Atm, la linea 24 cambia capolinea: dal Papardo arriverà fino allo Zir

Cambieranno anche la linea 21, la 31 e la 33 bis in vista

Il percorso del bus della linea 24, che oggi collega il Papardo alla Stazione centrale, farà capolinea allo Zir dal 2 gennaio 2025 in poi. Lo ha annunciato l’Atm, che ha cambiato la linea in accordo con il Comune di Messina per migliorare gli spostamenti da nord a sud della città e viceversa.

Percorso e frequenza

La linea 24, che avrà una frequenza di 30 minuti, effettuerà il seguente percorso: Panoramica – viale Annunziata – viale della Libertà – via Pola – viale Giostra – via Garibaldi – Piazza Cairoli – via Tommaso Cannizzaro – via La Farina – viale Europa – viale San Martino – via Catania – Provinciale – Zir in direzione nord/ sud e percorso inverso in direzione sud/nord.

Basile e Mondello: “Alternativa a shuttle e tram”

Il sindaco Federico Basile ha affermato: “Con le modifiche apportate da Atm, la linea 24 diventa di fatto una valida alternativa a Shuttle e Tram. Comune e Azienda Trasporti continuano a lavorare in sinergia per migliorare continuamente il servizio di trasporto pubblico e facilitare la mobilità dei messinesi, invogliandoli a lasciare l’auto a casa o nei parcheggi e a muoversi con i mezzi pubblici”. E il vicesindaco Salvatore Mondello ha aggiunto: “Il confronto con la governance aziendale è costante e ben venga l’introduzione di novità che possano apportare migliorie concrete al servizio. Il trasporto pubblico è in continua evoluzione e, come dimostra il numero di abbonati, è in grado di soddisfare sempre di più le esigenze dei cittadini”.

Grillo: “La 24 sostituirà il tram alla sospensione del servizio”

Poi la presidente di Atm, Carla Grillo: “Questa linea avrà un’importanza enorme, in quanto collegherà i due ospedali cittadini, Papardo e Policlinico, e la zona nord con quella sud. Delle modifiche introdotte alla linea 24 potranno beneficiarne studenti, lavoratori, universitari, operatori sanitari, che avranno la possibilità di muoversi da nord a sud senza dover cambiare mezzo. In vista poi della sospensione del servizio tranviario per gli interventi di riqualificazione della tranvia, la linea 24 potrà sostituire il tram nelle abitudini dei messinesi per tutta la durata dei lavori. Dall’Annunziata in poi, infatti, il percorso è molto simile e siamo certi che sarà particolarmente apprezzato da chi è solito muoversi con la tranvia. Tra l’altro, coprirà sia una parte del viale S. Martino sia tutta la zona di Provinciale”.

Le altre linee che cambieranno

Oltre alla linea 24, anche altre linee saranno interessate da alcune modifiche. Nello specifico, la linea 21 (Circonvallazione), la linea 31 (Torre Faro – Papardo) e la linea 33 bis (Ponte Gallo – Papardo) vedranno una rimodulazione degli orari e un potenziamento del servizio. “Anche in questo caso – afferma la presidente Grillo – le modifiche scatteranno dal 2 gennaio prossimo e sono state introdotte per dare risposte concrete alle esigenze dell’utenza. Atm è a servizio della città e lavoriamo ogni giorno per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente”.