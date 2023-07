Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Villafranca Tirrena, Torregrotta, Itala, Roccalumera, Giardini Naxos

Tribunale di Messina

CP 17/2012 In Messina (ME) – Lotto 1: Piena proprietà dell’edificio prospiciente la Via Bonino ad angolo con la Via Siligato, oltre diritto d’uso della superficie di mq 206,00 di viabilità ad uso comune con il lotto 2. PREZZO BASE Euro 1.400.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. In Messina (ME) Lotto 2: Piena proprietà del compendio immobiliare posto a confine con la Via Siligato, in tale lotto ricadono: a) edificio limitrofo al Lotto1; b) edifici interni, al limite lato monte del lotto c) porzione di fabbricato a tre elevazioni (ex malteria); d) mq 206 di viabilità ad uso comune con il lotto 1. PREZZO BASE Euro 2.681.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150.000,00. In Messina (ME), Via Bonino, angolo Via De Zardo – Lotto UNICO: Piena proprietà del compendio immobiliare composto dai lotti “n. 3‐4” limitrofo ai precedenti lotti 1) e 2) In tale lotto ricadono: a) edifici prospicienti la via Bonino, ad angolo con la via De Zardo a due elevaz. F.t. destinati a industriale, caldaia; b) porzioni edifici interni, prospicienti con la Via De Zardo due piani seminterrati e quattro piani in elevazione ex malteria, inattivo; dichiarato non agibile e pertanto non accessibile. PREZZO BASE Euro 5.118.355,90. Rilancio minimo in aumento Euro 300.000,00. In Messina (ME) – Lotto 5: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in Via De Zardo ad angolo con la Via C. Valeria; l’immobile è interrato quasi per intero, fuoriesce dai limitrofi marciapiedi pubblici nel punto più alto di circa cm. 50, vi si accede da una botola superiore. PREZZO BASE Euro 17.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME) Lotto 6: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in Messina SS 114 villaggio Contesse con limitrofa piccola corte esclusiva. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Dal 31 ottobre 2023 (con inizio alle ore 9.00) al giorno 15 novembre 2023 (con termine alle ore 12.00), avrà luogo la vendita competitiva senza incanto, mediante offerte irrevocabili di acquisto, a mezzo commissionario Edicom Servizi S.r.l. accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

R.G.F. n. 5/2013 TRIBUNALE DI MESSINA

Giudice Delegato: dott. C.G. Bisignano

Curatori: avv. A. Vitarelli e dott. M. Laurà

BANDO DI GARA PER LA VENDITA ALL’ASTA DEI BENI IMMOBILI

I sottoscritti avv. Angelo Vitarelli e dott. Michele Laurà, n.q. di curatori del fallimento R.G. n. 5/2013, visto il programma di liquidazione approvato in data 26 ottobre 2017,

ANNUNCIANO Che in data 19.9.2023, alle ore 15:30, presso lo studio dell’avv. Angelo Vitarelli in Messina, Via Cesare Battisti, 229, piano I, int. 3, avrà luogo la vendita all’asta dei seguenti beni, meglio descritti in ogni loro parte nelle perizie estimative degli ingegneri Giuseppe e Marco D’Addelfio, agli atti della procedura (pubblicate sui siti di cui infra), che fanno fede a tutti gli effetti per la loro esatta individuazione ed alle quali si fa pieno riferimento:

LOTTO 1: Appartamento in Messina, Loc. Spartà, Via S.S. 113 piano secondo int. 11 facente parte del complesso denominato “Condominio Mezzacampa”: unità realizzata su due livelli, censita al catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 7 particella 776 sub. 12, classato in categoria A/2 (appartamento per civile abitazione) classe 10a , composto da n. 4 vani. PREZZO BASE D’ASTA: € 33.592,32 RILANCIO MINIMO PREVISTO: € 500,00

LOTTO 3: Unità immobiliare in Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto, 1416 Pal. E Int. 2 piano terra: Unità censita al catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 90 particella 673 sub. 1, classato in categoria C/1 (negozio/bottega) classe 6a, composto da n. 5 vani. PREZZO BASE D’ASTA: € 78.382,78 RILANCIO MINIMO PREVISTO: € 1.000,00

LOTTO 4: Unità immobiliare in Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto, 1416 Pal. E Int. 1 piano terra: Unità censita al catasto fabbricati del Comune di Messina al foglio 90 particella 673 sub. 2, classato in categoria C/1 (negozio/bottega) classe 6a, composto da n. 5 vani. PREZZO BASE D’ASTA: € 82.114,56 RILANCIO MINIMO PREVISTO: € 1.000,00

Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di base d’asta.

Info presso i curatori: avv. Angelo Vitarelli e dott. Michele Laurà tel. 090662828.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 10/2011. In Messina (ME), località Villaggio U.N.R.R.A. – Lotto 1: Piena proprietà di fabbricato in Messina in località Villaggio U.N.R.R.A. consistente in un’abitazione di tipo popolare unifamiliare, a due elevazioni fuori terra, comprendente anche due aree esterne di differente superficie, censita nel N.C.E.U. al foglio 144 particella 645 sub 3 categoria A/4 classe 8 consistenza 6 vani ricadente in zona B3a (Residenziale satura) del Piano regolatore generale vigente. PREZZO BASE Euro 100.000,00. Offerta minima Euro 75.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 19/10/2023 ore 11:00 presso il Tribunale di Messina. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Dott. Rossi Dario 09047536, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 14/2008. In Messina (ME), Via Noviziato Casazza 99/A – Lotto 4: Piena proprietà di locale cantinato indiviso (cfr. verso vano scala e disimpegno comune), posto al piano S3 (terzo sottostrada, ndr.) della sup. di mq. 104, facente parte di un maggior locale indiviso, posto al piano S3 (terzo sottostrada, ndr.), Condominio “Pal. Cosenza”, Pal. scala/palazzina “B”. PREZZO BASE Euro 3.300,00. Offerta minima Euro 2.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), Via Noviziato Casazza 99/a – Lotto 5: Piena proprietà di parcheggio esterno della sup. di mq. 80, posto al piano T/quota strada, attiguo alla scala B (con accesso dalla pubblica via, ndr.), Condominio “Pal. Cosenza”, Pal. scala/palazzina “B”. PREZZO BASE Euro 3.750,00. Offerta minima Euro 2.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), Via San Cosimo angolo Via Baglio – Lotto 7: Piena proprietà di spezzone di terreno adibito a parcheggio esterno/verde comune (contiguo a viabilità interna), al catasto al foglio 132, particella 1915, Condominio “L’Aquilone”. PREZZO BASE Euro 1.050,00. Offerta minima Euro 787,50. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 19/10/2023 ore 09:30 presso locali del Tribunale di Messina. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Dott. Rossi Dario 09047536, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2009. In Messina (ME), Via Consolare Valeria, 369 – Lotto 1: Appartamento ubicato al piano terra del fabbricato sito in Messina, Via Consolare Valeria, 369, della superficie commerciale di mq. 179,75, identificato al N.C.E.U. al foglio 160, part. 253 sub 2, cat. A/6, cl. 8, consistenza: 4 vani. PREZZO BASE Euro 57.900,95. Offerta minima Euro 43.425,72. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 369 – Lotto 2: Appartamento ubicato al piano terra del fabbricato sito in Messina, Via Consolare Valeria, 369, della superficie commerciale di mq. 190,90, identificato al N.C.E.U. al foglio 160, part. 253 sub 1, cat. A/2, consistenza: 8 vani. PREZZO BASE Euro 65.105,33. Offerta minima Euro 48.829,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 06/10/2023 ore 11:00 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Pirrotta Carmelo 0909571775, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2009. In Messina (ME), Via Risorgimento 25 – Lotto UNICO: Quota di 2/3 indivisi di piena proprietà del lastrico solare situato al piano secondo di un fabbricato in Messina, Via Risorgimento, 25, della superficie commerciale di mq. 195,00, in Catasto, foglio 225, particella 87 sub 13. PREZZO BASE Euro 2.500,00. Offerta minima Euro 2.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica il giorno 10.10.2023 alle ore 11:00 e per i successivi 8 giorni e pertanto sino al 18.10.2023 alle ore 11:00 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Pirrotta Carmelo 0909571775, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. n. 21/93 – 22/93 – 196/00 Lotto 1 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 2.50. Prezzo base d’asta: euro 12.750,00 Lotto 2 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 4.30. Prezzo base d’asta: euro 82.237,50. Lotto 3 – Roccalumera, Frazione Sciglio, C.da Acquitta Terreno esteso are. 3.80. Prezzo base d’asta: euro 19.387,50. Lotto 4 – Roccalumera, C.da Passalbano, Terreno esteso are 1.62. Prezzo base d’asta: euro 30.975,00. Lotto 5 – Roccalumera, C.da S. Nicola Appezzamento di terreno di complessive are 5.60. Prezzo base d’asta: euro 25.308,75 Lotto 6 – Roccalumera, C.da Pirainazzo Terreno esteso are 9.40. Prezzo base d’asta: euro 47.940,00. Lotto 7 – Roccalumera, C.da Serro di Mezzo Terreno esteso are 5.10. Prezzo base d’asta: euro 26.025,00. Lotto 8 – Roccalumera, C.da Pirainazzo Terreno esteso are 4.80. Prezzo base d’asta: euro 24.487,50. Lotto 9 – Roccalumera, Via Umberto I n. 511 Immobile a P.T., consistente in un ampio vano adibito a ferramenta e in altri tre vani, w.c. e cortile, in cattivo stato di conservazione, catastato come appartamento; posto in comunicazione con altra porzione del piano di proprietà di terzi. Prezzo base d’asta: euro 55.050,00. Occupato da terzi. Lotto 10 – Roccalumera, Via Umberto I n. 509 Unità immobiliari collegate da una scala interna, consistenti in tre vani, disimpegno e w.c. a P. 1 e in soggiorno, cucina e w.c. oltre terrazzino a livello a P. 2. Occupate da terzi. Prezzo base d’asta: euro 65.700,00. Lotto 12 – Pagliara, C.da Prioli Quota pari ad 1/3 indiviso del terreno di complessive are 11.00. Prezzo base d’asta: euro 14.025,00. Notizie sulla destinazione urbanistica dei terreni e sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.10.2023 alle ore 9.45 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13 Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Per info: 090/6409852 – 090/6409870 G.D. dott. C.G. Bisignano. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

PROC. ES. 23/19 R.E. Messina, Vill. S. Agata, C.da Principe, Via Consolare Pompea, Appartamento nel Compl. “Principe”, P. T., Corpo A, int. 1, sup. comm. mq. 109,00 circa, composto da ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, due camere, due w.c., ripostiglio e disimpegno, oltre balcone e ampio terrazzo. Dall’A.P.E. in classe F. Prezzo base d’asta: Euro 139.000,00. Offerta minima: Euro 104.250,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 19.10.2023 ORE 10.00 PRESSO LO STUDIO DEL NOTAIO IN MESSINA, VIA DUCEZIO N. 12, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. Per info: 090/670129 G.E. Dott. Madia Notaio Delegato e custode: Notaio Luisa Calogero – lcalogero@notariato.it. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 126/2022. In Messina (ME), Via Arezzo,quartiere Rione Gravitelli, – Lotto 1: appartamento Pal. 9 scala B snc, quartiere Rione Gravitelli, della superficie commerciale di 102,85 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto da: ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 wc, n. 3 camere e balconi. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3, scala B, ha un’altezza interna di 3,25. PREZZO BASE Euro 59.790,00. Offerta minima Euro 44.842,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/10/2023 ore 11:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lo Schiavo Cristina 3476950423, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 146/2016. In Torregrotta (ME), via Pietro Mascagni – Lotto 1: Laboratorio Artigianale posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, è adibito ad attività officina meccanica di mq 188,00 con corte annessa di mq 112. Occupato da contratto di affitto 6+6. Deposito Artigianale posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, è adibito ad attività officina meccanica di mq 228,00 con corte annessa di mq 132. Occupato da contratto di affitto 6+6. PREZZO BASE Euro 133.405,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.670,00. In Torregrotta (ME), via Pietro Mascagni – Lotto 2: deposito artigianale posto al p.t. adibito a deposito di mq 170,25. Occupato da contratto di affitto di 9 anni. PREZZO BASE Euro 51.697,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.585,00. Asta senza Incanto 05/10/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina Compl. Me Due Lotto D Pal. 16. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Accordino Luigi 3283047233, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 207/2019. In Messina (ME), Viale della Libertà 189 – Lotto UNICO: piena proprietà di appartamento ubicato al piano terzo composto da salone, cucina, due bagni, due camere da letto e un ripostiglio. PREZZO BASE Euro 89.880,00. Offerta minima Euro 67.410,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/10/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 208/2020. In Messina (ME), Viale Teodoro Roosevelt 1 – Lotto UNICO: Piena proprietà (1/1) di unità immobiliare, sita in Messina, via Teodoro Roosevelt n. 1, 6.5 vani, superficie catastale 117 mq. L’immobile oggetto di stima riguarda un appartamento sito al secondo piano facente parte di un fabbricato in C.A a 3 elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 160.000,00. Offerta minima Euro 120.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/10/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 244/2017. In Giardini-Naxos (ME), Via Melito Porto Salvo 12 – Lotto 1: Appartamento posto al secondo piano di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra ed è composto da due camere da letto di cui una con bagno in camera, una cameretta, un bagno, una cucina- soggiorno, un corridoio e balconi su tre lati, per una superficie lorda di 197,02 mq. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/10/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Dott. Restuccia Angelo 0906409947, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 245/86 R.E Lotto 1 – Itala, C.sa San Giorgio, Via Cimitero Fabbricato a tre el. f.t. con copertura a terrazza, composto a P. T. da garage e deposito con piccola corte e forno al rustico, a P. 1° da un appartamento di quattro vani ed accessori (da Ape allegato alla CTU in classe F) e a P. 2° da un appartamento al rustico e limitrofi terreni agricoli di complessive are 24.47. Prezzo base d’asta: euro 82.915,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 17.10.2023 alle ore 9.30 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari – Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina (0906409870– 0906409852) G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 364/2016. In Messina (ME), Rione Aldisio via 030/P – Lotto 1: appartamento composto da 5 vani. L’appartamento si trova al secondo piano di un edificio di quattro piani fuori terra, la cui costruzione risale al 1970. L’edificio non è dotato di ascensore e sviluppa una superficie lorda di 88 mq oltre a n. 2 balconi che in totale misurano una superficie di 9,00 mq. PREZZO BASE Euro 21.000,00. Offerta minima Euro 15.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/10/2023 ore 16:00 presso studio del professionista delegato in Messina Via Francesco Todaro n. 11. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 2018/2017. In Villafranca Tirrena (ME), via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro – Lotto 1: – Piena proprietà di un immobile adibito a deposito, sito in Villafranca T., via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro, individuato in catasto fabbricati al Fg. 7, part. 1032, sub 2 cat. C/2, cl. 5, superficie catastale 64mq, rendita: €58,57. – Piena proprietà di un terreno individuato in catasto terreni al Fg. 8 particella 157, seminativo, classe 2, superficie: mq 180, reddito dominicale: Euro 0,65, reddito agrario: Euro: 0,28. – Piena proprietà per 1/3 di un’area urbana individuata in catasto urbano al Fg 7, particella 1138, indirizzo Aria Cola, fraz. Serro, comune Villafranca Tirrena, categoria F/1, consistenza 20 mq. – Piena proprietà per 1/3 di un terreno sito in Villafranca T., via Serena (ex Aria Cola), fraz. Serro, individuato in catasto terreni al Fg.7, particella 757, indirizzo Aria Cola, fraz. Serro, comune Villafranca Tirrena, categoria area rurale, consistenza 54 mq,. PREZZO BASE Euro 32.250,00. Offerta minima Euro 24.188,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), da San Pancrazio, fraz. Serro – Lotto 2: Piena proprietà di un fabbricato e n° 2 appezzamenti di terreno di pertinenza, in Villafranca Tirrena, c.da San Pancrazio, fraz. Serro. L’immobile è censito in catastò fabbricati al Fg. 13, particella 523, categoria a/4, classe 5, consistenza 3 vani, rendita € 58,88. I terreni in catasto al Fg. 13 rispettivamente part. 64 categoria ficodindia di classe 1, superficie 50,00 mq, reddito dominicale 0,26, reddito agrario 0,25 e part. 71, categoria uliveto di classe 4, superficie 800,00 mq, reddito dominicale 1,65, reddito agrario 3,31. PREZZO BASE Euro 9.639,00. Offerta minima Euro 7.230,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 18/10/2023 ore 12:30 presso studio legale dell’avv. Oreste Puglisi in Messina, via Nino Bixio n°33, piano 5°, scala A. G.I. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it