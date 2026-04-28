 Indaimo: "Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina" VIDEO

Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO

Redazionale

Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO

martedì 28 Aprile 2026 - 06:30

Redazionale - Il candidato al Consiglio comunale: "Grazie all'amministrazione Basile Atm garantisce affidabilità. Io mi batterò per migliorare ancora i servizi"

Redazionale – “A Messina è possibile pianificare e gestire i propri spostamenti giornalieri utilizzando i mezzi Atm che assicurano puntualità e affidabilità. Questo è il frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione Basile. Al Consiglio comunale mi batterò affinché le politiche di mobilità continuino in maniera netta su questo percorso, assicurando servizi di qualità”. Così il candidato nella lista “Basile sindaco di Messina” Diego Indaimo.

Comunicazione elettorale.

Mandatario Diego Indaimo.

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