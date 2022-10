Auteri: "Siamo in un momento di difficoltà mentale" - Tempostretto

Le dichiarazioni dopo la sconfitta del Messina contro la Gelbison di Auteri, De Sanzo e l'uomo partita Fornito

MESSINA – Dopo la sconfitta pesantissima subita in casa per 1-0 l’allenatore del Messina ammette le difficoltà e vorrebbe vedere i suoi con più personalità e serenità in campo. Continua a vedere cose positive il mister, la squadra però è andata lontanissima dal vincerla e come ammesso dallo stesso tecnico il pari sarebbe servito a poco.

Gaetano Auteri: “Brutta botta, non meritavamo”

“La volontà non manca ma non riusciamo a concretizzare quello che creiamo. Qualcuno per vari motivi è sempre un po’ sottotono come prestazione e influisce. Dobbiamo migliorare nelle occasioni a campo aperto o nelle giocate nello stretto. Dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare forte. È una brutta botta per tutti, cambiava poco anche il pareggio, ma addirittura perderla quando non meritavamo la sconfitta.

Se commettiamo errori nei gesti tecnici è per la poca tranquillità o poca personalità nel prendersi la responsabilità. Non riuscivamo a incidere nonostante la squadra era propositiva nel primo tempo. Quando la mente non è lucida devi mettere quantità. Abbiamo corso il doppio rispetto a loro. Perdere la partita in un episodio un po’ strano, l’arbitro prima concede il vantaggio poi fischia il fallo.

Oggi abbiamo speso tanto, dobbiamo essere tranquilli e avere un pizzico di personalità in più. Un paio di potenziali pericoli subiti per errori nostri, dobbiamo imparare ad essere più risoluti. Loro non avevano dato chissà quali segnali offensivi. Non ci sono stati problemi tattici, siamo scivolati in campo con diversi giocatori e da lì si sono creati alcuni pericoli. Siamo in un momento di difficoltà mentale, i ragazzi non sono sereni. Se ci gira bene l’episodio, e non ci gira, la partita la giochiamo in modo diverso. Dobbiamo avere la forza di affrontare le difficoltà per superarle senza nasconderci”.

Fabio De Sanzo: “Mi tengo stretta la vittoria”

“Bella vittoria, abbiamo preso coraggio col passare dei minuti. Sotto nel gioco durante primo tempo – dichiara l’allenatore della Gelbison – nel secondo tempo abbiamo sfruttato meglio le ripartenze. Potevamo fare qualcosa in più, ma mi tengo bella stretta questa vittoria nello scontro diretto. Ho cercato di sfruttare le qualità dei miei ragazzi: voglia di giocare e grinta. Per noi se avessimo perso non sarebbe cambiato nulla. Perdere le partite non mi interessa comunque voglio vedere nei miei coraggio, gioco e corsa”.

Giuseppe Fornito: “Spero il Messina risalga”

“Sono contentissimo per il gol e per la vittoria fondamentale. Ora – ha detto il centrocampista della Gelbison ed ex del Messina, che ha segnato il gol vittoria – dobbiamo subito archiviare questa partita e pensare a martedì. Per noi è stata una vittoria di squadra. Io qui ho giocato nel 2015, una delle mie migliori stagioni, e so cosa vuol dire giocare qui, le emozioni che si provano in questo stadio.

Dal campo non ho mai avuto la sensazione che potessimo perderla, certo un episodio poteva cambiare la partita. La mia annata qui col Messina si è conclusa con un settimo posto, tornare e fare gol sotto la calorosa Curva Sud è stato emozionante. Spero che il Messina risalga prima possibile”.

