.926,13. Offerta minima Euro 2.194,59. Rilancio minimo in aumento Euro 140,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 10: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 40,00 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala D del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 21.420,00. Offerta minima Euro 16.065,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 12: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 50,50 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala C del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 26.238,74. Offerta minima Euro 19.679,05. Rilancio minimo in aumento Euro 1.300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/06/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2019. In Fiumedinisi (ME), contrada Vecchio snc – Lotto 1: A) fabbricato rurale piani T-1-2-3 con struttura in muratura portante, solai e tetto in legno, di remota costruzione. B) terreno con superficie catastale di mq 340,00 delimitata con l’area di corte del fabbricato (p.lla 1070) del quale può considerarsi pertinenza diretta dovendo passare per l’accesso principale al p.t. del fabbricato. C) terreno con superficie catastale di mq 669,00. PREZZO BASE Euro 18.193,50. Offerta minima Euro 13.645,13. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. In Fiumedinisi (ME), Contrada Croce snc – Lotto 2: A) fabbricato per civile abitazione dislocato su tre piani. B) Locale commerciale ad una elevazione f.t. ed un’altezza media di ml 3,65 circa, con annesso cortile che era adibito a ristorante-pizzeria. C) terreno agricolo incolto e con qualche ulivo, ha una superficie catastale di mq 16.564,00. PREZZO BASE Euro 235.188,00. Offerta minima Euro 176.391,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 27/06/2023 ore 12:00 presso locali della COPAS in Messina, Viale San Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 257/2008 + 130/13. In Leni (ME), – Lotto 4: piena proprietà di terreno sup. complessiva mq 6.825,00. PREZZO BASE Euro 176.315,30. Offerta minima Euro 132.236,50. Rilancio minimo in aumento Euro 12.000,00. Asta senza Incanto 16/06/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, custode giudiziario Avv. Rosanna Calafato 3334104112, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 310/2015. In Messina (ME), SS 114 Km 9, frazione Mili Marina Località Moleti – Lotto UNICO: alloggio sito al piano primo di 4 vani costituiti da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e ripostiglio, distribuiti da un corridoio centrale, dotato di parcheggio in area condominiale, complesso Gardenia. PREZZO BASE Euro 65.555,70. Offerta minima Euro 49.166,77. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 16/06/2023 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Piazza Immacolata di Marmo 4. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 23/1992. In Messina (ME), Via Napoli is. E-F, pal. E, n.89 – Lotto UNICO: abitazione di tipo economico posto al piano terreno rialzato. PREZZO BASE Euro 57.600,00. Offerta minima Euro 43.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/06/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Costanzo Domenico 0902934955, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 7/2018. In Sant’Alessio Siculo (ME), via Madonna del Carmelo 6 – Lotto 1: appartamento piano secondo vani 2,5. mq. 57 circa, piano 2. PREZZO BASE Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Vittorio Emanuele 119 – Lotto 2: appartamento piano terzo, mq. 80,00 circa, superficie catastale totale mq. 84 circa, totale escluse aree scoperte 82 mq, vani 3,5, piano 3, r.c. 542,28. Terrazzo soprastante, non censito catastalmente, esteso circa mq. 78, su cui è realizzato un fabbricato in sopraelevazione abusivo e che va demolito a cura e spese dell’aggiudicatario. All’interno vi sono alcuni beni mobili sommariamente indicati nella CTU, di modesto valore ed il cui eventuale sgombero rimane a cura e spese dell’aggiudicatario. PREZZO BASE Euro 67.000,00. Offerta minima Euro 50.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Erice, contrada S. Giovanni – Lotto 3: deposito piano cantinato, mq. circa 116. Nella vendita è compresa un’autovettura tg DD667NC mod. Mercedes E320 immatricolata nel 2006, allocata nel medesimo immobile, stimata dalla CTU Euro 3.000,00. All’interno si trovano anche molteplici beni mobili, sommariamente descritti nella CTU ed il cui sgombero rimane a cura e spese dell’aggiudicatario. PREZZO BASE Euro 66.000,00. Offerta minima Euro 49.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Traversa n.5 (via Tysandros) – Lotto 4: appartamento piano primo, mq 28 circa; vani 3, mq. PREZZO BASE Euro 37.000,00. Offerta minima Euro 27.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Naxos 39/41 – Lotto 5: negozio piano terra, mq 67 circa. In atti locato con contratto opponibile alla procedura al canone mensile di Euro 400,00. . PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Cristoforo Colombo 12 – Lotto 6: appartamento adibito ad abitazione piano primo; vani 3, superf. catastale mq. 71 circa. PREZZO BASE Euro 66.000,00. Offerta minima Euro 49.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Cristoforo Colombo 12 – Lotto 7: appartamento piano secondo; vani 3, mq. catastali 71 circa. Sono compresi nella vendita eventuali beni mobili ancora ivi allocati e abbandonati da precedente conduttore, sommariamente descritti nella CTU che ha attribuito il valore di Euro 1.000,00, qui escluso considerate le precarie condizioni e l’eventuale mancato rinvenimento. . PREZZO BASE Euro 69.000,00. Offerta minima Euro 51.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Taormina (ME), via Robert Kitson, oggi Paternò Biscari, – Lotto 8: appartamento piano terra, mq 60 circa; vani 3,5, p.t., mq. catastali 66 circa. Sono compresi nella vendita eventuali beni mobili ancora ivi allocati e abbandonati da precedente conduttore, sommariamente descritti nella CTU che ha attribuito il valore di Euro1.500,00, qui escluso considerate le precarie condizioni e l’eventuale mancato rinvenimento. . PREZZO BASE Euro 68.500,00. Offerta minima Euro 51.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Taormina (ME), via Robert Kitson, n.7, oggi Paternò Biscari, sn – Lotto 9: appartamento e terrazzo soprastante piano secondo, mq. 90 circa, oltre lastrico solare soprastante esteso mq. 86 circa, vani 3 e accessori; . il lastrico soprastante di mq 86 circa. PREZZO BASE Euro 177.000,00. Offerta minima Euro 132.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Taormina (ME), corso Umberto I 100 – Lotto 10: appartamento piano secondo, vani 5 catastali, mq 93 circa. Interamente da ristrutturare. Sono compresi nella vendita beni mobili, sommariamente descritti nella CTU. . PREZZO BASE Euro 212.000,00. Offerta minima Euro 159.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Taormina (ME), Corso Umberto I 100 – Lotto 11: piena proprietà per 1/2 indiviso su un terrazzo (soprastante l’appartamento sopra descritto al Lotto10) con due piccoli depositi in cattivo stato di manutenzione, piano terzo. PREZZO BASE Euro 20.000,00. Offerta minima Euro 15.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. A partire dal 20 giugno 2023 ore 12:00 e fino al 23 giugno ore 12:00 si procederà alla vendita senza incanto tramite procedura competitiva telematica sul sito www.doauction.it, a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it