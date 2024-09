Audi si ribalta a Ganzirri e sbatte contro le auto ferme: due feriti nella notte

Da chiarire la dinamica. Il guidatore ha perso il controllo e dopo la carambola la vettura è rimasta al centro della carreggiata

MESSINA – In via Consolare Pompea, all’altezza di Ganzirri, attimi di paura nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Il conducente di un auto, una Audi A1, ha perso il controllo della propria vettura e si è ribaltato. Il mezzo, in marcia verso Messina, si è scontrato con alcune auto parcheggiate e si è fermato al centro della carreggiata. Due i feriti, non gravi. Immediato l’intervento di polizia municipale, soccorsi e vigili del fuoco.