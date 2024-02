Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. 149, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 29.548,12. Offerta minima: Euro 22.161,03. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/04/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT860599 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA BRUCA, 81 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO composto da ingresso, corridoio/disimpegno, 4 camere, cucina abitabile, 2 bagni, 2 balconi e terrazzo chiuso con profilati di alluminio adibito a lavanderia, posto al piano 2°, sup. lorda tot. di circa mq 119. Prezzo base Euro 18.358,73. Offerta minima: Euro 13.769,05. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 30/04/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 75/2021 PT860325 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SAN GIOVANNI, FRAZ CANNETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano terzo sotto strada di un edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ingresso, 2 camere, w.c., piccolo disimpegno con piccolo cortile. Nelle vicinanze del subalterno è stata realizzata un’ampia cucina cui è stata addossata ampia veranda che presenta struttura di confinamento mista. Sup. lorda di circa 80,75 mq. Prezzo base Euro 12.656,00. Offerta minima: Euro 9.492,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano secondo sotto strada di edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ampio soggiorno-cucina, w.c., ripostiglio e 2 camere con balcone in comune, piccolo disimpegno costruito in aderenza con tettoia in materiale metallico. Spiazzo piastrellato antistante il portone di accesso che è catastalmente aggraffato alla particella 523. Sup. lorda, comprensiva di balcone, di circa 102,58 mq. Prezzo base Euro 18.984,00. Offerta minima: Euro 14.238,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 14/05/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 51/2021 PT860918 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA MESSINA, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE per civile abitazione su 3 piani fuori terra. Si compone di piano terra con zona giorno, soggiorno-cucina comunicanti, ripostiglio e wc; piano primo con camera, piccolo vano utilizzato come cameretta, wc, opportunamente disimpegnati tra loro; piano secondo con 2 ampi locali comunicanti e wc. Scala interna di collegamento. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 110,90 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 154,20. Cattivo stato conservativo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 67.232,03. Offerta minima: Euro 50.424,02. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 30/05/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 44/2020 PT860952 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, INGRESSO DA VIA CATANIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t., composto da disimpegno che conduce a: soggiorno, cucina, 3 camere da letto e 2 locali wc di cui uno cieco – della sup. comm. di mq.120,50. Pertinenza adibita a deposito al piano seminterrato con ingresso dall’androne citato e secondario dallo scivolo/rampa avente accesso dalla via Trapani, sup. comm. mq 22. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 42.188,00. Rilancio: Euro 2.000,00. FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA TRAPANI – LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano terra facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t. composto da 5 vani – ingresso, due camere da letto, disimpegno, bagno e soggiorno pranzo, cucina – della sup. comm. di 123 mq. Libero. Prezzo base Euro 43.650,00. Offerta minima: Euro 32.738,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 09/05/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT860327 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MILITELLO ROSMARINO ( ME) – CONTRADA FAIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – VILLA SINGOLA delia sup. comm. di mq. 201.76 per la quota di 1/1 di plena proprieta. Immobile su due elevazioni f.t. oltre sottotetto, composto al p.t. da soggiorno, cucina studio, bagno, lavanderia e ripostiglio, al piano primo da 3 camere da letto e 2 w.c., oltre terrazzo e superiore piano sottotetto, al quale si accede da una scala interna con struttura in legno e ferro. Identificato in Catasto al NCEU di Militello Rosmarino al foglio 4 particella 726 sub. 1-2. Prezzo base Euro 71.025,32. Offerta minima: Euro 53.268,99. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/04/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 55/2020 PT861055 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA BONELLO-VIA RAFFAELLO 4/23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI CASA ECONOMICA a 2 livelli con 2 facciate libere, della superficie commerciale di 94,40 mq. Libero. Prezzo base Euro 32.157,60. Offerta minima: Euro 24.118,20. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/04/24 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 57/2020 PT860971 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA ZAMPELLICA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano terra composto da soggiorno, camera, cucina, bagno e ripostiglio. Mq 97,88. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 18.153,69. Offerta minima: Euro 13.615,27. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/05/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 111/2012 PT860476 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

OLIVERI ( ME) – VIA ROSATE, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – APPARTAMENTO, Piano 1°, della sup. comm. di 37,38 mq con accesso dal vano scala condominiale, composto da ingresso che disimpegna la cucina, la camera matrimoniale con balcone ed un bagno. Prezzo base Euro 42.000,00. Offerta minima: Euro 31.500,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 24/05/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 0909410299. Rif. RGE 51/2020 PT861053

PIRAINO ( ME) – VIA NAZIONALE ZAPPARDINO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano primo, Sup. Comm. mq 62,47, facente parte del corpo di fabbrica denominato Corpo B all’interno del complesso ediiizio denominato Ikea Residence Beach. Prezzo base Euro 80.000,00. Offerta minima: Euro 60.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 21/05/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Venuto tel. 090671086 – 3497370633. Rif. RGE 2/2023 PT860607 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE a 2 elevazioni f. t. e seminterrato, oltre locali a deposito-cantina, zona garage e corte esclusiva pertinenza antistante e retrostante. II fabbricato, nel piano seminterrato, occupante una sup. lorda di circa mq 122,60 e da porzione di corte esclusiva di pertinenza, antistante, da cui si accede. Composto da ampio locale garage, locale magazzino, locale cantina, wc, locale tecnico e scala per il piano soprastante adibito a zona giorno. Iimmobile a piano terra, occupante una sup. lorda di circa mq. 87,50 costituito da ampio soggiorno, zona pranzo, cucina, locale wc, corridoio e scala di collegamento la zona giorno con la soprastante zona notte, oltre a superficie scoperta, adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala e ampio terrazzo di sup.lorda di circa mq 64,50 con relativa porzione di corte retrostante. Immobile al piano primo occupante una superficie lorda di circa mq 87,50, si compone di 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, corridoio con annessi 2 balconi di sup. lorda di circa mq 26,50. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 31.142,27. Offerta minima: Euro 23.356,70. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 30/05/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 70/2021 PT860966 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN SALVATORE DI FITALIA ( ME) – CONTRADA GRAZIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo sottostrada composto da ingresso, cucina, soggiorno al cui interno è stata realizzata una camera, due camere doppie, bagno e disimpegno, ripostiglio, locale deposito e corte comune. Prezzo base Euro 22.190,00. Offerta minima: Euro 16.643,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 70/2011 PT860326 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA MURIANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO facente parte di edificio condominiale a 4 elevazioni f.t., al piano terzo della sup. comm. di mq.170,05, composto da ampio soggiorno in corrispondenza dell’ingresso, cucina abitabile,camera da letto matrimoniale, 2 camere da letto singole e 2 wc, tutti gli ambienti dotati di ampi balconi di affaccio assimilabili a terrazzini. Prezzo base Euro 115.500,00. Offerta minima: Euro 86.625,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 07/05/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 52/2022 PT860593 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – CONTRADA PETITTO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano 2°, nella palazzina B, composto da ingresso/soggiorno, corridoio, camera singola, servizio igienico con doccia, cucina, camera doppia, ripostiglio, servizio igienico con vasca, 2 balconi. Mq 106,77. Prezzo base Euro 65.979,67. Offerta minima: Euro 49.484,75. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) MAGAZZINO a piano T, palazzina B, composto da: ampio vano unico cucina/soggiorno, servizio igienico con doccia, camera da letto, vano magazzino collegato al vano cucina/soggiorno e con ingresso dalla corte parcheggio. Mq 93,52. Prezzo base Euro 23.951,41. Offerta minima: Euro 17.963,56. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 30/04/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marcella Merlo tel 0941241516. Custode Giudiziario Avv. Cinzia Gatani tel. 3473920663. Rif. RGE 8/2021 PT860684 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA TESTA DI MONACO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELLA PORZIONE DI IMMOBILE facente parte del Corpo n° 13 della struttura alberghiera ubicata in località in Capo D’Orlando (ME), nella c.da Testa di Monaco, costituita da locale bar – depositi-uffici, di mq 184,75, piano terra, Il corpo n°13, nella sua interezza, posto al piano terra, di mq 198,75, è costituito da quattro diversi blocchi che individuano un locale bar, un blocco uffici, un blocco servizi ed un blocco depositi. Resta esclusa dalla vendita del corpo n.13 la porzione dell’unità immobiliare ricadente in area demaniale, pari a mq 69,00 (di cui mq 14,00 di fabbricato e mq 55,00 di veranda coperta). Prezzo base Euro 423.064,55. Offerta minima: Euro 317.298,41. Rilancio: Euro 12.000,00. Vendita senza incanto 30/04/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 20/2017 PT860970 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA SAN COSIMO – FRAZ. PIANO NOCE CAVALLARO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI FABBRICATO edificato nel 2005 che consta di due piani fuori terra ed uno interrato con copertura radiale in acciaio e vetro della superficie lorda complessiva di mq. 2.670,00 escluso accessori. In questo immobile è stato realizzato un CENTRO DI IDROTERAPIA ED ESTETICA TERMALE CON ANNESSE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E LOCALI DI RISTORAZIONE. Dotato di piscina e locali tecnologici, sale ristorazione, sale meeting ed accessori vari. Altra struttura alberghiera autonoma di mq. 188 composta da quattro ambienti. 13 Terreni di varia destinazione e metratura per complessivi mq 192.586,00 circa. Libero Resort con Centro di Idroterapia. Prezzo base Euro 1.340.063,00. Offerta minima: Euro 1.005.048,00. Rilancio: Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 07/05/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 145/2017 PT860916 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI – LOCALITÀ TERRE ROSSE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A DEPOSITO al piano seminterrato oltre a corte pertinenziale. Il bene versa in normale stato manutentivo ed è fornito delle normali dotazioni impiantistiche tipiche dei locali deposito/magazzino. Mq 155. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 42.187,50. Offerta minima: Euro 31.640,63. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 29/2022 PT860917 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI, 20-22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIANO TERRA CON DA 2 VANI DESTINATI A NEGOZIO aventi accesso dal porticato comune all’intero complesso; 2 piccoli vani antiwc e wc, disimpegno Sup. lorda di circa 73 mq; 2) Piano seminterrato composto da ampio vano deposito e secondo vano deposito. Sup. lorda di circa 145 mq. L’immobile viene venduto in parte in piena proprietà ed in parte in proprietà superficiaria. Nel lotto sono compresi i beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 49.335,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PROVINCIALE (GIÀ CONTRADA GALICE) – LOTTO 3) composto da piena proprietà di: A) IMMOBILE suddivisibile in 2 porzioni delle quali una con struttura in legno e adibito ad ufficio (mq 24,50), l’altra con struttura metallica e tamponamenti in pannelli coibentati con zona soppalcata (mq 96). B) TERRENO di forma irregolare, orografia pianeggiante. C) TERRENO a forma irregolare pianeggiante coltivato. Nel lotto sono compresi i beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 71.835,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 07/05/24 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per informazioni gara telematica consultare www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. G.D. Dott. Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 8/2017 PT861075 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – VIA NAZIONALE GLIACA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO ARTIGIANALE composto da 1 vano più locali accessori, al piano seminterrato 1, avente una sup. lorda complessiva di mq 118,00 circa. Libero. Prezzo base Euro 67.703,00. Offerta minima: Euro 50.777,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/04/24 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 72/2022 PT860625 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300