Atto vandalico, danneggiata di nuovo la scritta “I love Messina”

Videosorveglianza al vaglio per identificare i responsabili

Un episodio di vandalismo che ha colpito uno dei simboli più fotografati: la grande installazione tridimensionale “I Love Messina”, situata nel piazzale antistante il Palazzo Municipale.

L’insegna, punto di riferimento per visitatori e cittadini che desiderano immortalare il proprio legame con la città, è stata gravemente deturpata, rendendo necessaria l’immediata messa in sicurezza dell’area.

La struttura composita delle lettere ha subito un danneggiamento significativo, tanto che è stata transennata con una vistosa rete di protezione arancione per prevenire ulteriori incidenti in attesa del ripristino.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per fare i rilievi iniziali e raccogliere ogni elemento utile all’indagine.

Caccia ai responsabili tramite videosorveglianza

Le prime ipotesi investigative, basate sulle analisi preliminari, indirizzano verso un gruppo di giovani come possibili autori del deprecabile gesto. Ma quella zona è dotata di un efficace sistema di videosorveglianza.

Le telecamere posizionate in prossimità del Comune e della piazza sono attualmente al vaglio degli inquirenti. La speranza è che le registrazioni possano fornire in tempi rapidi l’identità dei vandali, permettendo di procedere con le opportune sanzioni per il danno arrecato al patrimonio pubblico.