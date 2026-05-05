 Atletica Savoca, bottino corposo di titoli e medaglie ai regionali

Atletica Savoca, bottino corposo di titoli e medaglie ai regionali

Simone Milioti

Atletica Savoca, bottino corposo di titoli e medaglie ai regionali

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martedì 05 Maggio 2026 - 19:30

Nella prove su pista di Palermo Carnabuci è campione regionale nel salto in lungo e oro anche alla 4x100 ragazze composta da Costa, Sturiale, Carrolo e Panebianco

La primavera 2026 sta regalando grandi soddisfazioni all’Atletica Savoca. Nei Campionati Siciliani Individuali su pista Ragazzi, che si sono svolti a Palermo, la squadra “orange” ha ottenuto risultati di prestigio, a cominciare dal titolo conquistato da Carmelo Carnabuci nella gara del salto in lungo grazie ad un balzo di 4,85 metri. Per lui anche un bronzo nei 60 metri ostacoli.

Medaglie individuali dell’Atletica Savoca

Argento, invece, per Marta Carrolo nei 2 km di marcia e Alice Costa nell’alto. Terzo Christian D’Ignoti nei 2 km di marcia. Piazzamenti lusinghieri pure per: Luciana Sturiale e Gabriele Silvio, entrambi sesti nel lancio del vortex al primo anno di categoria, Fabrizio Nicita Settimo e Sophia Panebianco, settimi nei 60 metri, e Matilda Villari e Carmelo Spataro, ottavi rispettivamente nei 60 metri e nel getto del peso. Bene si sono comportati Lidia Moschella, Linda Briguglio e Gioele Spataro.

Aliberti: “Orgoglioso di loro”

“Quante emozioni ci regalano questi meravigliosi ragazzi – dichiara il tecnico Antonello Aliberti -. Sono orgoglioso di loro. Ci trasmettono una forza incredibile e vogliamo che crescano tirando fuori il meglio di sé stessi. Vederli affrontare e superare le loro prime difficoltà dello sport, con le paure e le fragilità dell’età e alcune volte del carattere, rappresenta già una vittoria”.

A Catania, in precedenza, il campionato siciliano staffette

In precedenza, Atletica Savoca protagonista al Campionato siciliano Staffette di Catania, nel quale è salita sul gradino più alto del podio con la 4×100 Ragazze, composta da Costa, Sturiale, Carrolo e Panebianco. Argento per la 4×100 Cadetti (Giovanni Di Mauro. Giorgio Trimarchi, Lorenzo De Salvo e Riccardo Gullo) e per la 4×800 Allieve (Gloria Nicita Mauro, Elisa De Simone, Viola Cicala e Noemi Informante). Bronzo per la 4×100 Cadette (Ludovica Giardina, Carola DI Bella, Marta Maimone e Maddalena Briguglio), la 4×100 Ragazzi (Carmelo Spataro, Gioele Spataro, Nicita e Carnabuci) e la 4×400 Allievi (Alberto Famà, Rosario Morabito, Enrico Luzon e Manuel Trovato). Si sono piazzate quinte: la 3×1000 Cadetti (Tommaso Rigano, Christian Ferraro e Francesco Carnabuci), la 4×100 Allievi (Alberto Famà, Rosario Morabito, Enrico Luzon e Manuel Trovato) e la 4×400 Assoluti (Giacomo Morabito, Attilio Triolo, Christian Scimone e Riccardo Arrigo). Positive le prove fornite, inoltre, dalla 4×100 B Cadetti (Alessandro Miano, Leonardo Sturiale, Tommaso Gilardi e Mattia Trovato), 4×100 B Cadette (Elena Cacciola, Giulia Santoro, Michela Triolo e Mariangela Costa), 4×100 e 4×400 Assolute (Ana Paula Carnabuci, Ginevra Bonanno, Francesca Famulari e Federica Lo Conti) e 4×100 Assoluti (Giacomo Morabito, Attilio Triolo, Christian Scimone e Riccardo Arrigo).

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