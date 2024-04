Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Giovedì 11 aprile 2024

CP 17/2012. In Messina (ME) – Lotto 1: Piena proprietà dell’edificio prospiciente la via Bonino ad angolo con la via Siligato, oltre diritto d’uso della superficie di mq 206,00 di viabilità ad uso comune con il lotto 2. PREZZO BASE Euro 1.200.000,00. Rilancio minimo Euro 50.000,00. In Messina (ME) – Lotto 2: Piena proprietà del compendio immobiliare posto a confine con la via Siligato, in tale lotto ricadono: a) edificio limitrofo al Lotto 1 ; b) edifici interni, al limite lato monte del lotto; c) porzione di fabbricato a tre elevazioni (ex malteria); d) mq 206 di viabilità ad uso comune con il lotto 1. PREZZO BASE Euro 2.298.000,00. Rilancio minimo Euro 100.000,00. In Messina (ME), Via Bonino, angolo Via De Zardo – Lotto UNICO: Piena proprietà del compendio immobiliare composto dai lotti “n. 3‐4” limitrofo ai precedenti lotti 1) e 2) In tale lotto ricadono: a) edifici prospicienti la via Bonino, ad angolo con la via De Zardo a due elevaz. F.t. destinati a industriale, caldaia; b) porzioni edifici interni, prospicienti con la via De Zardo due piani seminterrati e quattro piani in elevazione ex malteria, inattivo; dichiarato non agibile e pertanto non accessibile. PREZZO BASE Euro 4.387.162,20. Rilancio minimo Euro 200.000,00. In Messina (ME) – Lotto 5: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in via De Zardo ad angolo con la via C. Valeria; l’immobile è interrato quasi per intero, fuoriesce dai limitrofi marciapiedi pubblici nel punto più alto di circa cm. 50, vi si accede da una botola superiore. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Rilancio minimo Euro 500,00. In Messina (ME) – Lotto 6: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in Messina SS 114 villaggio Contesse con limitrofa piccola corte esclusiva. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00. A decorrere dal giorno 13.06.2024 (con inizio alle ore 12.00) al giorno 28.06.2024 (con termine alle ore 12.00), avrà luogo la procedura competitiva di vendita senza incanto, mediante offerte irrevocabili di acquisto, a mezzo commissionario “Edicom Servizi S.r.l.” accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 1/2019. In Rometta (ME), Via Nazionale 511, frazione Rometta Marea – Lotto 1: Laboratorio artigianale della superficie commerciale di 102,85 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra e primo sottotetto, ha un’altezza interna di 2,90 e 2,40m. PREZZO BASE Euro 115.600,00. Offerta minima Euro 86.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/07/2024 ore 11:30 presso sala aste della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Professionista Delegato Avv. Alfa Cettina 3487920740, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 7/2015. In Torregrotta (ME), Via Nazionale – Via Industriale – Lotto UNICO: Immobile ubicato destinato a laboratorio artigianale, della superficie commerciale di 413,37 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, piano T. PREZZO BASE Euro 120.826,89. Offerta minima Euro 90.620,17. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/06/2024 ore 11:00 presso sala aste della società Edicom, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Galia Marco 0902939912, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2022. In Messina (ME), Vico Primo di Via Sottocondotto n.15 Molino – Lotto UNICO: bene Piano T-1-2 La superficie ragguagliata del bene è pari a circa mq 181.40, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 202 mq, escluse aree scoperte 193 mq. immobile Piano T-1-2, consistenza vani 3. PREZZO BASE Euro 38.834,00. Offerta minima Euro 29.125,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. Asta senza Incanto 19/06/2024 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 137/2016. In Messina (ME), via Antonio Lanzetta isol. 439/E 10 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posta al piano 2° f.t., composto da ingresso, soggiorno, due camere, disimpegno, due bagni, cucina, oltre due balconi. PREZZO BASE Euro 101.670,00. Offerta minima Euro 76.252,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 14/06/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina Via Romagnosi 7. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 142/2022. In Messina (ME), via G. La Pira 34 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al piano 5° (sesta elevazione f.t.) nel “complesso Eucalipto pal. H”. PREZZO BASE Euro 109.860,00. Offerta minima Euro 82.395,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 04/07/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina Via Romagnosi 7. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 149/2018. In Messina (ME), Via Bartolomeo Ferraro 22 – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione, consistenza 4,5 vani, Pal. A scala B, piano terzo. PREZZO BASE Euro 44.160,00. Offerta minima Euro 33.120,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 24/06/2024 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 338/2018. In Messina (ME), via Comunale contrada Pisciotto 69, frazione Villaggio San Michele – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 56,42 mq. L’appartamento è composto da due piani, collegati da una scala interna, di un fabbricato a tre elevazioni f.t. terrazza posta al secondo piano, catastata come cantina di mq 32. PREZZO BASE Euro 41.400,00. Offerta minima Euro 31.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/06/2024 ore 09:30 presso studio del delegato In Messina via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it