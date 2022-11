Auto parcheggiata male blocca bus Atm. Rimossa col carro attrezzi - Tempostretto

Una mini auto parcheggiata in perpendicolare rispetto al marciapiede

MESSINA – Le auto mini hanno il vantaggio di aver bisogno di meno spazio per sostare. Così, però, è francamente troppo. Un cittadino ha deciso di parcheggiarla in perpendicolare rispetto al marciapiede, invece che in parallelo, nella parte iniziale di via Santa Maria Alemanna, all’altezza di piazza Cavallotti.

Lì da un lato è previsto il parcheggio per i bus, dall’altro quello per le auto e in mezzo resta solo una corsia di transito. Una parte di corsia, però, è occupata da quell’auto, che così non consente il passaggio dei bus. E dire che a pochi metri c’è il parcheggio multipiano…

L’auto è stata poi rimossa col carro attrezzi.