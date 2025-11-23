Messina. Atm, “autobus affollati e ritardi”

Le segnalazioni di alcuni cittadini in centro e a Zafferia. "Nonostante i progressi degli ultimi anni. bisogna fare di più e meglio", viene evidenziato

MESSINA – Ancora segnalazioni di disagi legate al servizio di Atm. Ci scrive un cittadino: “Registro sia ritardi, sia autobus troppo affollati. Prendo regolarmente lo Shuttle in centro, la sera dopo la chiusura dei negozi, e nelle ultime settimane ho riscontrato spesso dei problemi. Nei giorni scorsi io e altre persone abbiamo, diverse volte, atteso a lungo. Poi sono arrivati due autobus in contemporanea e io ho preso il primo, come al solito formato carro bestiame. È un peccato che un progetto utile per la città, la mobilità con mezzi pubblici, non sia gestito al meglio, nonostante i progressi degli ultimi anni. A volte, tutti prendono un autobus e poi, poco dopo, arriva un secondo bus e rimane quasi vuoto. Bisognerebbe coordinarsi meglio”.

Dal centro a Zafferia, un’altra segnalazione da parte dell’ex consigliere Giampiero Terranova: “Gli studenti lamentano che usciti da scuola, da Provinciale a Zafferia, arrivano con ritardo, neanche fossero pendolari. I ragazzi escono alle 13:40. Prima il bus passava da Provinciale alle 14:20, con arrivo a Zafferia alle 14:50. Ora i ritardi sono quotidiani. Il problema va risolto inserendo il doppio bus. Confidiamo nelle nuove assunzioni”.

Un altro cittadino, in autunno, ha lamentato ritardi sulla linea 22, da Villa Dante per raggiungere la Cittadella universitaria. E la presidente Carla Grillo ha assicurato il suo impegno per risolvere il problema.

