Atletica Savoca grande protagonista alla festa dell’atletica siciliana

Sul palco dell'Ecomuseo urbano di Palermo sono saliti più volte gli atleti della società jonica presieduta da Manuele Trimarchi

L’Atletica Savoca è stata meritatamente grande protagonista della “Festa dell’Atletica Siciliana 2023”. Il tradizionale appuntamento FIDAL si è svolto all’Ecomuseo urbano di Palermo, dove sono saliti sul palco promesse e talenti del movimento regionale, distintisi a livello nazionale nei campionati delle varie categorie, ma anche coloro che vestono stabilmente la maglia azzurra, dando lustro allo sport dell’Isola.

La società della presidente Manuela Trimarchi ha collezionato riconoscimenti sia di squadra che individuali per i prestigiosi traguardi raggiunti nel corso dell’intensa annata, seconda migliore realtà siciliana a livello giovanile (fino agli under 18). Sono stati premiati Santi Arici (8° ai Campionati Italiani di marcia – 5000 metri), Simone Ciatto (7° ai Campionati Italiani – 1200 siepi), Sara Santoro (7^ ai Campionati Italiani – 1200 siepi), Andrea Sutera (8° ai Campionati Italiani di marcia su strada – 10 km) e per il “1° Trofeo Trinacria di marcia”: Marzia Rigano, Tommaso Gilardi, Federica Restifo, Elisa De Simone, Martina Leo, Noemi Informante, Viola Cicala, Lara Tusano, Asia Depu, Tommaso Rigano, Francesco Carnabuci, Christian Ferraro, Ada Ballisto, Sofia Fiumara, Arici, Valerio Di Bella, Michela Leo e Sutera.

L’Atletica Savoca è stata tra i sodalizi più applauditi dalla qualificata platea e che si sono messi maggiormente in luce nei dodici mesi agonistici del 2023. Il lavoro portato avanti con professionalità e passione dai tecnici “orange” negli ultimi dieci anni, ricchi di sacrifici, impegno e soddisfazioni, sta producendo risultati di alto livello, vanto per l’intero comprensorio jonico, nonostante le note problematiche legate alla pista di Savoca, che mettono adesso a grave e concreto rischio la stessa esistenza della “pluridecorata” società della Val d’Agrò

Il dettaglio dei risultati dell’Atletica Savoca nel 2023

Campionati Siciliani – varie specialità

18 titoli siciliani individuali;

14 vice campioni siciliani Individuali;

7 terzi posti Individuali.

Campionati Siciliani di società – varie specialità

5 titoli siciliani;

1 secondo posto;

7 terzi posti.

Campionati Italiani 2022/2023

Italiani individuali su pista Cadetti

7° posto 1.200 siepi Sara Santoro

7° osto 1.200 siepi Simone Ciatto

8° posto marcia 5 km Santi Arici

Italiani individuali di marcia su strada Allievi

o 8° posto marcia 10 km Andrea Sutera

Italiani di società

4° posto al trofeo nazionale di marcia Cadette 2022;

5° posto al campionato Italiano di marcia Allievi 2023;

6° posto al trofeo nazionale di marcia Cadetti 2023;

10° posto al trofeo nazionale di marcia Cadette 2023;

21° posto al campionato Italiano di marcia Allieve 2023.

