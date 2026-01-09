 Messina. Albero cade in piazza Cavallotti e ferisce in modo lieve una sedicenne

Messina. Albero cade in piazza Cavallotti e ferisce in modo lieve una sedicenne

Redazione

Messina. Albero cade in piazza Cavallotti e ferisce in modo lieve una sedicenne

venerdì 09 Gennaio 2026 - 21:46

Tragedia sfiorata in ciittà ma è andata bene. Da mezzanotte si prevedono venti di burrasca

MESSINA – Mentre il sindaco Federico Basile chiude ville comunali e cimiteri in previsione dell’arrivo di venti di burrasca a partire dalla mezzanotte, nella serata di oggi un albero è caduto in piazza Felice Cavallotti. Una sedicenne è stata colpita dai rami, ferendosi in modo non grave. Ed è stata portata in ospedale, in codice bianco, per un controllo.

Albero caduto in pizza Cavallotti

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Giardina

Albero caduto in pizza Cavallotti

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Caso Cuzzocrea al vaglio del Riesame, l’ex rettore lascerà l’Università di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED