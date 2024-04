Il Messina Rugby dura un tempo a Benevento, nel finale la rimonta dei campani

Nell'economia della gara ha pesato la panchina corta dei peloritani che nel secondo tempo non vanno più a segno

BENEVENTO – Nella 21ª giornata il Messina Rugby affrontava la penultima trasferta del proprio campionato. I neroscudati erano opposti all’ultima in classifica Us Benevento e oltre agli avversari la formazione di coach Alibrandi ha lottato contro la panchina corta. Tra le file dei peloritani infatti oltre ai 15 dall’inizio in campo, tra loro anche Radulescu classe 2006, c’erano soltanto altri tre atleti in panchina.

Fattore che alla fine ha pesato. Nel primo tempo i peloritani erano passati in vantaggio e grazie a tre mede conducevano con margine per 7-17 dopo quaranta minuti, nella ripresa il Benevento ha rimontando concentrando due mete, la metà di quelle segnate, e quindi il sorpasso finale nell’ultimo quarto d’ora. Menzione d’onore per il capitano Giovanni Rizzo che con la partita giocata quest’oggi tocca le 100 presenze in prima squadra, per il tallonatore classe 1999 sono 29 le mete in maglia neroscudata che sono fruttati al Messina Rugby 145 punti. Per l’ultima in casa allo “Sciavicco” appuntamento domenica prossima dove i neroscudati affronteranno L’Aquila.

Us Benevento – Messina Rugby 31-17

Partita equilibrata nelle fasi iniziali senza che nessuna delle due squadre trovi i punti fino al quarto d’ora quando Messina va a segno con Fracassi. La replica dei locali è immediata con Sannino che schiaccia in meta e Ciampa trasforma portando avanti i campani per 7-5. Superata la metà del primo tempo altra meta di Messina con Leonardo Quaranta, stavolta arriva anche la trasformazione di Longo per il 7-12. Nel finale al 35′ ancora in meta Messina con un Quaranta ma è Antonio, non trasforma Longo e il primo tempo vede i peloritani in testa per 7-17.

Nella ripresa ci sarà solo il Benevento in campo facendo pesare la panchina troppo corta dei peloritani. La meta del pilone Colantuono trasformata da Ciampa riporta i padroni di casa sotto break nei primi dieci minuti del secondo tempo sul punteggio si 14-17. Messina tiene il vantaggio fino a quasi dieci minuti dal termine, al 68′ meta di Francesco Ciampa trasformata da Gianmaria Ciampa, poi non c’è neanche il tempo di reagire per i neroscudati che arriva anche la meta di Arati che vale il punto di bonus, trasformazione di Ciampa che manda i locali sul 28-17. Nei minuti finali continuano a spingere i campani che aggiungono punti con il piazzato di Ciampa per il 31-17 finale.

Tabellino

Us Rugby Benevento: Caporaso, Traore, Sannino 5, Francesco Ciampa 5, Carandente, Gianmaria Ciampa 11, Sabella, Cantone, Pagnozzi, Arati 5, D’Addio, Cioccio, Palomba, Zollo, Colantuono 5.

A disposizione: Ranaldo, Aversano, Russo, Marotta, Bocchino, Musco.

Allenatore: Annibale Fusco.

Messina Rugby: Dejean, Radulescu, Kese, Antonio Quaranta 5, Ouedraogo, Leonardo Quaranta 5, Longo 2, Alberto Mangano, Vinci, Tornesi, Fracassi 5, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo, Maggio.

A disposizione: Spadaro, Russo, Tripodi.

Allenatore: Nicola Alibrandi.

Arbitro: Simone Sironi di Roma

Mete: 4-3. Trasformazioni: 4/4, 1/3. Calci piazzati: 1-0.