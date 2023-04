L'iniziativa della società sportiva Ssd Unime a Messina

MESSINA – La società sportiva Ssd Unime ha inaugurato il “weekend blu”. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo gli atleti dei corsi “Skill in”, non galleggianti, principianti e d’avviamento hanno trascorso una mattinata in acqua all’insegna nel segno dell’inclusività.