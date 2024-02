Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Furnari, Villafranca Tirrena, Rometta, Santa Teresa di Riva e Antillo

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” SABATO 17 FEBBRAIO 2024

RGF 18/2022. In Furnari: Lotto 1 a) piena proprietà di appartamento sito al piano terra costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere da letto e due bagni, oltre ad ampio portico ed ampia corte di pertinenza; arredato; superficie commerciale mq circa 75, oltre corte esterna ed i portici; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato consistenza mq. 21 circa, sup. catastale 24 mq. circa; c) piena proprietà di un posto auto esterno antistante il fabbricato Portorosa Lotto 1; consistenza mq 17 circa, piano T.; d) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 152.360,00; OFFERTA MINIMA Euro 114.270,00. Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 3.000,00. Lotto 2: a) piena proprietà di appartamento sito al piano terra costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno, oltre ad ampio portico; arredato, piano Terra, sup. tot. mq 51 circa, mq 45 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato consistenza mq. 22 circa, sup. catastale 26 mq. circa; c) piena proprietà di un posto auto esterno antistante il fabbricato Portorosa Lotto 1; consistenza mq. 12, piano T.; d) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 53.680,00; OFFERTA MINIMA Euro 40.260,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 3 a) piena proprietà di un appartamento sito al piano terra costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno, oltre ad ampio portico; arredato, piano Terra, sup. tot. mq 54 circa, mq 50 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato, consistenza mq. 21 circa, sup. catastale 23 mq. circa; c) piena proprietà di un posto auto esterno antistante il fabbricato Portorosa Lotto 1; consistenza mq. 12, piano T.; d) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 56.568,00; OFFERTA MINIMA Euro 42.426,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 4 a) piena proprietà di un appartamento sito al piano terra costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno, oltre ad ampio portico; arredato; consistenza vani 3, piano Terra, sup. tot. mq 54 circa, mq 50 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato; consistenza mq. 18 circa, sup. catastale 20 mq. circa; c) piena proprietà di un posto auto esterno antistante il fabbricato Portorosa Lotto 1; consistenza mq. 16 circa, piano T.; d) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 57.816,00; OFFERTA MINIMA Euro 43.362,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 5 a) piena proprietà di un appartamento sito al piano primo costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere da letto e due bagni, oltre ad un portico ed un balcone; piano primo, sup. tot. mq. 87 circa, mq. 76 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato; in catasto fabbricati consistenza mq. 18 circa, sup. catastale 19 mq. circa, piano S1; c) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato; consistenza mq. 20 circa, sup. catastale 24 mq. circa; d) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 94.760,00; OFFERTA MINIMA Euro 71.070,00. Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 6 a) piena proprietà di un appartamento sito al piano primo costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno, oltre ad ampio portico; arredato; piano primo, sup. tot. mq. 54 circa, mq. 50 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato consistenza 20 mq. circa, sup. catastale 22 mq. circa; c) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 55.960,00; OFFERTA MINIMA Euro 41.970,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 7 a) piena proprietà di un appartamento sito al piano primo costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno oltre ad ampio portico; piano primo, sup. tot. mq. 53 circa, mq. 49 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato, consistenza mq. 19 circa, sup. catastale 23 mq. circa; c) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 56.456,00; OFFERTA MINIMA Euro 42.342,00. Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 8 a) piena proprietà di un appartamento sito al piano primo costituito da pranzo soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno, oltre ad ampio portico; arredato, piano primo, sup. tot. mq. 50 circa, mq. 46 circa escluse aree esterne; b) piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato, consistenza mq. 20 circa, sup. catastale 22 mq. circa, 4; c) arredi presenti all’interno dell’appartamento. Prezzo base Euro 52.200,00; OFFERTA MINIMA Euro 39.150,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 9 piena proprietà di una cantina sita al piano seminterrato; consistenza mq. 22 circa, sup. catastale 27 mq. circa; condotta in locazione da terzi con contratto non opponibile al Fallimento; Prezzo base Euro 9.720,00; OFFERTA MINIMA Euro 7.290,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. Lotto 10 piena proprietà su un lastrico solare ubicato all’ultimo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t., consistenza mq. 344 circa. Prezzo base Euro 37.152,00; OFFERTA MINIMA Euro 27.864,00 Rilanci in caso di gara non inferiori ad Euro 2.000,00. A partire dal 16 aprile 2024 ore 12:00 e fino al 19 aprile 2024 ore 12:00 avrà luogo una procedura competitiva di vendita telematica asincrona accessibile dal sito www.doauction.it tramite commissionario Edicom Servizi S.r.l. G.D. D’Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 19/2022. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina snc – Lotto UNICO: Capannone industriale, su due livelli, ubicato nella ex zona ASI su due livelli. Il piano terra ha una superficie lorda di mq. 1450, il piano primo una superficie lorda di mq. 190. La superficie del lotto è per 3/4 occupata dal capannone, mentre la parte restante, prospiciente la strada, è destinata all’area di parcheggio e manovra dei mezzi e misura circa mq. 560. A piano terra vi è l’area destinata alla produzione industriale caratterizzata da ampie celle frigorifere e sale lavorazioni dei prodotti, locali tecnici oltre ad una grande area dedicata allo stoccaggio ed al carico e scarico merci; al piano primo sono allocati gli uffici, la sala riunione ed i servizi vari. Costituisce pertinenza dell’immobile un terreno poco distante. Terreno di pertinenza mq 644. PREZZO BASE Euro 367.608,00. Offerta minima Euro 275.706,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/04/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 30/2019. In Messina (ME), via Consolare Valeria, frazione Vill. Contesse – Lotto 7: Lastrico solare della superficie di mq. 340, posto al 4° piano di un fabbricato denominato edificio “A “ a 4 elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 1.800,00. Offerta minima Euro 1.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 12: Terreni della superficie commerciale di mq. 11.101,00 ubicati ad ovest del complesso residenziale nominato Parco Serro, contrada San Luigi. PREZZO BASE Euro 3.586,00. Offerta minima Euro 2.690,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/04/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 3894/2016. In Messina (ME), Strada Panoramica dello Stretto 1100 – Lotto UNICO: Appartamento composto da ingresso, salone, cucina, tre camere da letto, tre bagni, disimpegni e due verande scoperte posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 255. PREZZO BASE Euro 298.095,00. Offerta minima Euro 223.571,50. Rilancio minimo in aumento Euro 9.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/04/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 9/2008. In Messina (ME), Salita Tre Monti – Lotto UNICO: piena proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di appartamento per civile abitazione nel complesso “La Casa Nostra” corpo B, piano primo, mq 124, vani 6,5. PREZZO BASE Euro 38.940,58. Offerta minima Euro 29.205,44. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 07/05/2024 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 45/2019. In Messina (ME), via Giuseppe Arenaprimo n. 47, quartiere Villaggio Aldisio – Lotto UNICO: Quota intera (1/1) di proprietà di appartamento della superficie commerciale di 88,27 mq. (superficie calpestabile 69,00 mq. circa), altezza interna mt. 3,70, posto al piano terra di un edificio di maggior consistenza a sei elevazioni f.t. edificato nell’anno 1966. L’appartamento risulta composto da zona ingresso, zona pranzo con angolo cottura, bagno, disimpegno e due camere da letto. PREZZO BASE Euro 37.000,00. Offerta minima Euro 27.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.110,00. Asta senza Incanto 16/05/2024 ore 10:30 presso Studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 47/2018. In Messina (ME), via Fiumara, Villaggio Camaro Superiore – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione classificazione energetica dell’edificio “G”. L’immobile sviluppa una superficie di 92 mq. PREZZO BASE Euro 69.000,00. Offerta minima Euro 51.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/04/2024 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arcidiacono Selene 090713559, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 74/2016. In Messina (ME), Via Giovambattista Colonna, Villaggio Camaro San Paolo – Lotto UNICO: Appartamento della sup. commerciale di mq 87,55. L’unità immobiliare è composta da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, e ripostiglio disimpegnati da un corridoio. PREZZO BASE Euro 19.985,99. Offerta minima Euro 14.989,49. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 08/05/2024 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXVII Luglio n. 34. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Faraone Arturo 0909022972, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 121/2016. In Messina (ME), Salita Ogliastri 30 – Lotto 1: appartamento al primo piano in uno stabile di due piani f.t. con due sole unità immobiliari, composto da tre camere da letto, un soggiorno, un bagno, una cucina, un wc/ripostiglio, un piccolo terrazzino di accesso chiuso da una tettoia, un terrazzino posteriore e 2 balconi. PREZZO BASE Euro 31.514,00. Offerta minima Euro 23.635,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 03/05/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 127/2022. In Messina (ME), Via Antonino Martino 27/C (già Porta Imperiale) – Lotto UNICO: appartamento superficie catastale di mq 142 al terzo piano di un edificio a quattro elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 168.325,00. Offerta minima Euro 126.243,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/04/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. La Spada Flora 3280268569, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 136/2018. In Messina (ME), Via Noviziato Casazza 56 – Lotto UNICO: intera piena proprietà di appartamento per civile abitazione, posto al piano quinto, scala A, composto da 4 vani utili oltre ingresso, corridoio, cucina tinello e WC, con due balconi di cui uno coperto. PREZZO BASE Euro 125.000,00. Offerta minima Euro 93.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 23/04/2024 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, via XXIV Maggio n.40. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 146/2022. In Spadafora (ME), Via Grangiara 37/A – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile della superficie di mq 119. Appartamento posto al primo piano, composto da 4 vani ed accessori (ingresso- corridoio – ripostiglio e bagno). PREZZO BASE Euro 63.801,00. Offerta minima Euro 47.850,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Mazzullo Massimo 0909216238, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2021. In Messina (ME), Via 174/A Pal D/5 Villaggio Santo – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota 1000/1000 di un appartamento per civile abitazione con annessa cantina posta al piano seminterrato, sup. mq. 7,30 composto da soggiorno, tinello, angolo cottura, due camere da letto, bagno e disimpegno, di pertinenza ci sono due balconi. Posto al piano terzo, sviluppa una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq. 94. L’accesso avviene dalla Via 174/A. PREZZO BASE Euro 62.415,00. Offerta minima Euro 46.811,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.880,00. Asta senza Incanto 16/04/2024 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 175/17 R.E. Roccalumera, Via Piccolo Torrente Pagliara, Appartamento per civile abitazione nel complesso “Vega”, a P. 3, Scala A, int. 14, composto da soggiorno con a.c., due vani e w.c., di mq. lordi 55 circa, oltre balcone e cantina al P. cantinato scala A, di mq. lordi 5 circa. Dall’APE in atti in classe E. Prezzo base d’asta: euro 52.177,50 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 16.04.2024 ore 10.00 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 – 98100 Messina. Per info: 090/344892. Notaio Delegato e custode: Adele Penna. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it , www.tempostretto.it

Proc. es. nn. 182/97 – 370/97 – 98/02 R.E. In Messina, Vill. Orto Liuzzo, C.da Guardia, Salita Rio Orto: a) immobile a P.T. (sala d’ingresso, ampia sala ristorante, altra saletta ristorante e servizi, con corte esclusiva di mq. 300 circa, su cui insistono tettoia chiusa in ampliamento e altra tettoia, in struttura leggera); mq. lordi complessivi 552 circa; b) immobile, a P. T., di complessivi mq. lordi 285 circa, con destinazione catastale commerciale; c) deposito di complessivi mq. lordi 74 circa, con annesso terreno; d) entrostante terreno, di are 24.96; vi insiste un piccolo corpo di fabbrica abusivo. Descrizione dettagliata, notizie urbanistiche e oneri nell’avviso integrale di vendita, cui si fa espresso ed esclusivo riferimento. Prezzo base d’asta: euro 288.450,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte in data 17.04.2024 alle ore 9.15 Luogo: studio Notaio Giuseppe Vicari Messina via Cesare Battisti n. 13 Per info: 090/6409852 – 0906409870 G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

RGE 183/2021. In Messina (ME), Via Legname, Vill. San Filippo Superiore – Lotto UNICO: appartamento al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano cantinato e sottotetto, superficie catastale 1 94,30 mq. PREZZO BASE Euro 68.032,00. Offerta minima Euro 51.024,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/04/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Calabria Giovanna 3396371738, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 205/2020. In Rometta (ME), Via Provinciale S. Cono n. 76 – Lotto 1: A) Immobile destinato ad appartamento, distribuito su tre livelli, altezza interna 3 mt. L’unità immobiliare è posta al piano T-1- S1. Al suo interno, al piano terra si trovano le scale di accesso per il primo piano e per il piano seminterrato. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 248. B) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 299, la coltura indicata è seminativo 2cl- di are 0,62. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto C. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. C) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 1404, la coltura indicata è Vigneto 3cl- di are 3,50. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto B. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. PREZZO BASE Euro 52.916,00. Offerta minima Euro 39.687,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/04/2024 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Vadalà Andrea 3492881979, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. 223/09 R.E Lotto 1 – in Saponara, C.da Santa Barbara, Terreno di complessive are 91.19. Non è compreso il fabbricato rurale part. 967. Su particelle 604, 964, 965 e 2287 (oggi partt. 3491, 3492 e 3493) trascritta servitù di gasdotto. Prezzo base d’asta: euro 38.633,11 Notizie urbanistiche e sulla destinazione del terreno in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.04.2024 alle ore 10.30 Luogo: Ufficio Notaio delegato via Cesare Battisti 13 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/6409870. Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari .G.D. dott. Petrolo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

Proc. es. n. 268/05 – 198/08 – 131/12 R.E. Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 1 – Locale deposito a P.T, di mq. 38 circa, composto da un unico vano. Prezzo base d’asta: euro 11.812,50 Lotto 2 – Locale deposito a P. T., di mq. 51 circa, composto da un unico ambiente. Prezzo base d’asta: euro 16.875,00. Lotto 3 – Appartamento a P.1, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 51.975,00. Lotto 4 – Appartamento a P. 2, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 48.937,50. Lotto 5 – Appartamento a P. 3, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 47.250,00. Lotto 6 – Appartamento a P.4, composto da ingresso, tinello, un vano letto, cucina e bagno, oltre un balcone e due terrazzi. Prezzo base d’asta: euro 31.050,00. Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 7 – Immobile al rustico, privo di copertura, di mq. 113,35 circa, non catastato. Prezzo base d’asta: euro 20.250,00. Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. Messina, Loc. Tremonti, Via S. Iachiddu, Complesso “Le Palme” lotto 9 – Proprietà superficiaria dell’appartamento a P. 5 pal. B, composto da ingresso, due vani, due bagni, cucina, soggiorno, ripostiglio e studio, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 158.000,00. Occupato da terzi. Trascritta domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. il 14.2.05 ai nn. 5341/3253, non cancellabile. L’immobile dovrà essere offerto in prelazione all’avente diritto ove sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 122/05. Lotto 10 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T Pal. A, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 108,70 circa. Prezzo base d’asta: euro 69.300,00. Lotto 11 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. A, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 108,70 circa. Prezzo base d’asta: euro 69.300,00. Lotto 12 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T Pal. B, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessiva mq. lordi 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 68.750,00. Lotto 13 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. B, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 68.750,00. Lotto 14 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. C, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi lordi mq. 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 68.750,00. Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 18.04.2024 alle ore 16.15 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina. Per info: 090/670129 – 090/409852. G.E. Ruolo Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it. www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 278/2017. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita 181, quartiere Centro – Lotto UNICO: appartamento posto al piano primo della superficie commerciale di mq 151,89. È composto da ingresso, corridoio, quattro camere, wc, oltre ripostiglio e una cucina realizzate con strutture precarie, una terrazza a livello nella parte interna ed un balcone sul fronte principale. PREZZO BASE Euro 79.587,00. Offerta minima Euro 59.690,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 07/05/2024 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2018. In Antillo (ME), località Moro – Lotto 1: Piena intera proprietà di terreni aventi una estensione complessiva di mq 36.780. PREZZO BASE Euro 9.047,44. Offerta minima Euro 6.785,58. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Parrinazzo – Lotto 2: Piena intera proprietà di appezzamento di terreno avente una estensione complessiva di mq mq. 26010. PREZZO BASE Euro 4.043,09. Offerta minima Euro 3.032,32. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Barbaschi – Lotto 3: Piena intera proprietà di appezzamenti di terreni aventi una estensione complessiva di mq 105798. PREZZO BASE Euro 34.142,89. Offerta minima Euro 25.607,17. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 07/05/2024 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n.171, is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 310/2018. In Messina (ME), Via Fulci 4-6, quartiere Villaggio Giampilieri – Lotto 1: Casa indipendente della superficie commerciale di 201,08 mq, posta al piano terra, piano rialzato, piano primo e sottotetto. PREZZO BASE Euro 90.652,84. Offerta minima Euro 67.989,63. Rilancio minimo in aumento Euro 3.200,00. Asta senza Incanto 12/04/2024 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato sito in Messina, via Cesare Battisti n. 191 Is. 217. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it