Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Villafranca Tirrena, Rometta, Monforte San Giorgio, Torregrotta, Alì, Pagliara, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 17 MAGGIO 2023

Proc. es. n. 204/09 R.E.

Lotto 1 – Torregrotta, C.da Torremuzza Usufrutto su terreno agricolo di mq. 6.480, scosceso e terrazzato. Trascritta il 10.9.93 ai nn. 22233/18956 citazione per riconoscimento comproprietà, non rinnovata in termini e che ha perso quindi efficacia.

Prezzo base d’asta: euro 8.800,00. Lotto 2 – Monforte S. Giorgio, Fraz. Marina, Via Sciascia 2 e Vicolo I Giuseppe Ciccolo. Usufrutto su appartamento a P. T. rialzato, di mq. commerciali 55,21 circa, e su box singolo al P. sem., di mq. commerciali 11,93 circa.

Dal titolo di provenienza risulta annesso appartamento l’ usufrutto per 148/1000 dell’intero di una porzione del terrazzo di copertura,. al fg. 2, part. 623, sub. 13, b.c.n.c. ai subb. 6 – 7 – 8 e 15, giusta dichiarazione n. 1212/89, non risultante in visura catastale. Classe G.

L’appartamento è occupato da terzi. Trascritta il 10.9.93 ai nn. 22233/18956 citazione per riconoscimento comproprietà, non rinnovata in termini e che ha perso quindi efficacia.

Prezzo base d’asta: euro 10.800,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 19.07.2023 ORE 10.30 Luogo: Ufficio Secondario Notaio Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – info@uneim.it G.E. Dott.ssa Bisignano Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

CP 6/2017. In Torregrotta (ME), Via Verga, 1 – Lotto 2: Corrispondente al lotto n. 2 della perizia di stima “Appartamento con annesso deposito. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ad appartamento composto da un salone, cucina, quattro camere, bagno, wc, due ampi ripostigli, posto al piano primo, sviluppa una superficie lorda complessiva, escluso l’accessorio, di circa mq 259,84. PREZZO BASE Euro 122.356,50. Offerta minima Euro 122.356,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Rometta (ME), Contrada Vena, via Giampaolo II – Lotto 4: Corrispondente al lotto n. 4 della perizia di stima “Appartamento complesso edilizio “L’altra Rometta”, corpo A, int. 14. Composto da un vano soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, veranda lato cucina, posto al piano 2, sono compresi gli accessori: posto macchina scoperto, stradella di accesso al mare. Sviluppa una superficie lorda complessiva, compresi gli accessori, di circa mq. 73,41. PREZZO BASE Euro 38.861,20. Offerta minima Euro 38.861,20. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/07/2023 ore 11:00 per li lotto 2 e ore 12:00 per il lotto 4 presso studio del Liquidatore Giudiziale in Messina, Via Giordano Bruno n. 75. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore giudiziale Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 4/2019. In Messina (ME), – Lotto 6: Immobile iscritto al catasto urbano del Comune di Messina foglio 112, particella 2413 sub 49 categoria A/10. PREZZO BASE Euro 48.000,00. Offerta minima Euro 36.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), – Lotto 7: Immobile iscritto al catasto urbano del Comune di Messina foglio 112, particella 2413 sub 35 categoria A/10. PREZZO BASE Euro 48.000,00. Offerta minima Euro 36.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), – Lotto 9: Immobile iscritto al catasto urbano del Comune di Messina foglio 112, particella 2413 sub 53 categoria A/2. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), – Lotto 10: Immobile iscritto al catasto urbano del Comune di Messina foglio 112, particella 2413 sub 51 categoria A/2. PREZZO BASE Euro 81.500,00. Offerta minima Euro 81.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Contrada Petraro, Villaggio Ganzirri – Lotto 11: Terreno edificabile iscritto al foglio di Mappa del Comune di Messina n. 43, particella 2767. PREZZO BASE Euro 20.000,00. Offerta minima Euro 15.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 18/7/2023 ore 10:30 in relazione al lotto 10 presso la sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Vendita sincrona il 18/7/2023 ore 10:30 per i lotti 6,7,9,11 tramite piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Pruiti Ciarello Giorgia 09041191, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 34/2017. In Villafranca Tirrena (ME), via Baronia – Lotto 1: Piena proprietà su un appartamento per civile abitazione sito in Villafranca Tirrena (ME), via Baronia, piano terzo, composto da quattro vani ed accessori, mq 116 circa oltre balconi; in Catasto Fabbricati al foglio 1, particella 1334, sub 16, cat. A/2, classe 5, superficie catastale totale mq. 124 circa comprese aree scoperte, vani 6, rendita € 108,46. Il fallito è stato autorizzato ad occupare l’immobile, costituente la propria residenza abituale. PREZZO BASE Euro 71.900,00. Offerta minima Euro 53.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), viale Peppino Mondello (già viale Mare Monti angolo viale dello Sport e viale dei Parcheggi) oggi via A. da Messina – Lotto 2: Piena proprietà su immobile sito in Villafranca T. (ME), viale Peppino Mondello (già viale Mare Monti angolo viale dello Sport e viale dei Parcheggi) oggi via A. da Messina, consistente in opificio destinato alla produzione di porte in legno e terreno circostante. In Catasto Urbano Comune di Villafranca T. (ME), via Antonello da Messina: al foglio 2, part. 1641 sub 1, cat. D/1, piano S1-T-1 (piano semicantinato destinato a deposito di circa mq. 1.383,00; piano terra adibito a show-room, esteso mq. 443,00 circa; adibito a zona lavorazione, con annessi servizi per i dipendenti, estesa circa mq. 2.577,00; piano primo destinato a sala esposizione, dotato di servizi igienici, esteso mq. 472,00 lordi circa, oltre mq. 6 lordi circa di balconi), rendita catastale € 17.676,00 (trattandosi di categoria speciale, l’Ufficio potrebbe variare la rendita); terreno circostante aggraffato alla medesima particella 1641 sub 1, esteso mq. 4076,00 circa ove insiste un fabbricato (guardiania) da regolarizzare parzialmente ed un prefabbricato interamente abusivo da demolire, ai fini della caducazione del sequestro penale in atto gravante, con onere a carico esclusivo dell’aggiudicatario; foglio 2, part. 1641, sub 2 (lastrico solare); foglio 2, part. 1616, area urbana, mq. 1.117,00 circa. PREZZO BASE Euro 1.730.000,00. Offerta minima Euro 1.297.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500 – Lotto 4: edificio a due elevazioni di tipo duplex, sussistendo all’interno di ciascun piano un soppalco, e terreno circostante, piano primo, mq. 572,00 circa oltre soppalco di mq 150,00 circa, balconi mq. 86,00 circa, con destinazione per esposizione mobili senza contatto col pubblico; sub 5 (porzione del già sub 2), categoria D/7, piano T-1, destinato ad attività produttive, mq. 572,00 circa oltre mq. 385,00 circa di soppalco; terreno circostante, ricadente sulla stessa part. 225, esteso mq. 1588,00 circa (al netto di mq. 1069,00 circa costituenti area di sedime esclusa dal lotto in esame) su parte del quale sono stati realizzati alcuni piccoli manufatti abusivi da demolire. PREZZO BASE Euro 1.000.000,00. Offerta minima Euro 750.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Furnari (ME), località Tonnarella – Lotto 6: Quota indivisa pari al 50% indiviso del diritto di utilizzazione di un posto barca individuato alla categoria D, n. 159, zona molo lotto n. 4, e dei relativi servizi portuali all’interno del porticciolo turistico Portorosa, località Tonnarella, in comune di Furnari (ME), su area concessa dal demanio sino al 23/6/2034;. PREZZO BASE Euro 4.000,00. Offerta minima Euro 3.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Dal 18 luglio 2023 ore 12:00 e fino al 21 luglio 2023 ore 12:00 si procederà alla vendita senza incanto tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l. per il tramite del portale web www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 37/1990. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 2: locale deposito, posto al terzo piano sotto strada, della superficie utile di mq.4,25 e commerciale di mq.5,97. PREZZO BASE Euro 400,00. Offerta minima Euro 300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 3: locale deposito, posto al secondo piano sotto strada, della superficie utile di mq.31,23 e commerciale di mq.42,77. PREZZO BASE Euro 1.800,00. Offerta minima Euro 1.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 4: locale deposito, posto al secondo piano sotto strada, della superficie utile di mq.26,21 e commerciale di mq.32,89. PREZZO BASE Euro 1.000,00. Offerta minima Euro 750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 5: locale deposito, posto al primo piano sotto strada, della superficie utile di mq.31,23 e commerciale di mq.40,44. PREZZO BASE Euro 1.200,00. Offerta minima Euro 900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 7: abitazione, posta al piano terra, della superficie commerciale di mq.152,00. PREZZO BASE Euro 10.000,00. Offerta minima Euro 7.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/07/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Cardella Renato 090661212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 13/2021. In Messina (ME), contrada Scoppo 15 – Lotto UNICO: immobile a due elevazioni f.t. superficie catastale di mq 96. PREZZO BASE Euro 19.500,00. Offerta minima Euro 14.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 450,00. Vneidta senza incanto con modalità sincrona mista 25/07/2023 ore 09:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 24/2022. In Messina (ME), località Contesse, S.S.114 km 4.100 – Lotto UNICO: appartamento Complesso “Le Contesse”, scala A, int. 19/F e posto auto esclusivo. L’immobile è situato al terzo piano di un corpo di fabbrica a sei elevazioni fuori terra, dotato di ascensore. L’unità abitativa è composta da tre vani, una cucina abitabile, due bagni, un ripostiglio, disimpegni e tre balconi, di cui uno molto ampio con vista mare. Sup. comm.le 137 mq. PREZZO BASE Euro 135.630,00. Offerta minima Euro 101.722,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/07/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 27/2019. In Messina (ME), Vill. Gesso, Piazza San Francesco d’Assisi snc – Lotto UNICO: Piena proprietà di una casa indipendente in c.a. articolata in due livelli della superficie commerciale di 102,55 mq. b) piena proprietà di una casa indipendente in c.a. articolata in due livelli della superficie commerciale di 87,54 mq. c) piena proprietà di un terreno agricolo della superficie di mq. 1.150,00 identificato al catasto terreni del Comune di Messina al foglio 66 particella 217 con reddito agrario 2,08 e reddito domenicale 4,75. PREZZO BASE Euro 16.000,00. Offerta minima Euro 12.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/07/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 31/2016. In Messina (ME), Via Minissale Alto – Lotto 1: Appartamento facente parte del complesso “Valleverde”, ricadente nella palazzina “6.2” del condominio autonomo “Tulipano”, sito al piano terzo. PREZZO BASE Euro 111.160,00. Offerta minima Euro 83.370,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Via Minissale Alto – Lotto 2: garage facente parte del complesso “Valleverde”, ricadente nella palazzina “6.2” del condominio autonomo “Tulipano”, sito al piano S1 della superficie di circa mq 38,08. PREZZO BASE Euro 26.088,00. Offerta minima Euro 19.566,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Santo Bordonaro 9 – Lotto 3: appartamento sito al primo piano, della superficie di circa mq 62,00. PREZZO BASE Euro 28.500,00. Offerta minima Euro 21.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/07/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini 17. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. n. 39/11 – 178/12 R.E. Sant’Alessio Siculo, Via Sant’Alessio Nuovo n. 29/a, Fabbricato in corso di costruzione, con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, allo stato rustico, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al p. seminterrato e a parcheggio a servizio dell’edificio. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizia. Prezzo base d’asta: euro 947.200,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.07.2023 alle ore 12.15 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 140 Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Per info: 090/6409852 – 090/716268 G.D. dott. C.G. Bisignano Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 42/2019. In Messina (ME), Via Santa Cecilia n.200 – Lotto 1: magazzino piano terra composto da unico vano con ampia vetrina ed accesso da via Santa Cecilia, sviluppa una superficie lorda coperta chiusa complessiva di circa m2 35 e presenta altezza interna di mt. 3,75. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 37.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Vill. Bordonaro di Messina – Lotto 2: piena proprietà di immobile costituito da una costruzione in muratura portante a due elevazioni f.t., posto ad angolo di due stradine comunali, via S. Sofia e vicolo S. Sofia, costruita in data anteriore al 1942 composta da due particelle accorpate. PREZZO BASE Euro 74.500,00. Offerta minima Euro 55.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 28/07/2023 ore 09:30 presso tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 52/2020. In Messina (ME), VIA SETAIOLI -VIA SAN GIOVANNI DI MALTA – Lotto UNICO: Piena proprietà per 1/1 di appartamento della superficie commerciale di 110,98 mq, 1° piano sottostrada. PREZZO BASE Euro 36.900,00. Offerta minima Euro 27.675,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 83/2020. In Messina (ME), Strada Comunale Vill SS. Annunziata – Lotto UNICO: appartamento, Condominio Annunziata 80, fabbricato A, composto da ingresso, tre camere, disimpegno, due bagni e tre balconi, posto al piano secondo, superficie catastale 158 mq. PREZZO BASE Euro 140.195,00. Offerta minima Euro 105.146,25. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina 143. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Minutoli Mariagrazia 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 87/2019. In Rometta (ME), via del Mare – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/2 di immobile Complesso “Antares”, della superficie commerciale di 57, 96 mq. L’unità immobiliare è posta al piano T. PREZZO BASE Euro 26.812,00. Offerta minima Euro 20.109,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Rometta (ME), via del Mare – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile Complesso “Antares”, della superficie commerciale di 53,40 mq. L’unità immobiliare è posta al piano 1°. PREZZO BASE Euro 53.145,00. Offerta minima Euro 39.859,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Rometta (ME), via del Mare – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1/1 di locale cantina, complesso “Antares”, della superficie commerciale di 13,74 mq. Il locale deposito è posto al piano S1. PREZZO BASE Euro 4.328,25. Offerta minima Euro 3.246,20. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Viale Giostra – Lotto 4: Diritto di superficie per la quota di 1/1 di immobile, complesso Scacciapensieri, della superficie commerciale di 110,46 mq, con diritto d’uso del posto auto esterno ubicato nella corte comune del complesso, distinto con il numero “h27”. L’unità immobiliare è posta al piano 4°. PREZZO BASE Euro 52.098,00. Offerta minima Euro 39.074,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/07/2023 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 100/20 R.E. Lotto 1 – Messina, Montepiselli, Via Gelone 16 Appartamento a P. 2 sc. B, composto da ingresso, quattro vani letto, salone, cucina, due w.c., ripostiglio e balconi; sup. com. mq.173,97 circa; in classe E. Trascritto il 6.8.13 ai nn. 20262/15939 patrimoniale, successivamente all’ipoteca del procedente. Prezzo base d’asta: euro 175.000,00. Lotto 2 – Messina, Via Santa Marta 258 Ufficio a P. T. composto da ingresso – sala d’attesa, altro ingresso, corridoio, cinque vani, due w.c. e ampia veranda, oltre zona indicata in planimetria catastale come intercapedine (in cui sono stati realizzati due stanze ed un cucinino in modo non conforme e non regolarizzabile); sup. com. mq.154,47 circa. In classe B. Dalla C.T.U. unito di fatto all’immobile adiacente (di terzi e non oggetto di procedura). Trascritto il 6.8.13 ai nn. 20262/15939 patrimoniale, successivamente all’ipoteca del procedente. Prezzo base d’asta: euro 195.600,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.07.23 alle ore 10.15 Luogo: Ufficio Secondario in Messina, Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina Per info: 090/6409870 – mail pvicari@notariato.it G.E. Dott.ssa D. C. Madia Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it,, www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 153/2020. In Messina (ME), Contrada Reginella, Villaggio San Michele – Lotto UNICO: appartamento, Compl. Primavera III Lotto, della superficie catastale totale di mq 104, totale escluse aree scoperte 94 mq, sviluppata su due livelli (piano terzo e quarto). Parcheggio esterno piano T della superficie catastale totale mq 12. PREZZO BASE Euro 93.925,00. Offerta minima Euro 70.444,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 10:30 presso Associazione COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 162/2017. In Pagliara (ME), Via Regina Margherita – Lotto UNICO: Appartamento della superficie catastale di mq. 137,40 su tre livelli (seminterrato, p. terra e piano primo) collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 22.950,00. Offerta minima Euro 17.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 09/09/2023 ore 10:30 presso studio del professionista delegato, in Santa Teresa di Riva, Via Lungomare Palazzo Miramare, piano IV. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Principato Massimo 0942795000, Custode Avv. Silvana Cannistraci,tel. 090673590, 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 180/2017. In Rometta (ME), C.da Sottochiesa, Via Rapano inferiore 20 – Lotto 1: villa singola a due elevazioni fuori terra costituita a p.t. : ingresso, salone, cucina abitabile per superficie utile di mq 68,15, con locale di sgombero (di fatto abusivamente bagno) della superficie utile di mq 5,38, oltre veranda coperta di mq 24 aperta su due lati, accessibile da cucina e salone. Piano primo composto da due camere, cameretta, disimpegno, wc, oltre terrazza, terrazzino, lastrico solare, locale di sgombero. Superficie complessiva lorda mq 189,45. PREZZO BASE Euro 130.065,04. Offerta minima Euro 97.548,78. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Vico Vetro – Villaggio Contesse 5 – Lotto 2: studio della superficie commerciale di 100,00 mq per la quota di: 500/1000 di piena proprietà e 500/1000 di piena proprietà. L’unità immobiliare è posta al piano terra, interno 4, scala unica con accesso dal cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 108.532,42. Offerta minima Euro 81.399,31. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/07/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 196/04 R.E LOTTO 1 – S. Teresa di Riva, Fraz. Bucalo, Via Regina Margherita 480 Deposito in stato di abbandono, pericolante e non praticabile, a P. T. di mq. commerciali 123,00 circa, di due vani principali ed uno più piccolo, con corte retrostante scoperta in cui vi è un w.c. ed un pozzo, dal quale ha diritto di attingere acqua anche l’immobile attiguo. Prezzo base d’asta: Euro 57.500,00 Offerta minima: Euro 43.125,00 Rilancio minimo in aumento: Euro 1.500,00 LOTTO 2 – Furci Siculo, C.da Casetta Zia Carmela o Ciccunello Terreni agricoli l’uno di are 10.65, cui si accede dalla Via G. Garibaldi, all’interno del quale è presente una vasca, e l’altro di ca 15. Prezzo base d’asta: Euro 16.350,00 Offerta minima: Euro 12.262,50 Rilancio minimo in aumento: Euro 500,00 LOTTO 3 – Furci Siculo, Fraz. Fondo Fondacalasi o Serro Guardia Terreni agricoli di complessive are 25.30, in stato di abbandono. Prezzo base d’asta: Euro 4.200,00 Offerta minima: Euro 3.150,00 Rilancio minimo in aumento: Euro 150,00 LOTTO 4 – Furci Siculo, C.da Litania Terreno di are 13.48, con accesso da Via Garibaldi, tramite scala, per mq. 583 circa in zona C1 e per mq. 765 circa in zona agricola; in stato di abbandono. Vi insiste un fabbricato di rurale di mq. 40 circa, non catastato e in pessimo stato di conservazione e statico (dal titolo assegnato per “la metà del fabbricato rurale situato a valle del fondo Litania ricadente nello stesso lotto ed esattamente la parte lato nord”). Non è compresa nel lotto la metà della vasca indicata in perizia. Prezzo base d’asta: Euro 35.000,00. Offerta minima: Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 1.000,00. LOTTO 5 – Furci Siculo, Via Cesare Battisti n. 160 Fabbricato a due piani f.t. (in catasto P. T.), di mq. commerciali 148,50 circa, in pessimo stato di conservazione, pericolante e non praticabile; in classe G. Prezzo base d’asta: Euro 54.400,00. Offerta minima: Euro 40.800,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 19.07.2023 ORE 11.00 Luogo: Ufficio Secondario Notaio Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it Per info: 090/6409852 – info@uneim.it G.E. Dott.ssa Bisignano Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 202/2018. In Messina (ME), via Gerobino Pilli 32 – Lotto UNICO: appartamento quinto piano, della superficie commerciale di 119,44 mq composto da: sette vani, due bagni, cucina, ingresso e disimpegno e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 116,31. PREZZO BASE Euro 36.440,00. Offerta minima Euro 27.330,00. Asta senza Incanto 21/07/2023 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Torregrotta (ME), Viale Europa 127. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Marino Fabio 3480521986, per info e visita immobile. RICORDIAMO CHE la vendita non prevede alcun costo a carico dell’acquirente se non le imposte di legge e quelle espressamente disciplinate I dati relativi alla vendita giudiziaria devono essere sempre verificati sull’avviso di vendita, ordinanza e perizia. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 216/2017. In Messina (ME), Via G. Garibaldi 118 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di negozio della superficie commerciale di 28,00 mq al piano terra di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/07/2023 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/1985. In Messina (ME), via Industriale is. K n. 70 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, tre camere, cucina, bagno, della superficie totale di circa mq 96,00 oltre balconi della superficie di circa mq 18,70. PREZZO BASE Euro 62.145,00. Offerta minima Euro 46.608,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Marmertini 17. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 237/2016. In Messina (ME), villaggio Aldisio, via Scipione 7 – Lotto UNICO: appartamento composto da un ingresso, un disimpegno, un bagno, un locale doccia, due camere da letto ed un soggiorno-cucina oltre ad un cortile esterno alla stessa quota ed accessibile dalla cucina, dalla camera matrimoniale ed anche da una entrata indipendente nell’atrio dello stabile. PREZZO BASE Euro 39.160,00. Offerta minima Euro 29.370,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/07/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino n. 29 o tramite www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 295/2018. In Messina (ME), S.S. 113 (ex via Provinciale Spartà) km 21,080 villaggio Spartà – Lotto 2: appartamento di tipo popolare situato all’interno di un corpo di fabbrica ad una elevazione f.t. in cui sono ospitate solo due unità immobiliari, della sup. lorda complessiva di circa 78 mq, posto al piano terra, composto da due vani, una cucina, un bagno e una piccola corte antistante l’ingresso. PREZZO BASE Euro 33.700,00. Offerta minima Euro 25.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 17:15 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti n. 265. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giordano Valentino 0906783012, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 325/2008. In Messina (ME), viale Giostra n. 66 is. 10/C – Lotto UNICO: appartamento al primo piano (seconda elevazione f.t.) si compone di soggiorno cucina, una camera ed un bagno per una superficie lorda complessiva di circa mq 40. PREZZO BASE Euro 14.790,00. Offerta minima Euro 11.092,50. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 16:30 presso APEIM in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 329/2016. In Messina (ME), Via Olivarella Villaggio Cumia Inferiore 3 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di mq 290,24, sviluppata su due livelli (due piani f.t.). PREZZO BASE Euro 100.415,00. Offerta minima Euro 75.311,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 12:30 presso locali della COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 358/2014. In Alì (ME), via San Zaccaria 12-14 – Lotto UNICO: Villetta a schiera laterale della superficie commerciale di 102,58 mq composta da tre elevazioni f.t.; cantina, piano primo e sottotetto. PREZZO BASE Euro 46.200,00. Offerta minima Euro 34.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/07/2023 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto

R.G.F. N. 1/2021 – MESSINA (ME): Via Consolare Pompea 1853, Piena proprietà di villette a schiera che ricadono all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente in un corpo di fabbrica composto da 12 unità immobiliari “a schiera” appartenenti al tipo edilizio “G”. Suddetti corpi di fabbrica, costituiti da un piano seminterrato, un piano terra e da un piano sottotetto, hanno una struttura in cemento armato, con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento e sono più precisamente il Lotto 36: villetta a schiera. Prezzo base Euro 218.772,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Lotto 37: villetta a schiera. Prezzo base Euro 197.950,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Lotto 38: villetta a schiera. Prezzo base Euro 194.650,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Lotto 39: villetta a schiera. Prezzo base Euro 189.028,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Lotto 44: villetta a schiera. Prezzo base Euro 187.600,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 25/07/2023 ore 11:30 c/o la Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Fallimentare Avv. Francesca Lo Prete 3395047006. G.E. Dott. Intravaia Mirko. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it