Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA LIBERTÀ, 11 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1000/1000 DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al quale si accede tramite la scala interna di collegamento ai piani. Lo stesso è posto al primo piano di un fabbricato sito in via Libertà n° 11 del comune di Francavilla di Sicilia (ME), si articola come segue: ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, ripostiglio, due wc, tre camere da letto. Tutti gli ambienti sono facilmente fruibili percorrendo il disimpegno. La superficie utile è pari a mq. 142,00 circa e la superficie lorda occupa mq. 162,50 circa. I due balconi, quello prospiciente su via Libertà misura mq. 21,00 circa e l’altro fronte retro misura mq. 16.50 circa. Piena proprietà per la quota 1000/1000 di garage, posto al piano terra dell’edificio, cui si accede da via Libertà n° 11 e tramite il cortile del fabbricato è costituito da un ambiente e occupa una superficie utile pari a mq. 29,20 circa. La superficie commerciale è pari a mq. 33.80. Prezzo base Euro 82.629,40. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 61.972,05. Vendita senza incanto 16/11/23 ore 16:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Maria Ruggeri tel. 090774220. Rif. RGE 337/2018 ME841676 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

LETOJANNI, VIA GENERALE AMENDOLA 24 LOTTO 1 – APPARTAMENTO a P. T., composto da ingresso, disimpegno, un vano, cucina e bagno, della sup. comm. di mq. 49 circa, con evidenti tracce di umidità da risalita. Il vano ingresso rimane gravato da servitù per l’accesso alla scala che porta ai piani soprastanti. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: euro 35.500,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte in data 16.11.2023 alle ore 10.45 Luogo: Via Ducezio 12 – Messina (ME) G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero Per informazioni: 090670129 Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 74/96 R.E. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net; www.tempostretto.it ME841993 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

LOTTO 5 – LETOJANNI, C.DA MINNOLA, SNC:- PIENA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI, l’una di mq. 243,60 circa, a P. T., composta da sala ristorante, tre w.c., anti w.c., disimpegno, forno, cucina, dispensa e tettoia, in scarse condizioni di manutenzione con lesioni alle pareti e scorriento di parte della pavimentazione, l’altra di mq. 97 circa, a P.T., di tre vani, bagno e ripostiglio, parzialmente al rustico, in pessime condizioni di manutenzione con lesioni alle pareti;- piena proprietà di terreno agricolo di are 3.90;- quota di 1/2 indiviso di terreno agricolo, nel suo intero di are 28.10.Notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e negli elaborati peritali.Prezzo base d’asta: euro 50.150,00. VENDITA SENZA INCANTODeliberazione sulle offerte in data 16.11.2023 alle ore 10.45 Luogo: Via Ducezio 12 – Messina (ME) G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero Per informazioni: 090670129 Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 74/96 R.E. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net; www.tempostretto.it ME841994 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

MESSINA (ME) – VICO COMUNALE SANTO (BORDONARO) – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN APPARTAMENTO ubicato al piano 5° (6^ elevazione f.t.) della palazzina n. 13 di un complesso popolare di 20 palazzine, munito di ascensore condominiale, composto da ngresso, un vano soggiorno/salone con balcone che si affaccia sul lato Nord, cucina abitabile, disimpegno/corridoio, 2 camere da letto, 2 bagni WC. La superficie, per come indicato dal CTU, è pari a 114.56 mq. Prezzo base Euro 23.594,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 17.695,50. Vendita senza incanto 14/11/23 ore 17:00. G.E. Dott.ssa Carolina La Torre. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Emanuele Antonio Vita tel. 0942795000 -3298929559 mail: avv.emanuelevita@virgilio.it Rif. RGE 274/2018 ME841726 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

MESSINA (ME) – CONTRADA SAN NICOLA – VILL. BORDONARO – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso – soggiorno, cucina e bagno a p. terra; due camere e un bagno a p. 1° e tetto con terrazza praticabile. Vani 4,5. Prezzo base Euro 25.805,88. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.354,41. Vendita senza incanto 10/11/23 ore 16:30. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Maria De Salvo tel. 3494568849. Rif. RGE 130/2017 ME840042 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

MESSINA (ME) – VILLAGGIO S. FILIPPO SUPERIORE, VIA DIETRO CHIESA, 63 – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 224,40 mq. Il bene immobile è un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, con copertura a tetto e a terrazza, composto da 6,5 vani catastali, con due bagni, sviluppa su una superficie lorda coperta complessiva di mq.152,00. Immobile costruito nel 1890 e ristrutturato nel 1997. Prezzo base Euro 35.831,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 26.873,44. Vendita senza incanto 17/11/23 ore 15:30. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabio Ferraro tel. 090718330. Rif. RGE 213/2016 ME839728 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

MESSINA (ME) – VILLAGGIO ZAFFERIA, VIA GIOVAN FILIPPO DE LIGNAMINE N. 6 (GIÀ C.DA CAVALIERI N. 20) – LOTTO 1) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO RESIDENZIALE, distinto in catasto al foglio di mappa 138, particella 1761, sub 56, Categoria A/2, classe 10, mq. 96, 5,5 vani ingresso, soggiorno/pranzo, angolo cottura, tre vani, ripostiglio e w.c., corridoio e disimpegno. Posto al primo piano del corpo A2. Cantina di pertinenza e posto auto. Prezzo base Euro 54.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 40.875,00. Vendita senza incanto 10/11/23 ore 16:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Daniele Bombara Basile tel. 090662828. Rif. RGE 221/2017 ME840225 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

NIZZA DI SICILIA (ME) – VIA LUNGOMARE UNITÀ D’ITALIA, 187 – PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE che si sviluppa su più livelli e si configura tipologicamente in una CASA A SCHIERA divisa in due elevazioni fuori terra (piano rialzato e piano primo) di mq. 174,96, oltre piano sottotetto di mq. 25,84 e piano seminterrato di mq. 87,77, con accesso dalla Via Lungomare Unità d’Italia. Prezzo base Euro 232.021,37. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 174.016,03. Vendita senza incanto 14/11/23 ore 12:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Giovanni Costa tel. 0902931421 email copasesecuzioni@gmail.com. Rif. RGE 206/2019 ME840362 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaAbitazioni e box

TORREGROTTA (ME) – VIA XXI OTTOBRE, 10 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE composta da una abitazione distribuita al piano terra e primo, collegati tra loro tramite una rampa di scale interna, di un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra. All’interno del lotto, si evidenziano quindi: – al piano terra (piano stradale), un vano soggiorno-pranzo, un vano cucina, un wc, un deposito occasionale con disimpegno ed un piccolo cortile di pertinenza esclusiva; – al piano primo, n. 2 vani letto, un ripostiglio, un wc con disimpegno ed un terrazzo coperto in comune all’immobile relativo al lotto 2 (p.lla 255 sub.3). L’unità immobiliare presenta un terrazzo al primo piano, con copertura in pannelli di tecopan poggianti su profili metallici e chiusure in allumi. I due servizi igienici, posti al piano terra e primo sono in fase di ristrutturazione e sprovvisti di sanitari. Prezzo base Euro 86.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 64.500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE composta da una abitazione posta al piano primo di un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra, al cui interno si evidenziano: piano primo, n. 1 vano letto, un vano soggiorno-pranzo, un ripostiglio, ed una piccola cucina con wc ed un terrazzo coperto, in comune all’immobile relativo al lotto 1. Prezzo base Euro 12.450,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 9.337,50. Vendita senza incanto 10/11/23 ore 16:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Antonio Visco tel. 0908968717 email antoniovisco@libero.it Rif. RGE 168/2021 ME840756 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaImmobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MESSINA (ME) – VIA DEL FANTE PASQUINELLI, 90 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI MAGAZZINO/LOCALE DEPOSITO sito in Messina (Messina) frazione Messina Via del Fante n. 90 – Complesso Garden House. Composto da Magazzino composto da due vani ed un bagno con accesso separato. Lo stato di fatto non è conforme alla planimetria catastale. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 33. Identificato al catasto fabbricati: foglio 102 mappale 2298 subalterno 66, categoria C/2, classe 4, composto da vani 1, è di 33 mq, posto al piano p. t. Coerenze: Confina con il corpo scala della palazzina G, e il cortile. Prezzo base Euro 16.830,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 12.622,50. Vendita senza incanto 16/11/23 ore 10:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Domenico Cataldo tel. 090671978. Rif. RGE 262/2014 ME840186 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Tribunale di MessinaTerreni