Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA RISORGIMENTO, 7-9 – VIA BUONRIPOSO 3-8, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE a 2 elevazioni F.T., costruito nel 1950, costituito da 3 unità immobiliari collegate che prospettano su via Risorgimento n. 7-9 e su Via Buonriposo n. 3-8. Appartamento con sup. comm. mq. 133, collegato al magazzino/cantina di circa 34 mq. Immobile, in scadente stato manutentivo, ha copertura in parte a tetto ed in parte a terrazza praticabile. Libero. Prezzo base Euro 45.900,00. Offerta minima: Euro 34.425,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/07/24 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Ausiliario e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 96/2016 PT864991 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA LEONARDO SCIASCIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) VILLA con vasta corte esterna dotata di piscina – piano S1 – T – 1 mq. 971,00. Prezzo base Euro 1.451.500,00. Offerta minima: Euro 1.088.625,00. Rilancio: Euro 50.000,00. VIA ALCIDE DE GASPERI – LOTTO 4) ABITAZIONE su due piani con corte esterna – piano S1 – T mq. 170,00. Prezzo base Euro 217.500,00. Offerta minima: Euro 163.125,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 04/07/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 090719902 -3486515598. Rif. RGE 18/2015 PT865079 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA CERTARI CROCEVIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo, composto al piano seminterrato da 3 grandi vani di cui uno con angolo cottura, cantina, disimpegno, lavatoio e w.c. oltre corte annessa; al piano terra da 6 vani ed accessori ed al piano primo da 3 vani e sottotetto. Sup. Cat. 404 mq, totale escluse aree scoperte mq 403. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 256.985,16. Offerta minima: Euro 192.738,88. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 04/07/24 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Vermiglio tel. 0902923702. Rif. RGE 106/2016 PT864588 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA – VIA NAZIONALE, S.N. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile avente accesso dalla via Nazionale, posta al piano primo (seconda elevazione fuori terra) di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, composta da cucina, tre vani, un bagno, un w.c., ingresso e disimpegno ed un terrazzo a livello. All’abitazione è annesso un posto auto ricadente nel parcheggio esterno. Prezzo base Euro 101.000,00. Offerta minima: Euro 75.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 18/07/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 93/2013 PT864997 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – QUARTIERE CENTRO STORICO, VICO ALESSIO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE DI SGOMBERO della sup. comm. di 7,95 mq, al piano terra di fabbricato in muratura a più elevazioni e prospiciente su un vicolo pedonale. Libero. Prezzo base Euro 3.180,00. Offerta minima: Euro 2.385,00. Rilancio: Euro 150,00. QUARTIERE CENTRO STORICO, VIA GARIBALDI, 14 – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 72,10 mq., su 2 livelli entrambi prospettanti su 2 strade pubbliche che corrono all’incirca parallelamente. Accesso principale dalla zona giorno al piano seminterrato e consiste in ampia cucina soggiorno che si apre su Via Garibaldi e bagno. Al piano superiore, a cui si accede anche da via Ducezio, insistono l’altro ingresso, camera da letto principale e disimpegno che alloggia la scaletta che collega i due livelli. Libero. Prezzo base Euro 28.840,00. Offerta minima: Euro 21.630,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/07/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. RG 1287/2022 PT864472 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente aera adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 32.632,03. Offerta minima: Euro 24.474,02. Rilancio: Euro 1.500,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà, 1/4 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà, 1/8 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT864449 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – VIA CASOLOTTO, 12,13 E 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) CANTINA di mq 18,50 commerciali al piano seminterrato allo stato rustico. B) APPARTAMENTO di 79,13 mq commerciali al piano terra e primo, costituito da corridoio, soggiorno, cucina e servizio igienico al piano terra, 2 camere, bagno e terrazzino al piano primo collegati da scala non rifinita. Prezzo base Euro 21.262,50. Offerta minima: Euro 15.946,88. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Bonina tel. 0941561465. Rif. RGE 107/2017 PT864492 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GALATI MAMERTINO ( ME) – VIA SAMBUCHI, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI fuori terra, oltre il piano seminterrato e piano mansarda, edificato in zona centrale dell’ abitato di Galati Mamertino, trovano accesso al numero civico 2 della Via Sambuchi e al civico 1 della Via S.Caterina. Prendere completa visione dell’avviso di venita e della perizia per costi regolarizzazione urbanistica ed edilizia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 41.714,00. Offerta minima: Euro 31.285,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RG 139/2010 PT864450 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GALATI MAMERTINO ( ME) – VIA SANT’ANTONIO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. CANTINA al piano seminterrato, composta da 2 vani adiacenti ai quali si trovano un locale utilizzato come deposito legna e piccolo magazzino, con piccolo forno a legna. B. APPARTAMENTO composto da 4 vani oltre cucina e bagno, balcone e terrazzino per una sup. tot. lorda di mq. 128. Accesso dal giardino sul retro del fabbricato. C. APPARTAMENTO composto da fabbricato allo stato rustico dalla sup. di circa 122 mq, costituito da un unico vano senza intonaci e divisione di pareti posto al piano 2. Categoria in corso di costruzione. D. MANSARDA composta da unico vano di circa mq. 60, privo di pareti divisorie infissi e impianti. Posto al piano 4 sup. lorda tot. di circa mq. 60. Fabbricato non catastato. Libero. Prezzo base Euro 31.369,78. Offerta minima: Euro 23.527,34. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 4/2009 PT864990 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – CONTRADA TORRETTA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO in villino bifamiliare di mq.137 dotato di ampia area cortilizia esclusiva di circa mq.1000; costruito nel 2011, ubicato in collina, panoramico. L’appartamento si sviluppa su piano terra (zona giorno) dotato di caratteristico portico, sul piano primo zona notte, su terrazza praticabile piano secondo. Occupato con contratto del 01/10/2020. Prezzo base Euro 146.625,00. Offerta minima: Euro 109.968,75. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 11/07/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 77/2022 PT864732 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA RIPETTA, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano terra e primo, della sup. comm. di 148 mq nel centro storico; fa parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo, di tipologia a schiera. Al P.T. è composto da vano soggiorno, piccolo w.c. e cucina con ripostiglio Al I°piano sono presenti 2 camere da letto e bagno. Prezzo base Euro 72.175,50. Offerta minima: Euro 54.131,62. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano secondo, della sup.comm. di 66,22 mq. facente parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo a schiera ubicato nel centro storico. Accesso diretto da un ballatoio a livello, raggiungibile da scala esterna in aderenza al fabbricato ed è costituito, da 2 vani oltre al wc, vano soggiorno con scaletta a chiocciola in ferro dalla quale si accede alla botola sul solaio di copertura, che porta a piccolo deposito/ripostiglio. Prezzo base Euro 31.659,00. Offerta minima: Euro 23.744,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/07/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 130/2017 PT864476 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – VIA CARIA FERRO, 133 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 129,49 mq composto da 4 vani più servizio igienico, disimpegno, ripostiglio, balconi e veranda, con annessa corte di pertinenza, al piano terra di fabbricato a 2 elevazioni, comprendente anche un piano seminterrato adibito a magazzino/deposito. Sup. coperta pari a circa mq 118, oltre a balconi e veranda: totale di circa mq 41,50. Terreno di pertinenza, a corte dell’intero fabbricato, di circa 1.083 mq. B) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup.comm.di 146,80 mq composto da unico grande vano al piano seminterrato di fabbricato a 2 elevazioni. Sup. coperta pari a circa mq 146,80 e sup. utile calpestabile pari a circa mq 124,70. Occupato. Prezzo base Euro 58.501,00. Offerta minima: Euro 43.875,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/07/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 53/2019 PT864456 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA KENNEDY, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P. T., composta da disimpegno, cucina, 4 vani, bagno, ripostiglio, locale lavanderia e 2 balconi. Sottotetto non abitabile al P. 2, costituito da 6 locali, 2 disimpegni, bagno e 2 terrazzi; difformità urbanistica relativa al sottotetto dichiarata dal C.T.U. non sanabile. Prezzo base Euro 60.243,75. Offerta minima: Euro 45.182,81. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE destinata ad attività commerciale a P. sem. composta da area destinata all’esposizione, area destinata alla vendita, 2 locali e bagno con antibagno. Prezzo base Euro 80.683,60. Offerta minima: Euro 60.512,70. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 18/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 52/2013 PT865005 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC – LOTTO 8) IMMOBILE formato da: – Piano terra composto da ingresso/area vendita avente accesso dall’esterno dalla corte antistante, deposito, retro-negozio, servizi/spogliatoio, locale ufficio. L’unità sviluppa una superficie di circa 174mq. Il bene confina a Est con il sub. 63, a Sud con il sub. 52, a Ovest con il sub. 74, mentre sul lato Nord è libero essendo parte il prospetto della struttura di cui fa parte, mentre superiormente confina con il sub. 75. Prezzo base Euro 88.000,00. Offerta minima: Euro 66.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC – LOTTO 14/15) A) IMMOBILE formato da: Piano T con zona ingresso, zona composta da 2 vani con annessi servizi igienici destinata a deposito e ad oggi in uso al sub.76. Piano 1 con 2 vani destinati ad uffici con annessi servizi, ampio vano su cui sbarca la scala, oggi adibito a ufficio, ulteriori 4 vani adibiti a deposito merce. Sup. di circa 1730 mq. B) IMMOBILE formato da: Piano T con una zona adibita a negozio, seconda zona destinata a deposito e ad oggi in uso ad altro subalterno. Piano 1 con ampio vano destinato a negozio, deposito e servizi igienici. Sup. di circa 260 mq. Prezzo base Euro 400.000,00. Offerta minima: Euro 300.000,00. Rilancio: Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 30/05/24 ore 10:30. c/o Tribunale di Patti Patti Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 29/05/24 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 3/2021 PT863854 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN FRATELLO ( ME) – VIA ALUNTINA, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) ABITAZIONE al piano Terra, Primo e Secondo, costituita da 7 vani più locali accessori, munita di balconi, per una sup. lorda tot. di circa mq 208,00, rifiniture buone, secondo piano al grezzo, dotata di impianto idrico, elettrico, fognario, tv, citofonico e riscaldamento con caldaia a gas oltre un camino e condizionamento tutti da normalizzare. Libero. Prezzo base Euro 52.543,80. Offerta minima: Euro 39.407,85. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/07/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 20/2022 PT864455 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA NINO DANTE – VIA LOMBARDIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO ARTIGIANALE, composto da ingresso, laboratorio, vano scala che porta ai piani superiori. Il laboratorio è composto da vano unico con spogliatoio, wc e anti wc. B. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE, composto da 6,5 vani: ingresso, disimpegno dei vari ambienti, cucina, soggiorno-pranzo, con affaccio su balcone, bagno, 2 ripostigli, cantina e 2 camere da letto. C. IMMOBILE in costruzione al piano primo, privo di ogni tipo di finitura e tramezzatura sia interna che esterna. D. LASTRICO SOLARE in costruzione. E. BENE COMUNE non censito. Gli immobili sono ubicati in Via Nino Dante, il magazzino al piano terra, e in via Lombardia i piani terra, primo e secondo, e si collocano in uno stesso edificio con tre elevazioni fuori terra sulla via Nino Dante, dalla quale si accede al laboratorio artigianale, e di 2 fuori terra sulla retrostante via Lombardia, composto da piano terra, adibita ad abitazione, un primo piano e il lastrico solare che, risultano in corso di costruzione con lavori non terminati il primo piano e il lastrico solare. Prezzo base Euro 156.000,00. Offerta minima: Euro 117.000,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 04/07/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 84/2021 PT864689 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – FRAZIONE SAN GIUSEPPE – VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) APPARTAMENTO composto da piano terra con cucina e wc e scala interna che la collega al primo piano; piano primo con salone, ingresso, due camere ed un wc, c’è una corte antistante da cui avviene l’accesso dall’esterno; piano secondo con sottotetto allo stato rustico più un terrazzino collegato ad un balcone. Sup. mq 263; B) LABORATORIO ARTIGIANALE composto da due locali, WC e da un ripostiglio; sup. mq 81,42 ca; C) CAPANNONE ARTIGIANALE, composto da un locale principale e da un vano minore. Sup. mq 103,49 ca; D) STALLA-RIMESSA; composta da un rudere. Posto al piano terra. Sup. mq 83 ca; E) TERRENO ARTIGIANALE della sup. di mq 1546 ca; F) TERRENO AGRICOLO della sup. complessiva di mq 4640. Occupato. Prezzo base Euro 62.289,00. Offerta minima: Euro 47.717,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 108/2010 PT865167 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA SAN MARTINO, 69/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE facente parte di un edificio pluri-piano; l’unità è allocata al piano quinto. Mq 166,3. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 88.500,00. Offerta minima: Euro 66.375,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 71/2022 PT864445 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – FRAZIONE CONTRADA TORRAZZA, VIA NAZIONALE 113, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 156 mq per la quota di 50/100 e 50/100 di pena proprietà, per uso abitazione in buone condizioni manutentive e con buone rifiniture interne composto da 6,5 vani (3 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno e disimpegno). Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. L’immobile è dotato di area cortilizia comune di circa mq 300 dalla quale si accede con ingresso indipendente posta al piano terra. Occupato. Prezzo base Euro 96.900,00. Offerta minima: Euro 72.675,00. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 159 mq per la quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, per uso abitazione in buone condizioni manutentive e con buone rifiniture interne, composto da 7 vani (4 vani principali, cucina, bagno e disimpegno). Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. L’immobile è dotato di area cortilizia comune di circa mq 300 posta al piano terra. Ingresso indipendente.Occupato. Prezzo base Euro 101.681,25. Offerta minima: Euro 76.260,94. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO della sup. comm.di 73 mq per la quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, per uso abitazione in buone condizioni manutentive e con buone rifiniture interne, composto da 3 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno e disimpegno. Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. L’immobile è dotato di area cortilizia comune di circa mq 300 dalla quale si accede con ingresso indipendente posta al piano terra. Occupato. Prezzo base Euro 55.462,50. Offerta minima: Euro 41.596,88. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 148/2017 PT865021 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA CROCE MILIA 5-5/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di Fabbricato abitativo indipendente della sup. comm. di 197,39 mq. a 4 elev. f.t., con scala interna a forma di elle, che collega i vari livelli di piano abitativi, con 2 ingressi autonomi, occupante una sup. totale lorda di circa mq. 190,30, oltre, balconi e terrazzo di sup. tot. di circa mq. 21,80. Immobile costituito al piano terra da: unico ampio vano, cucina, wc, ripostiglio sotto scala, con accesso esclusivo dal civico 5 e con ulteriore accesso dal civico 5/A, di sup. lorda di circa mq. 50,30. I restanti piani hanno accesso dal civico 5/A, e sono costituiti da: piano primo, composto da corridoio, camera, bagno, ripostiglio, di superficie lorda di circa mq. 50,30 e balcone di circa mq. 3,60; da: piano secondo, destinato a zona corridoio, camera, bagno, ripostiglio, di sup. lorda di circa mq. 50,30 e balcone di circa mq. 3,60; e da: piano terzo (piano attico), con piccolo disimpegno, zona pranzo-salotto, cucina, ripostiglio, di sup. lorda di circa mq. 39,30, oltre balcone di circa mq. 3,60 e terrazzo di circa mq. 11,00. Prezzo base Euro 61.838,00. Offerta minima: Euro 46.378,50. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 16/07/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 19/2023 PT865101 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA FARANO’, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE della sup. comm. di mq 217,10 circa. L’edificio cotruito nel 1950 si sviluppa su 3 piani S1-T-1. Piena proprietà di terreno agricolo della sup. comm. di mq. 4.700 circa in parte coltivato ad uliveto e frutteto e in parte seminativo arborato. Libero. Prezzo base Euro 99.040,00. Offerta minima: Euro 74.280,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/07/24 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 19/2022 PT864731 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) TRATTASI DEL PIANO TERRA (INTERRATO SU UN LATO) DI UN FABBRICATO A 3 ELEVAZIONI, e costituito da appartamento, con accessi dalla via Nazionale e dal cortile comune, e locale di servizio adibito a cucina rustica, con accesso dal cortile comune. L’appartamento è composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura, 4 camere (2 ampie camere divise con pareti a soffietto, di cui una adibita a parcheggio), bagno, oltre disimpegno. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 115.600,00. Offerta minima: Euro 86.700,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 13:30. LOTTO 2) APPARTAMENTO al primo piano di fabbricato a 3 elevazioni con accesso da scala condominiale, composto da soggiorno, cucina-pranzo (attualmente adibito a deposito), tre camere, lavanderia, bagno, ripostiglio, locale tecnico con la caldaia, oltre disimpegni e balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 146.569,33. Offerta minima: Euro 110.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Margherita Manasseri tel. 0941794057 – 3383728443. Rif. RGE 15/2018 PT864451 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

NASO ( ME) – CONTRADA CAVALLARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI STRUTTURA ALBERGHIERA CON PIU’ CORPI DI FABBRICA: A) ALBERGO a 5 stelle di antica struttura, denominata “Villa Ottocentesca Cavallaro”, a tre elev. f.t. oltre una torretta soprastante , immersa nella macchia mediterranea, con un scenario incantevole a carattere ambientale e paesaggistico lungo il fiume Zappulla. Dislocata su quattro livelli collegati con scala interna e relativo ascensore interno, è composta: al piano terra, da cui si accede, da zona Hall d’ingresso, ampia zona a salotto, sala Bar, due sale ristorante, con retrostante due locali di servizio di cucina, disimpegno due locali wc con ant. wc, e un corpo aggiunto adibito a servizi (bagni con ant. wc e disimpegno), occupante una superficie lorda di circa mq. 433,55. Al piano primo otto camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio, locale tecnico, con tre corridoi, tutte le camere sono dotate di balconi esclusivi ad eccezione di una camera dotata di ampio terrazzo laterale, da cui si accede anche da una scala esterna, occupante una superficie lorda di circa mq. 370,45 e una superficie scoperta (balconi e terrazzo) di circa mq. 60,40. Al piano secondo otto camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio sotto scala, locale tecnico, con tre corridoi, occupante una superficie lorda di circa mq. 370,45. Mentre, nel piano attico, due camere, ciascuna con relativo locale wc, e una zona a salotto occupante una superficie lorda di circa mq. 66,42. Ampia corte di circa mq 1.566,45.B) SALA RISTORANTE ad una elev. fuori terra, oltre, un piano seminterrato, con annessi locali di servizio della superficie commerciale di 628,15 mq. C) CAMERE CON SERVIZI, SALA CONVEGNI ECC., della superficie commerciale di 751,02 mq. Allo stato attuale, è in fase di completamento D) LOCALE DEPOSITO della superficie commerciale di 48,89 mq. E) LOCALE DEPOSITO della superficie commerciale di 37,26 mq a due elev fuori terra. F) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 14.544,00 mq. Prezzo base Euro 3.937.500,00. Offerta minima: Euro 2.953.125,00. Rilancio: Euro 100.000,00. Vendita senza incanto 04/07/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 85/2015 PT864457 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

REITANO ( ME) – VIA TRAPPETO, 15 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO/DEPOSITO adibito ad abitazione della sup. comm. di mq. 87,50 al piano 1, composto da 2 vani, piccolo bagno, camerino, ingresso e sottoscala. Libero. Prezzo base Euro 12.835,23. Offerta minima: Euro 9.626,43. Rilancio: Euro 400,00. VIA TRAPPETO – LOTTO 3) ABITAZIONE della sup. comm. di mq 81 al piano terra e seminterrato, caratterizzata da una condizione di dissesto strutturale generalizzato. Libero. Prezzo base Euro 11.618,44. Offerta minima: Euro 8.713,83. Rilancio: Euro 400,00. CONTRADA ALFARANA – LOTTO 4) LABORATORIO di antica costruzione adibito a palmento della sup. comm. di mq 25, composto da unico piano terra. Struttura muraria quasi completamente diroccata e invasa da vegetazione. Libero. Prezzo base Euro 2.725,32. Offerta minima: Euro 2.043,99. Rilancio: Euro 100,00. Vendita senza incanto 09/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2021 PT865007 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SCARAPULLÌ, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE di 196,63 mq su due livelli (struttura mista) composto da: 1) laboratorio e deposito al piano seminterrato; 2) laboratorio, ripostiglio, w.c. ed ufficio al piano terra; 3) soppalco all’interno del laboratorio (p.t.) e tettoia precaria esterna. L’accesso è garantito attraverso una strada esistente mentre il terreno (part. 1948) a servizio del laboratorio sviluppa una superificie di 265 mq. Consistenza 207 mq mentre quella commerciale è di 196 mq. Prezzo base Euro 16.171,87. Offerta minima: Euro 12.128,90. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA SANTA DOMENICA 5, FRAZIONE C.DA SANTA DOMENICA – LOTTO 2) APPARTAMENTO di 235,55 mq su 3 livelli (sup. coperta di 327 mq e scoperta di 145 mq) suddiviso in: cucina, pranzo, 3 stanze da letto, 2 bagni, corriodio e disimpegno. Oltre a magazzino, box auto e corte privata. L’unità è posta al piano T-1-2. Prezzo base Euro 56.657,81. Offerta minima: Euro 42.493,36. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/07/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT864447 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

CARONIA ( ME) – FRAZIONE CARONIA MARINA, QUARTIERE C/DA PIANO AJALA, VIA BRIN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – QUOTA DI 1/2 DI TERRENO rESIDENZIALE EDIFICABILE ricadente in zona B2 della complessiva sup. catastale di mq 1.473, distinto in Catasto terreni del Comune di Caronia al Foglio 5 part. 308, part.Ile 1041 e 1042 ( ex part. 307). La part. 1042 antistante la part.Ila 538 prospiciente la Via B.Brin risulta occupata dallo spazio ballatoio locato e adibito (mediante struttura precaria in situ) a sala pranzo dell’attività commerciale ivi presente al P.T. rialzato. Si precisa che: le Part.Ile 1041 e 1042 del Fg. 5, sono oggetto di giudizio per il riconoscimento di diritto di proprietà di terzi, pendente innanzi al Tribunale di Patti, iscritto al n. 1572/23 R.G. ; la Part. 308 Fg. 5 è oggetto di giudizio di usucapione attivato da terzi, pendente innanzi al Tribunale di Patti, iscritta al n. 203/2006 R.G. Prezzo base Euro 61.711,99. Offerta minima: Euro 46.283,99. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/07/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/07/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 37/2017 PT865228 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni