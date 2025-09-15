 Auto parcheggiata male ostacola l'ingresso dei bambini a scuola

Segnalazione WhatsApp

lunedì 15 Settembre 2025 - 15:07

La macchina è stata lasciata proprio davanti al cancello della scuola

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Volevo fare una segnalazione di inciviltà che si è verificata nella città di Messina, scuola di Ponte Schiavo Alfio Ragazzi, dove i bambini stamattina hanno faticato per entrare nella scuola. Abbiamo chiamato i vigili e ci hanno detto che non sapevano quando avrebbero potuto mandare una pattuglia”.

Le foto che ci ha inviato il nostro lettore mostrano una macchina parcheggiata davanti al cancello della scuola.

