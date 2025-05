L'incidente nella tarda mattinata. L'ingresso autostradale momentaneamente chiuso

MESSINA – A causa di un incidente, l’ingresso autostradale di Gazzi, in direzione Palermo, è momentaneamente chiuso. Nella tarda mattinata di oggi un veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe urtato un’altra auto prima di ribaltarsi e per questo è stata necessaria la chiusura al transito della strada per intervenire. Sul posto la polizia stradale e un’ambulanza.