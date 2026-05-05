Autorità di sistema portuale dello Stretto, si è insediata la segretaria generale Marabello

Completato il quadro operativo-gestionale dell'ente

MESSINA – L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha completato l’assetto della governance amministrativa con l’insediamento, con un incarico quadriennale, della nuova segretaria generale Giusy Marabello. La nomina è stata proposta dal Presidente Francesco Rizzo ed è stata approvata all’unanimità dal Comitato di Gestione nella seduta del 24 aprile.

L’avv. Marabello vanta un consolidato percorso professionale come avvocato e giuslavorista e ha già ricoperto incarichi istituzionali di rilievo nella pubblica amministrazione, come quello di Capo di Gabinetto presso l’Assessorato regionale ai Beni culturali. Il suo profilo, caratterizzato da elevata competenza giuridica e amministrativa, è stato individuato come particolarmente coerente con le sfide strategiche che attendono il sistema portuale dello Stretto.

L’insediamento della nuova segretaria generale consente così di completare il quadro operativo-gestionale dell’Ente, rafforzando la capacità organizzativa e decisionale dell’Autorità che adesso potrà ancor più rendere efficienti i processi di gestione delle molteplici e complesse attività di competenza, tra cui lo sviluppo infrastrutturale, la promozione dei traffici, la pianificazione e gestione delle pregiate aree demaniali e dei sei porti del sistema.

La soddisfazione della Lega

“Apprezziamo il lavoro di consolidamento della governance dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La nomina di Giusi Marabello a segretaria generale è una scelta di alto profilo”, si legge in una nota della Lega per Salvini premier di Messina. “Conosciamo il suo curriculum – prosegue la Lega – e riteniamo che il presidente Francesco Rizzo e il Comitato di Gestione abbiano scelto bene, se non altro per l’esperienza professionale che Marabello ha maturato presso tante amministrazioni. Siamo certi che nell’espletamento del nuovo incarico, Giusi Marabello sarà un valore aggiunto per l’Autorità portuale per la dedizione sempre manifestata verso la grande area metropolitana dello Stretto. Sottolineiamo come da venti anni l’Asdp dello Stretto non avesse due messinesi alla guida. Questa è una vittoria politica e, soprattutto, della Città”.