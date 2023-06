Atm Messina. Un'applicazione dirà dove trovare parcheggio, ecco il bando - Tempostretto

Domande entro il 21 giugno. I cittadini sapranno che in un punto di una determinata via troveranno un parcheggio libero e quindi potranno andarci direttamente senza perdere tempo a cercare

Un sistema di parcheggio “intelligente” per il controllo degli stalli su strada del centro. Il progetto era stato presentato nove mesi fa, ora la pubblicazione del bando.

Sensori di campo nell’asfalto e sensori video montati su palo, pannelli indicatori, portale e infrastruttura di rete, piattaforma di gestione e controllo e applicazione. Dovrà fornirli l’aggiudicatario, che prima dovrà esplicitare dettagli e migliorie col progetto esecutivo. L’importo a base di gara è di 1 milione 444mila 818 euro, soldi finanziati dal Pon Metro 2014-2020.

Gli obiettivi

Gli obiettivi: migliorare l’informazione ai cittadini, ridurre il traffico parassita (cioè quello di chi gira per cercare un parcheggio), favorire la multimodalità con integrazioni tariffarie tra parcheggio e trasporto pubblico.

Il nuovo sistema dovrà essere interoperabile con gli altri sistemi di infomobilità, sviluppando un’applicazione che consenta la “ottimizzazione” dell’occupazione degli stalli e un algoritmo che faciliti il controllo e le sanzioni per sosta irregolare.

I risultati

I risultati: minore spreco energetico ed inquinamento, maggiore tempo a disposizione per i cittadini, minore congestione stradale.

I cittadini verranno indirizzati verso gli stalli liberi più vicini, tramite applicazione o pannelli a messaggio variabile, previsti in altro intervento. Chi non sa usare un’applicazione potrà acquistare una carta ricaricabile Atm, chiamare un numero telefonico e dare numero di carta e stallo. Tutti gli stalli, infatti, saranno numerati e sono previsti anche sistemi per evitare parcheggi impropri, come quelli in foto principale.

Gli stalli di parcheggio in centro a Messina

In centro città ci sono 13.843 stalli di sosta di cui 7.091 non regolamentati (il 51 %), 5.311 di sosta a pagamento (il 38 %), 475 di sosta libera (il 4 %), 337 riservati ad altre categorie (3 %), 303 per carico e scarico (il 2 %), 296 disabili (il 2 %).

Focus sulla Zona a traffico limitato (ma nella stessa relazione si legge “che, a dispetto della definizione, ad oggi non ha sistemi che consentano la limitazione attiva del traffico tramite i varchi controllati bensì vige un sistema di sosta a pagamento che, teoricamente, dovrebbe fungere da deterrente per limitare gli accessi e dirottare il traffico privato a parcheggiare negli stalli liberi fuori dal perimetro Ztl o, meglio nei parcheggi di interscambio posti ai margini”).

Qui la quasi totalità degli stalli disponibili, 5.030 su 5.725, l’88 %, è a pagamento, mentre al di fuori la sosta è per la maggior parte non regolamentata (dati Piano generale del traffico urbano 2019). I 5.030 stalli si riducono a circa 4.600 per passi carrabili, dehors e aree pedonali.

Domande entro il 21 giugno, il cronoprogramma

Il contratto d’appalto sarà valido per 1460 giorni, cioè per quattro anni. Le offerte potranno essere presentate entro le 12 del 21 giugno 2023 e saranno aperte il 5 luglio 2023 alle 12 su Teams.

I tempi previsti: tre mesi per affidamento e sviluppo progettazione esecutiva, altri tre mesi per affidamento appalto, poi nove mesi di lavoro e il collaudo, per un totale di sedici mesi.