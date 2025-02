Asm Taormina, da sabato in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico

La novità più vantaggiosa riguarderà i residenti nei Comuni di Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e, nei prossimi giorni, anche Gaggi

TAORMINA. Da sabato 1 marzo entreranno in vigore le nuove tariffe del servizio di trasporto pubblico di Asm che interessa i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e, da qui a breve, anche Gaggi.

Tariffa “residenti” anche per gli altri Comuni

La novità più importante e vantaggiosa per il servizio urbano riguarderà proprio i residenti nei Comuni di Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e nei prossimi giorni anche Gaggi, i quali potranno usufruire della tariffa “Residenti,” sino ad oggi applicata esclusivamente per i cittadini di Taormina, sia per l’acquisto dei biglietti di corsa semplice e dei biglietti di due corse (da utilizzare nella stessa giornata) che degli abbonamenti mensile e annuale.

Un risultato possibile grazie alla norma fatta approvare al Parlamento Siciliano dal sindaco di Taormina Cateno De Luca. Si tratta della L.R. 31/01/2024, n. 3 Art. 99 Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici, la quale prevede che: “Le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano affidati da parte dei comuni Turistici, cosi come classificati ai sensi del decreto dell’Assessore regionale del turismo, dello sport e dello Spettacolo 2 marzo 2023, n. 188 e successive modificazioni, possono essere prolungate nei comuni limitrofi. Con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e per i medesimi comuni turistici che si assumono gli eventuali maggiori oneri”.

Le nuove tariffe Asm 2025

Corsa semplice residenti nel comprensorio € 1,50

Biglietto 2 corse residenti nel comprensorio € 2,50

Corsa Semplice non residenti nel comprensorio € 2,00

Biglietto 2 corse non residenti nel comprensorio € 3,00

Abbonamento mensile non residenti nel comprensorio € 30,00

Abbonamento annuale non residenti nel comprensorio € 230,00

Resta invariato il costo dell’abbonamento mensile residenti pari a € 15,00 e dell’abbonamento mensile Over 65 al costo di € 7,50, che, in base alle nuove disposizioni, potranno essere acquistati, allo stesso prezzo, anche dagli utenti residenti nei Comuni di Letojanni, Giardini Naxos, Castelmola e successivamente anche di Gaggi.

Carnet e nuove tipologie di biglietto

Oltre gli abbonamenti si potrà acquistare il carnet residenti promozionale, per prima emissione, che comprende 10 biglietti da 1 corsa al costo di 6 euro ed il carnet residenti con la possibilità di inserire da 30 a 50 biglietti da una corsa al prezzo di 1 euro a corsa.

Per tutti gli utenti è stata, inoltre, prevista la possibilità di acquistare nuove tipologie di biglietti: il giornaliero valido H24 ore dalla validazione al prezzo di € 3.50; il biglietto 72 ore, valido per 3 giorni dalla validazione, al prezzo di € 7,00; il biglietto settimanale, valido 7 giorni dalla validazione, al prezzo di € 15,00.

Sporteli ed emettitrici automatiche

ASM mette a disposizione dell’utenza gli sportelli delle proprie strutture aziendali (parcheggio Lumbi e parcheggio Porta Catania), dove è possibile recarsi, muniti di un documento di identità da esibire, per essere registrati nel sistema elettronico e procedere dunque all’emissione della tessera che darà diritto all’acquisto degli abbonamenti e dei carnet. Una volta in possesso del tesserino sarà possibile effettuare i successivi rinnovi, oltre che nei punti vendita di ASM, anche nei punti vendita inseriti nel circuito SIR, dislocati in vari punti del comprensorio e facilmente identificabili attraverso apposite vetrofanie.

ASM sta inoltre provvedendo, a partire dalle prossime settimane, all’installazione delle TVM, ovvero delle emettitrici automatiche, in vari punti del territorio dei Comuni interessati dal servizio, in cui sarà possibile acquistare tutte le tipologie di biglietti previsti o effettuare il rinnovo degli abbonamenti.

Gli utenti che posseggono già la tessera elettronica potranno invece rinnovare il loro abbonamento come consuetudine, a cui sarà applicato però il costo previsto dalle nuove tariffe vigenti dall’1 marzo.