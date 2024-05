Taormina, “il Tar dà ragione a De Luca sulla gestione del Palacongressi”

L'annuncio da parte dello staff del sindaco, che dichiara: "La sentenza è un primo riconoscimento del nostro operato"

TAORMINA – “Per la gestione del Palacongressi, il Tar ha appena dato ragione al Comune. Confermato il buon operato dell’amministrazione De Luca”. Ancora in ospedale a causa di un malore, il sindaco di Taormina accoglie con soddsfazione la decisione del Tar Sicilia di Catania (Sezione Quinta).

Fa sapere lo staff del leader di Sud chiama Nord: “La sentenza n. 1583/2024 ha rigettato integralmente. nel merito, il ricorso presentato dalla società Aditus S.r.l., tendente a ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 228 del 23.10.2023″. Una determina con la quale il segretario generale aveva annullato tutti gli atti di gara, compresa l’aggiudicazione.

In particolare, il Tar ha confermato che il valore economico della concessoria non contiene “la stima prospettica del fatturato conseguibile dal concessionario ossia la remunerazione reale dell’investimento”. Ne consegue, evidentemente, che il valore economico della concessione indicato negli atti di gara, pari ad euro 2.280.121,73, certamente, non rispecchia gli effettivi introiti conseguibili dal concessionario”.

Respinta anche la richiesta di risarcimento danni avanzata da Aditus nei confronti del Comune.

Aveva affermato in precedenza l’ex sindaco di Messina, ora impegnato alle Europee con la lista “Libertà”: “Palazzo dei congressi non sarà occupato da una società che, a fronte di un irrisorio canone annuale di circa 40 mila euro, ne avrebbe incassato in 9 anni, come da proprie previsioni stimate, almeno 19 milioni”.

“Lavoriamo per la rinascita di Taormina”

Queste le sue dichiarazioni adesso: “La sentenza rappresenta un primo importante riconoscimento del nostro operato. Lo ricordo ancora una volta alla città e a quanti si nascondono dietro alle polemiche sterili: noi stiamo lavorando per imprimere una marcia in più a Taormina dopo averla ereditata in dissesto. Abbiamo una missione: far rinascere Taormina e restituirle giustizia”.

