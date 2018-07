Uiltrasporti: Finalmente De luca è uscito dal clima da campagna elettorale

In merito all' incontro tra l'assessore regionale on Falcone e il Sindaco di Messina , constatiamo con soddisfazione che l'amministrazione pare sia uscita dal clima perenne da campagna elettorale e cominciato concretamente ad entrare nel merito delle problematiche di Atm . Questa la dichiarazione di Michele Barresi segretario generale Uiltrasporti Messina.

Come Uiltrasporti abbiamo più volte denunciato alla classe politica messinese le discriminazioni che Atm ha subito in termini di riconoscimento dei contributi chilometrici , che ne ha limitato la fase di rilancio , ed è positiva la presa di posizione del sindaco De Luca . Allo stesso modo , rilanciamo con forza il progetto più volte proposto alla vecchia amministrazione di integrazione tariffaria e inter modale tra Atm e Metroferrovia che potrebbe portare ad un biglietto giornaliero integrato del costo di due euro , permettendo ad oltre centomila cittadini delle tre circoscrizioni a sud di muoversi utilizzando i due vettori bus/treno. Auspichiamo che dopo il confronto odierno con l'assessore al ramo , l'amministrazione comunale possa procedere nell'interlocuzione col Governo Siciliano per intercettare tutte le risorse regionali necessarie già destinate ai progetti di integrazione tariffaria e di mobilità nelle tre città metropolitane siciliane . Questo è il modus operandi che auspichiamo persegua la nuova amministrazione Deluca .