Atm, 20 nuovi giovani autisti firmano i contratti di assunzione

Il vicesindaco Salvatore Mondello e la presidente Carla Grillo: "Lavorate con onore e dedizione"

MESSINA – Venti nuovi giovani operatori d’esercizio hanno firmato stamattina i contratti di assunzione con Atm Spa. A dare il benvenuto ai neoassunti c’erano il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana e ai Rapporti con Atm, Salvatore Mondello, la presidente del Consiglio di amministrazione di Atm, Carla Grillo, i consiglieri d’amministrazione Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone e il management aziendale.

“Sono orgoglioso di constatare ancora una volta – ha detto Mondello – che il progetto giovani avviato dall’Azienda Trasporti di Messina va avanti. Siete il futuro di questa città e dovete essere i protagonisti del cambiamento culturale che l’Amministrazione comunale, prima con il sindaco De Luca e oggi con il sindaco Basile, sta portando avanti dal 2018. Da sei anni a questa parte stiamo dedicando tutte le nostre energie per creare nella nostra città un sistema di mobilità sostenibile, al pari delle più importanti città europee. Il trasporto pubblico locale è al centro della mobilità e, pertanto, l’Am gioca un ruolo di fondamentale importanza. Grazie agli investimenti fatti – ha aggiunto Mondello – e all’impegno della governance aziendale, oggi rinnovata ma che certamente porterà avanti il lavoro fatto sin qui, l’Azienda Trasporti è diventata una punta di diamante, offrendo alla città un servizio sempre più moderno ed efficiente”.

Il vicesindaco ha rivolto una raccomandazione ai venti autisti: “Svolgete sempre il vostro ruolo con disciplina e onore”. Anche la presidente Grillo, dopo aver dato il benvenuto ai neo assunti ed essersi complimentata con loro, li ha esortati a lavorare “con dedizione e spirito di abnegazione”.

“Con la firma dei contratti – ha aggiunto Grillo – entrate ufficialmente a far parte della nostra grande famiglia e per me è un momento carico emozione. Stiamo proseguendo un cammino avviato ormai quattro anni fa, il vostro contributo sarà essenziale per continuare il percorso di crescita”

“Atm è un’azienda sana dal punto di vista finanziario ed efficiente sotto il profilo del servizio erogato alla città e che oggi vanta 539 dipendenti, di cui 306 autisti”, ha concluso.



Domani, sabato 23 novembre, e lunedì 25 novembre, i venti autisti, che oggi hanno firmato il contratto di apprendistato professionalizzante, inizieranno la formazione obbligatoria e dalla prossima settimana saranno alla guida dei bus.