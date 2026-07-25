 Messina, un ferito nell'incidente in zona sud

Messina, un ferito nell’incidente in zona sud

Alessandra Serio

Messina, un ferito nell’incidente in zona sud

sabato 25 Luglio 2026 - 08:45

In ospedale il motociclista che si è scontato con un'utilitaria a Minissale

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto a Minissale in via Adolfo Celi, dove una Chevrolet Matiz che procedeva in direzione sud si è scontrata con una moto KTM 890. L’uomo non è in pericolo di vita ele sue condizioni generali sono considerate buone.

Scontro a Minissale, la dinamica

L’impatto è stato violento e il 40enne in sella alla moto è stato sbalzato sull’asfalto. Il 118 lo ha condotto in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti per le ipotesi di frattura ad un braccio. Sotto choc la conducente dell’utilitaria, che ha avuto un malore ed è stata soccorsa dall’equipaggio di un’altra ambulanza.

Incidente in via Celi, traffico in tilt

Il traffico nella zona sud cittadina si è congestionato in poco tempo. La Polizia Municipale è giunta sul posto con una pattuglia per regolare il passaggio dei mezzi e consentire le operazioni di soccorso, poi i rilievi necessari agli accertamenti.

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