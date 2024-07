Autonomia differenziata e crisi idrica: il Consiglio comunale pronto a fare chiarezza

Due argomenti cruciali per Messina, la Sicilia e tutto il Sud. Appuntamento lunedì e martedì sempre alle 13.30

MESSINA – Il mese di luglio si aprirà con una doppia seduta straordinaria per il Consiglio comunale. Lunedì 1 e martedì 2, infatti, i consiglieri si riuniranno in aula a Palazzo Zanca per affrontare due temi cruciali nella quotidianità dei cittadini messinesi.

Il primo è l’autonomia differenziata, appena approvata dal governo e che interessa non soltanto Messina ma tutta la Sicilia e il Sud Italia, oltre ad aver portato a scontri politici in mezza Italia non soltanto tra opposizione e maggioranza ma anche all’interno dello stesso centrodestra.

Il secondo, invece, è la “crisi idrica in città”. I consiglieri vogliono fare chiarezza e dare “informazioni ai cittadini sull’attuale situazione e sulle misure urgenti che si intendono attuare”. Un argomento centrale alla luce della grave carenza d’acqua vissuta da tutta la Sicilia e dal Sud Italia, ma anche della nuova tabella di orari dell’erogazione in città pubblicata da Amam nei giorni scorsi. Entrambi gli appuntamenti saranno alle 13.30.

