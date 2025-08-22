 Autismo, Babbo Natale in vacanza estiva a Nizza di Sicilia

Autismo, Babbo Natale in vacanza estiva a Nizza di Sicilia

Redazione

Autismo, Babbo Natale in vacanza estiva a Nizza di Sicilia

venerdì 22 Agosto 2025 - 09:40

Un avvistamento speciale in Sicilia ad agosto: Santa Claus abbandona le renne e la slitta e sale su un pattino per sostenere la Campagna di Natale del Centro

Babbo Natale avvistato a Nizza di Sicilia. La notizia è sensazionale, anzi speciale e il motivo è nobile: Santa Claus, ha mollato le renne e la slitta e arriverà a bordo di un pattino sulla spiaggia di Nizza di Sicilia, venerdì 23 agosto, alle 17.45, per sostenere per il pre-lancio della Campagna di Natale 2025 dell’Associazione Autismo, che gestisce il Centro diurno della riviera ionica che si occupa dell’assistenza e del recupero socio lavorativo di ragazze e ragazzi speciali.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento ‘Santa beach house’, che si svolgerà in Via Lungomare Unità d’Italia, all’angolo con Via Aldo Moro (in Piazza Azzurra), avranno la possibilità di fare una foto con Babbo Natale e consegnare la loro letterina natalizia.

Dalle 18 alle 20 saranno attivi laboratori di ceramica, pittura e disegno. Nel corso del pomeriggio, spazio alle ceramiche realizzate dagli utenti del Centro nel laboratorio d’arte. Per i più piccoli gonfiabili, giochi e, a seguire, granite gratis per tutti. Il pomeriggio si concluderà con l’animazione della baby dance.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Nel weekend lieve calo termico per correnti dall’Atlantico, rischio di qualche temporale sul Tirreno
Messina, la Doadi s’accorda per la gestione sportiva. Peditto direttore generale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED