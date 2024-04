Atm, Messina avrà altri 80 autobus elettrici. I primi arriveranno ad agosto VIDEO

Quest'estate i 10 più piccoli e nei mesi successivi quelli grandi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il trasporto pubblico sta cambiando, la città ha necessità di capire che dobbiamo utilizzare più i mezzi pubblici perché é questo il futuro“, commenta il sindaco Federico Basile. E’ in arrivo una nuova fornitura di bus per Messina. Saranno autobus elettrici, di piccole e grandi dimensioni. “I primi 10 più piccoli arriveranno ad agosto”, conferma il presidente di Atm Pippo Campagna. Successivamente arriveranno quelli più grandi e saranno in tutto 78.