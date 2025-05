Auto di Messina Servizi parcheggiata come fanno gli incivili

Quando le auto parcheggiate in modo scorretto appartengono a seggetti pubblici, l'indignazione cresce

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “A pochi metri dall’ingresso di un asilo, un’auto di Messina Servizi occupa l’attraversamento e l’angolo”.

Combattiamo una battaglia senza quartiere contro le cattive abitudini di alcuni automobilisti messinesi che lasciano le loro auto in modo da impedire il libero transito dei pedoni, soprattutto delle persone con disabilità e dei bambini in carrozzina. Quando un simile comportamento coinvolge mezzi appartenenti a soggetti pubblici, come, in questo caso, Messina Servizi, l’indignazione cresce. Anche perchè non riusciamo ad immaginare quale possa essere l’urgenza che abbia potuto giustificare la necessità di parcheggiare in modo scorretto.