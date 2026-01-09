Messina. Albero cade in piazza Cavallotti e ferisce in modo lieve una sedicenne

Tragedia sfiorata in ciittà ma è andata bene. Da mezzanotte si prevedono venti di burrasca

MESSINA – Mentre il sindaco Federico Basile chiude ville comunali e cimiteri in previsione dell’arrivo di venti di burrasca a partire dalla mezzanotte, nella serata di oggi un albero è caduto in piazza Felice Cavallotti. Una sedicenne è stata colpita dai rami, ferendosi in modo non grave. Ed è stata portata in ospedale, in codice bianco, per un controllo.

Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Giardina