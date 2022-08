Atm Messina, assunti quattro nuovi autisti. Campagna: "Saranno innesti fondamentali" - Tempostretto

Il presidente dell'azienda esprime la propria soddisfazione: "Il processo di assunzioni continua gradualmente". I volti nuovi assunti dalla long list

MESSINA – Atm Messina ha provveduto all’assunzione dei primi quattro nuovi autisti, che da domani saranno in servizio dopo la firma dei contratti odierna. I candidati sono stati chiamati dalle graduatorie degli operatori di esercizio under 30 e dalla long list redatta dall’azienda, in cui sono riassunte le candidature.

Campagna: “Saranno innesti fondamentali”

Soddisfatto il presidente di Atm, Giuseppe Campagna: “Si tratta di un processo di assunzioni che continua gradualmente. I nostri uffici stanno controllando i requisiti e verificando le certificazioni prodotte per permettere la piena operatività dei nuovi ragazzi che entrano a far parte della nostra Società. Ci stiamo preparando per l’avvio della stagione scolastica e questi innesti, e i prossimi che arriveranno nelle prossime settimane, saranno fondamentali per offrire dei servizi sempre più adeguati alla cittadinanza”.