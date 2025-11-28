 Atm, "autobus in ritardo e insufficienti"

Atm, “autobus in ritardo e insufficienti”

Redazione

Atm, “autobus in ritardo e insufficienti”

Tag:

venerdì 28 Novembre 2025 - 16:00

Due cittadini segnalano ancora problemi a Messina nord e sud nel trasporto pubblico. "Bus pieni e disagi per l'utenza"

MESSINA – Ancora una segnalazione WhatsApp al 366.8726275 sul tema del trasporto pubblico a Messina. Scrive un cittadino: “Il servizio bus, purtroppo, non funziona ancora come dovrebbe: molti villaggi restano poco serviti e tra una corsa e l’altra passa anche più di un’ora. Le linee nord-sud non sono puntuali e spesso gli autobus sono così pieni che è impossibile salire. Mi capita di aspettare quello successivo e fare un pezzo a piedi, ma con l’inverno alle porte diventa difficile. Alla fine rischiamo tutti di tornare all’auto”.

E un altro cittadino: “Ho inviato per whattsapp le prove tratte dall’applicazione Atm (foto in basso, n.d.r.) che documentano i ritardi perenni e quotidiani delle linee 1, 22 e 24, con riferimento specifico alla popolatissima zona Nord. Ricordo a me stesso che l’assessore al ramo, alla richiesta se durante il blocco della linea tranviaria sarebbe stato necessario potenziare le linee bus che servono il nord della città, ebbe a rispondere che c’erano già tante linee ampiamente sufficienti ai bisogni della cittadinanza. La stessa cittadinanza che, ogni giorno, aspetta 20/30 minuti per un autobus (specie le linee 1), imprendibile perchè pienissimo, e deve aspettare quasi sempre il successivo, all’addiaccio, al vento e alla pioggia. Il fenomeno si sta verificando in maniera costante negli ultimi mesi. Il che vuol dire che c’è qualcosa che non funziona”.

Ritardi Atm
Ritardi Atm

Abbiamo segnalato alla presidente di Atm Carla Grillo.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Accoltella 57enne, arrestata 30enne per tentato omicidio aggravato
Meteo: residua instabilità sabato con clima più freddo, migliora domenica 30
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED