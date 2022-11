Atm dà nuova luce al Cavallotti. In attesa del progetto per i due piani inagibili - Tempostretto

In corso lavori sulle caditoie, poi la riqualificazione dell'illuminazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio Cavallotti. In particolare, sono già in corso interventi di pulizia e manutenzione straordinaria come la pulitura e il riammodernamento delle caditoie; al termine di queste attività saranno avviati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione con l’installazione di nuovi neon ai piani e di fari nella parte del Terminal bus.

Nel corso degli ultimi anni, la struttura si è trasformata sempre più nel centro più importante per il trasporto pubblico messinese grazie al passaggio di molte linee e alla presenza di un punto informativo e della biglietteria. Tra le innovazioni già introdotte vi sono gli schermi che mostrano in tempo reali il passaggio dei mezzi e la biglietteria automatica che permette l’acquisto di vari titoli di viaggio h24, anche negli orari di chiusura degli uffici. In programma anche una riqualificazione estetica con l’applicazione delle nuove pellicole che illustreranno i servizi offerti da Atm.

Il parcheggio Cavallotti ha cinque piani da ottanta posti ciascuno, per un totale di 400. Gli ultimi due piani, però, sono inagibili a causa di infiltrazioni d’acqua e caduta di calcinacci. “Stiamo facendo il progetto di sistemazione” – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello. Poi bisognerà stanziare i soldi e bandire la gara d’appalto.