Atm, “autobus in ritardo e insufficienti”

Due cittadini segnalano ancora problemi a Messina nord e sud nel trasporto pubblico. "Bus pieni e disagi per l'utenza"

MESSINA – Ancora una segnalazione WhatsApp al 366.8726275 sul tema del trasporto pubblico a Messina. Scrive un cittadino: “Il servizio bus, purtroppo, non funziona ancora come dovrebbe: molti villaggi restano poco serviti e tra una corsa e l’altra passa anche più di un’ora. Le linee nord-sud non sono puntuali e spesso gli autobus sono così pieni che è impossibile salire. Mi capita di aspettare quello successivo e fare un pezzo a piedi, ma con l’inverno alle porte diventa difficile. Alla fine rischiamo tutti di tornare all’auto”.

E un altro cittadino: “Ho inviato per whattsapp le prove tratte dall’applicazione Atm (foto in basso, n.d.r.) che documentano i ritardi perenni e quotidiani delle linee 1, 22 e 24, con riferimento specifico alla popolatissima zona Nord. Ricordo a me stesso che l’assessore al ramo, alla richiesta se durante il blocco della linea tranviaria sarebbe stato necessario potenziare le linee bus che servono il nord della città, ebbe a rispondere che c’erano già tante linee ampiamente sufficienti ai bisogni della cittadinanza. La stessa cittadinanza che, ogni giorno, aspetta 20/30 minuti per un autobus (specie le linee 1), imprendibile perchè pienissimo, e deve aspettare quasi sempre il successivo, all’addiaccio, al vento e alla pioggia. Il fenomeno si sta verificando in maniera costante negli ultimi mesi. Il che vuol dire che c’è qualcosa che non funziona”.

Abbiamo segnalato alla presidente di Atm Carla Grillo.

