Auto in fiamme nella galleria Baglio, code chilometriche sulla A20 Messina-Palermo - Tempostretto

Ancora paura sulla tangenziale, in tanti hanno lasciato i propri mezzi allontanandosi a piedi

MESSINA – Dopo il camion che ha preso fuoco nelle vicinanze della Galleria Telegrafo un paio di giorni fa, altro pomeriggio di “passione” sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Un’auto ha preso fuoco nella galleria Baglio, in direzione di marcia verso Messina, provocando lunghissime code e tanta paura tra gli automobilisti rimasti nel tunnel. In tanti hanno lasciato i propri mezzi allontanandosi a piedi per non rimanere intossicati dal fumo.