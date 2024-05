Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita a Torregrotta, Messina, Barcellona, Villafranca, Alì Terme, Spadafora, Valdina, Rometta, Francavilla di Sicilia

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Lunedì 20 maggio 2024

CP 6/2017. In Torregrotta (ME), Via Verga 1 – Lotto 2: Corrispondente al lotto n. 2 della perizia di stima “Appartamento con annesso deposito. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ad appartamento composto da un salone, cucina, quattro camere, bagno, wc, due ampi ripostigli, posto al piano primo, sviluppa una superficie lorda complessiva, escluso l’accessorio, di circa mq 259,84. PREZZO BASE Euro 104.877,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Torregrotta (ME), c/da Crociere, Via Verga 1 – Lotto 3: appartamento, Composto da un’entrata, tre stanze, posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 125,46, superficie catastale 98 mq., posto al piano T. PREZZO BASE Euro 56.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Rometta (ME), Contrada Vena, via Giampaolo II – Lotto 4: Corrispondente al lotto n. 4 della perizia di stima “Appartamento complesso edilizio “L’altra Rometta”, corpo A, int. 14. Composto da un vano soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, veranda lato cucina, posto al piano 2, sono compresi gli accessori: posto macchina scoperto, stradella di accesso al mare. Sviluppa una superficie lorda complessiva, compresi gli accessori, di circa mq. 73,41. PREZZO BASE Euro 33.309,60. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/07/2024 ore 10:00 per il lotto 2, ore 16:00 per il lotto 3 e alle ore 12:00 per il lotto 4 presso studio del Liquidatore Giudiziale in Messina, Via Giordano Bruno n. 75. G.D. Dott.ssa D’Angelo Maria Carmela. Liquidatore giudiziale Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 11/2014. In Messina (ME), località San Michele – Lotto 9: appezzamento di terreno in zona limitrofa al centro abitato a ridosso del Viale Giostra con accesso dalla ex strada provinciale SP51 tramite una stradella privata, costituente la p.lla 780, della sup. catastale complessiva di ettari uno, are 94 e centiare 85. PREZZO BASE Euro 87.534,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 23/07/2024 ore 10:30 presso studio del notaio delegato in Messina Via Porto Salvo 9. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

R.G.F. 1/21 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – MESSINA (ME): Lotto UNICO: Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione, Piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione. In particolare: intero compendio immobiliare, già composto da locali magazzini, padiglioni industriali, un garage e quattro appartamenti tra piano terra e primo, oggi demolito quasi interamente con area di risulta edificabile estesa circa mq 4410, il tutto confinante con piazzale stazione di Tremestieri, con strada nazionale Messina-Catania. Prezzo base Euro 658.125,00. Offerta minima: € 493.594,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 24/07/2024 ore 9:300 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Avv. Francesca Lo Prete 3395047006.G.D. Dott. Intravaia Mirko. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 34/2017. In Villafranca Tirrena (ME), via Baronia – Lotto 1: piena proprietà su un appartamento per civile abitazione sito in Villafranca Tirrena (ME), via Baronia, piano terzo, composto da quattro vani ed accessori, mq 116 circa oltre balconi; in Catasto Fabbricati Comune di Villafranca T. al foglio 1, particella 1334, sub 16, cat. A/2, classe 5, superficie catastale totale mq. 124 circa comprese aree scoperte, vani 6, rendita € 108,46. L’immobile è occupato dai conviventi del Sig. Omissis, di recente deceduto. PREZZO BASE Euro 53.900,00. Offerta minima Euro 40.425,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500 – Lotto 4: piena proprietà di un edificio a due elevazioni di tipo duplex, sussistendo all’interno di ciascun piano un soppalco, e terreno circostante siti in Messina, vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500, in Catasto Comune di Messina al foglio 63, particella 225 sub 3, cat. D/8, piano primo, mq. 572,00 circa oltre soppalco di mq 150,00 circa, balconi mq. 86,00 circa, rendita € 10.950,00, con destinazione per esposizione mobili senza contatto col pubblico; sub 5 (porzione del già sub 2), categoria D/7, piano T-1, destinato ad attività produttive, mq. 572,00 circa oltre mq. 385,00 circa di soppalco, rendita € 4.758,00; la rendita catastale dei due fabbricati può essere oggetto di verifica e variazione in aumento; terreno circostante ricadente sulla stessa part. 225, esteso mq. 1588,00 circa (al netto di mq. 1069,00 circa costituenti area di sedime esclusa dal lotto in esame) su parte del quale sono stati realizzati alcuni piccoli manufatti abusivi da demolire a cura e spese dell’aggiudicatario. Il fabbricato di cui al piano primo (sub 3) è stato concesso dalla curatela in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore; anche quello sito al piano terra (sub 5) è stato concesso in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore. L’aggiudicatario del lotto dovrà obbligarsi, per sé e per i propri aventi causa, a concedere su una porzione di terreno del foglio 63, part. 225 un diritto di servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo sito nel foglio 63 particelle 226 e 993 e 225 (quest’ultima relativamente all’area di sedime dei due fabbricati abusivi facenti parte di altro lotto). PREZZO BASE Euro 570.000,00. Offerta minima Euro 427.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Dal 23/07/2024 ore 12:00 e fino al 26/07/2024 ore 12:00 avrà luogo una procedura competitiva di vendita telematica asincrona accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it ewww.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 48/04 R.E Messina, via Catara, Compl. “Parco Serro”, Pal. 5, – unità immobiliare non abitabile al piano sottotetto, adibita catastalmente a deposito, di mq. complessivi lordi 116 circa. Il C.T.U. non ha potuto effettuare l’accesso all’immobile. OCCUPATO DA TERZI Prezzo base d’asta: euro 100.600,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 24.07.2024 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Luisa Calogero – Via Ducezio 12 – 98123 Messina (0906409852– 090670129). G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.itwww.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 33/2002. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 2: Piena proprietà di villa singola costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sotto-tetto). PREZZO BASE Euro 167.805,00. Offerta minima Euro 125.853,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 7: Piena proprietà di villa singola costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sotto-tetto). PREZZO BASE Euro 426.527,00. Offerta minima Euro 319.896,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 10: Piena proprietà di villa singola costituita da tre elevazioni f.t. (piano seminterrato, terra e sottotetto). PREZZO BASE Euro 123.740,00. Offerta minima Euro 92.805,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 17: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D1, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 23.587,00. Offerta minima Euro 17.690,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 18: Piena proprietà di appartamento piano primo. Piena proprietà di appartamento piano sottotetto. PREZZO BASE Euro 45.285,00. Offerta minima Euro 33.964,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 21: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 20.296,00. Offerta minima Euro 15.223,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 22: Piena proprietà di appartamento piano primo e sottotetto. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. Piena proprietà di appartamento piano primo. PREZZO BASE Euro 42.284,00. Offerta minima Euro 31.713,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 23: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D2, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 27.035,00. Offerta minima Euro 20.276,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 24: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D3, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 37.219,00. Offerta minima Euro 27.914,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 26: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D3, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 27.244,00. Offerta minima Euro 20.433,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 27: Piena proprietà di appartamento. L’unità immobiliare ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente nel corpo di fabbrica “plurifamiliare” denominato D3, appartenente al tipo edilizio “D”. PREZZO BASE Euro 24.395,00. Offerta minima Euro 18.297,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 51A: Lotto 51A: Piena proprietà di terreni. Superficie catastale complessiva risulta essere pari a mq. 3.487,00,. PREZZO BASE Euro 426.310,00. Offerta minima Euro 319.733,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. In Messina (ME), villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea, 1853 – Lotto 51B1 E 51/B2: LOTTO 51/B1: terreno la cui superficie catastale risulta essere pari a mq 2.172,00. LOTTO 51/B2: terreno e fabbricato diruto la cui superficie catastale risulta essere pari a mq 920,00. PREZZO BASE Euro 378.008,60. Offerta minima Euro 283.506,45. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/07/2024 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

PROC. ES. 39/20 R.E. Alì Terme, Via Roma 106, Fabbricato composto da: un appartamento a P. T. di mq. coperti lordi 72 circa, oltre balcone; un appartamento a P. 1S, mq. coperti lordi 72 circa, oltre balcone; cantina a P. 2S, di mq. coperti lordi 38,70 circa. Ai piani 1S e 2S si accede da scala esterna. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come descritto in C.T.U. ed in particolare con gli oneri, vincoli, obblighi, di cui all’ordinanza del Trib. di Messina del 24.10.06 nel giudizio possessorio n. 3706/06 e provvedimenti successivi. Prezzo base d’asta: Euro 95.000,00. Offerta minima: Euro 71.250,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 2.500,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 23.07.2024 ORE 12.00 Messina, Via Lenzi n. 5, presso Avv. Augusto Saija, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. Per info: 0942/792239 –gianniarpi@gmail.com. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato e custode: Dott. Gianni Arpi . Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 69/2021. In Villafranca Tirrena (ME), via dell’Artigianato, 16 (prima Via Costa) – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile piano primo dalla superficie commerciale di 108,49 mq. PREZZO BASE Euro 41.169,92. Offerta minima Euro 30.877,44. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 17/07/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 103/2021. In Messina (ME), a MESSINA, frazione località Spartà, quartiere VI – Lotto UNICO: quota di 1/2 di piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 4.873,00 mq, posto a confine con la strada provinciale. L’accesso al fondo è consentito da un ampio cancello in ferro posto sul lato est del fondo. Tale accesso è sprovvisto di autorizzazione carrabile comunale tanto che sono stati collocati dei bassi muretti per impedire l’accesso carrabile al terreno de quo. PREZZO BASE Euro 18.639,22. Offerta minima Euro 13.979,42. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 18/07/2024 ore 15:00 presso studio del professionista delegato in Via Della Zecca n.85 Messina. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 106/2022. In Villafranca Tirrena (ME), Via Principe di Castelnuovo, n. 75/C – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 122,80 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 e l’intero edificio sviluppa 3 piani fuori terra. Fa parte del lotto in vendita un posto auto scoperto. PREZZO BASE Euro 95.800,00. Offerta minima Euro 71.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/07/2024 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Adilardi Teresa 3209122253, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 131/2022. In Spadafora (ME), via Carrara 30/C – Lotto UNICO: appartamento al piano terra, composto da ingresso, disimpegno, cucina-soggiorno-pranzo, bagno, camera da letto singolo e numero due camere matrimoniali. L’unità abitativa ha una altezza interna di mt 2,95 e sviluppa una superficie lorda complessiva omogeneizzata di circa mq 110,31. PREZZO BASE Euro 105.978,00. Offerta minima Euro 79.483,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 19/07/2024 ore 16:30 presso Studio legale del delegato sito in Messina, Via Enzo Geraci is 78. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 148/2021. In Messina (ME), frazione Rodia, via Lungomare Rodia (Messina) n. 15-17 – Lotto UNICO: Intera proprietà di appartamento complesso ERAT, piano secondo , interno 7 – scala M, della superficie commerciale di 89,00 mq. PREZZO BASE Euro 133.500,00. Offerta minima Euro 100.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/07/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Gemelli Felice 3470942306, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 150/2018. In Valdina (ME), via Provinciale n. 36 – Lotto 1: Appartamento posto al piano terra, ricade in un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t. e copertura piana ed è composto da: ingresso, tre camere, bagno e cucina disimpegnati da corridoio di distribuzione. PREZZO BASE Euro 20.300,00. Offerta minima Euro 15.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 12/07/2024 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 167/2020. In Messina (ME), Via Palermo n. 489 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento formato da un soggiorno, tre camere da letto, un corridoio, una cucina ed un bagno. L’immobile è ubicato al piano primo (seconda elevazione f.t.) di un edificio a cinque elevazioni fuori terra e sviluppa una superficie commerciale complessiva di circa 113,50 mq. ed ha un’altezza utile di 3,00 m. PREZZO BASE Euro 83.595,00. Offerta minima Euro 62.696,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/07/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Adilardi Teresa 3209122253, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 173/2018 – 236/18. In Messina (ME), Via Trieste n° 17 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 100/100 di appartamento, superficie commerciale di mq 171,00, piano terra. Costituisce inoltre pertinenza dell’appartamento, pro quota con le altre unità del complesso, la superficie esterna d’isolamento destinata a parcheggio, ed il vano scala. PREZZO BASE Euro 215.950,00. Offerta minima Euro 161.962,50. Rilancio minimo in aumento Euro 7.500,00. Asta senza Incanto 12/07/2024 ore 11:00 presso Studio sito in Messina Corso Cavour n. 106. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Bucalo Marco 3281061283, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. 194/20 Rometta, Fraz. Marea, Via Nazionale, Locale commerciale a P. T., di unico ampio locale e w.c. e relativa corte di pertinenza e area urbana di mq. 25 circa. Descrizione e notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso e in perizia. Occupato da terzi con contratto di locazione ultranovennale, trascritto il 22.11.17 ai nn. 30671/23612, opponibile. Prezzo base d’asta: euro 209.000,00 Offerta minima: euro 156.750,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 19.07.2024 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 220/2006 +222/09. In Valdina (ME), via IV Novembre – Lotto 2: appartamento in corso di costruzione posto al piano 2 sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 263. PREZZO BASE Euro 47.439,00. Offerta minima Euro 35.579,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 5: locale deposito composto da due vani ed un wc, un balcone con affaccio sulla corte interna, attualmente destinato a studio medico, posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 106,8. PREZZO BASE Euro 59.113,50. Offerta minima Euro 44.335,13. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 6: interno piano primo sottostrada composto da tre vani, sviluppa una superficie complessiva di mq 348,00. PREZZO BASE Euro 40.736,25. Offerta minima Euro 30.552,19. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Valdina (ME), via Gabriele D’Annunzio – Lotto 7: piena proprietà per la quota di 167/1000 di lastrico solare e lucernaio di corpo scala, al terzo piano, sviluppa una superficie complessiva di mq 180,20. PREZZO BASE Euro 1.726,50. Offerta minima Euro 1.294,88. Rilancio minimo in aumento Euro 60,00. In Valdina (ME), fraz. Fondachello via Del Mare – Lotto 8: appartamento al piano terra ed al piano cantinato per una superficie lorda di mq 140,50. piano cantinato. PREZZO BASE Euro 51.427,50. Offerta minima Euro 38.570,63. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 25/07/2024 ore 15:15 presso studio del delegato in Messina via Luciano Manara 82. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 232/2016. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 1: appartamento Corpo: A, piano Primo, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 84.200,00. Offerta minima Euro 63.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Via Bisignano – Lotto 2: appartamento Corpo: A, piano Primo, consistenza 4,5 vani, superficie 103 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 85.700,00. Offerta minima Euro 64.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.600,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 3: appartamento Corpo: A piano Secondo, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 84.200,00. Offerta minima Euro 63.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 4: appartamento Corpo: A piano secondo, consistenza 4,5 vani, superficie 102 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 85.700,00. Offerta minima Euro 64.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.600,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 5: appartamento Corpo: A piano terzo, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o di posto auto. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.700,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 6: appartamento Corpo: A piano terzo, consistenza 4,5 vani, superficie 102 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 91.600,00. Offerta minima Euro 68.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.750,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 7: appartamento Corpo: A piano quarto, consistenza 5,5 vani, superficie 98 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.700,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 8: appartamento Corpo: A piano quarto, consistenza 4,5 vani, superficie 103 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 91.600,00. Offerta minima Euro 68.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.750,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 9: appartamento Corpo: A piano quinto, consistenza 5,5 vani, superficie 98 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 92.400,00. Offerta minima Euro 69.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.800,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 10: appartamento Corpo: A piano quinto, consistenza 4,5 vani, superficie 102 mq, L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 94.000,00. Offerta minima Euro 70.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.850,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 11: appartamento Corpo: A piano sesto, consistenza 5,5 vani, superficie 98 mq. L’appartamento è privo di parcheggio e/o posto auto. PREZZO BASE Euro 92.400,00. Offerta minima Euro 69.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.800,00. In Messina (ME), via Bisignano – Lotto 12: (NB- Lotto indicato nelle perizie come Lotto n. 13) – Fabbricato in corso di costruzione Corpo: B, piano T-1-2-3, categoria in corso di costruzione. In osservanza a quanto disposto dal G.E., con provvedimento del 24/04/2024, dovrà essere consentito ai terzi proprietari degli immobili identificati catastalmente al foglio 140, part. 1769, sub. 17 e sub. 18, un passaggio pedonale e carrabile attraverso il portico del fabbricato in corso di costruzione (come indicato nella planimetria del CTU allegata alla comunicazione al G.E. del 24/10/2022 dep. il 31/10/2022). PREZZO BASE Euro 315.100,00. Offerta minima Euro 236.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 9.500,00. In Messina (ME), c.da Acqua del Conte, Rione Montepiselli – Lotto 13: – BENE N. 001 (descritto nella perizia “A” come Lotto n. 001) – LASTRICO SOLARE Complesso “Artemide”, piano 5;. – BENE N. 002 (descritto nella perizia “A” come Lotto n. 002) – LASTRICO SOLARE Complesso “Artemide”, piano 5, consistenza 142 mq. PREZZO BASE Euro 17.600,00. Offerta minima Euro 13.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/07/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 287/1999. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: appartamento coop. Edimil pal. 1, piano 4, interno n. 7, della superficie coperta di mq 81 composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno, con assegnato un posto auto scoperto nella zona condominiale destinata a parcheggio. PREZZO BASE Euro 50.260,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. Asta senza Incanto 18/07/2024 ore 10:00 presso studio notarile in Messina, Via Ghibellina n. 143. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it ewww.tribunale.messina.it

Proc. es. nn. 358/12 – 203/13 R.E. LOTTO 5 – Francavilla di Sicilia, Via Ariosto n. 15-17, Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G. Prezzo base d’asta: euro 31.502,13. Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.07.2024 alle ore 9.15 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari Siti internet: www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 383/2014. In Messina (ME), Frazione Cumia Inferiore, Vicolo Olivarelli 12 – Lotto UNICO: Piena proprietà di una unità immobiliare per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra e composta da vano cucina/soggiorno, vano letto a pian terreno, due vani oltre un balcone a primo piano, cui si accede da una scala esterna in ferro, ed altri due vani allo stato rustico al secondo piano, con accesso da una stradina sul retro, della superficie lorda complessiva di mq. 125 ca. PREZZO BASE Euro 10.336,00. Offerta minima Euro 7.752,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 19/07/2024 ore 10:45 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance Srl sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 3052/2020. In Messina (ME), contrada Bruca, frazione Santo Stefano Medio – Lotto 2: compendio immobiliare costituito da: terreni, abitazione singola a più piani della superficie commerciale di mq 207. capannone artigianale della superficie commerciale di mq 460,00. PREZZO BASE Euro 99.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 23/07/2024 ore 10:00 presso studio del notaio in Messina, Via Porto Salvo 9. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it