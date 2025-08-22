Autismo, Babbo Natale in vacanza estiva a Nizza di Sicilia

Un avvistamento speciale in Sicilia ad agosto: Santa Claus abbandona le renne e la slitta e sale su un pattino per sostenere la Campagna di Natale del Centro

Babbo Natale avvistato a Nizza di Sicilia. La notizia è sensazionale, anzi speciale e il motivo è nobile: Santa Claus, ha mollato le renne e la slitta e arriverà a bordo di un pattino sulla spiaggia di Nizza di Sicilia, venerdì 23 agosto, alle 17.45, per sostenere per il pre-lancio della Campagna di Natale 2025 dell’Associazione Autismo, che gestisce il Centro diurno della riviera ionica che si occupa dell’assistenza e del recupero socio lavorativo di ragazze e ragazzi speciali.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento ‘Santa beach house’, che si svolgerà in Via Lungomare Unità d’Italia, all’angolo con Via Aldo Moro (in Piazza Azzurra), avranno la possibilità di fare una foto con Babbo Natale e consegnare la loro letterina natalizia.

Dalle 18 alle 20 saranno attivi laboratori di ceramica, pittura e disegno. Nel corso del pomeriggio, spazio alle ceramiche realizzate dagli utenti del Centro nel laboratorio d’arte. Per i più piccoli gonfiabili, giochi e, a seguire, granite gratis per tutti. Il pomeriggio si concluderà con l’animazione della baby dance.