TAORMINA – Auto in fiamme la scorsa notte, intorno all’1,30, in contrada Santa Venera, nella frazione taorminese di Trappitello. Per cause in corso di accertamento il rogo ha avvolto una Fiat 600 parcheggiata nei pressi id un prefabbricato privato, in un’area nei vicina all’ingresso del presepe vivente. Per spegnere l’incendio si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni.