Auguri Madonnina del porto, 90 anni e non li dimostra

MESSINA – La scritta “Vos et ipsam civitatem benedicimus” e quel passagio in mare memorabile. Compie 90 anni la Madonnina del porto. Era il 12 agosto 1934 e, quasi un secolo dopo, è stata restituita nel mese di luglio ai messinesi e ai turisti dopo i lavori. Lavori avviati nel settembre 2022. In primo piano la messa in sicurezza della Stele votiva della Madonnina e del Portale di accesso alla Lanterna del Montorsoli, che si trovano nella penisola della zona falcata di Messina.

Si tratta di un’opera concepita da Francesco Barbaro, allora ingegnere capo dell’Ufficio tecnico dell’Arcivescovado di Messina, con una statua dello scultore Tore Calabrò. L’inaugurazione avvenne il 12 agosto 1934 e, nell’immaginario, la Madonnina si lega alla figura dell’arcivescovo Angelo Paino, molto attivo nel reperimento di fondi e noto per le sue dichiarazioni a favore di Mussolini e del fascismo.

Venti anni dopo l’inaugurazione, il 16 settembre del 1954, la Madonnina venne solennemente incoronata. In occasione dell’anniversario oggi, nella Chiesa dei Catalani, è stata inuagurata una mostra dedicata alla Stele del Porto. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Messina Sacra, ha visto la partecipazione di Santo Rocco Gangemi, nunzio apostolico in Serbia.

La mostra, curata dal professore Giacomo Sorrenti, fa parte delle iniziative del Ferragosto messinese patrocinate dal Comune di Messina.

